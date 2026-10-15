رقیب نتانیاهو: سرنگونی نظام ایران با حملات نظامی ممکن نیست

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم، «گادی آیزنکوت» رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی و رهبر حزب «یاشار» در اظهاراتی درباره جنگ علیه ایران، تعیین سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از اهداف این جنگ را اشتباه دانست.

به گزارش مهر، آیزنکوت با انتقاد از عملکرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت اهداف اولیه عملیات علیه ایران شامل متوقف کردن برنامه هسته‌ای، آسیب زدن به توانمندی‌های موشکی و قطع ارتباط ایران با حزب‌الله لبنان بوده است.

وی در عین حال تأکید کرد که تغییر نظام سیاسی ایران باید از درون شکل بگیرد و نمی‌توان آن را صرفاً از طریق عملیات نظامی محقق کرد.

این مقام پیشین نظامی همچنین درباره احتمال ازسرگیری حملات علیه ایران هشدار داد و با اشاره به شرایط جنگی، ضرورت چنین اقدامی را زیر سؤال برد. به گفته او، حمله نظامی جدید تنها در صورتی می‌تواند توجیه داشته باشد که ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار گرفته باشد.

آیزنکوت همچنین مدعی شد که نتانیاهو برای هدایت عملیات نظامی جدید علیه ایران صلاحیت لازم را ندارد و دولت او نتوانسته است به اهداف اعلام‌شده خود در جنگ دست یابد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که شکست رژیم صهیونیستی از ایران به یکی از محور‌های اصلی اختلافات سیاسی داخلی در رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. مخالفان نتانیاهو، عملکرد کابینه او در مدیریت جنگ و تحقق اهداف نظامی را زیر سؤال برده‌اند.