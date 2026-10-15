جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه، در دیدار با جمعی از رزمندگان و حافظان تنگه هرمز در جزیره هرمز با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز اظهار داشت: اگر می‌گوییم در تنگه هرمز کسی بدون اجازه ایران نمی‌تواند عبور کند، کسانی که باورشان نیست بیایند و ببینند.

وی با اشاره به عظمت کار رزمندگان در تنگه هرمز گفت: برخی چیز‌ها دیدنی است و توصیف‌کردنی نیست؛ عظمت کار این عزیزان در تنگه هرمز را باید از نزدیک دید.

نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: دشمن که می‌خواست سه‌روزه انقلاب ما و نظام ما را از پا درآورد، الان هشت ماه است با التماس، چراغ خاموش، خاموش کردن رادار‌ها و انواع حیله‌ها تلاش می‌کند یک کشتی را شبانه عبور دهد و همان یکی را هم می‌خورد. این عظمت و کار بزرگی است که این عزیزان ما انجام می‌دهند.

حاجی‌صادقی درباره گزارش به رهبر معظم انقلاب نیز گفت: اولین گزارشی که پس از دیدن این صحنه به رهبر معظم انقلاب داده می‌شود این است که آقا سربازانی دارید که در شعار «ما سرباز شما هستیم و ایستاده‌ایم تا دشمن را از پای در نیاوریم کوتاه نخواهیم آمد» ثابت‌قدم مانده‌اند و این بر همه چیز غلبه خواهد کرد. ان‌شاءالله این عزیزان زمینه‌سازان نهضت ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب کاملاً در جریان تحولات تنگه هرمز هستند، تصریح کرد: ارتباط‌های زنده بنده را می‌بینند؛ آقا در جریان هستند و پیگیرند. به دوستان عرض کردم دستورات حضرت آقا نسبت به توجه به تنگه هرمز و رزمندگان اینجا، نسبت به دستوراتشان به همه بخش‌های دیگر حکومت چندین برابر حساس‌تر و با عنایت بیشتر است.

نماینده ولی فقیه در سپاه در پایان با تقدیر از روحیه رزمندگان گفت: هر کس از دوستان که شما را می‌بیند، همان ادبیات زیبا، عرق ملی و دینی و توجه شما به این منطقه، همه را به ذوق و شوق آورده است. ان‌شاءالله خدا موفق‌تان کند و از همین جا پیروزی نهایی این عزیزان بر استکبار را اعلام کنید.