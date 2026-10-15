نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی همچنان به حملات خود علیه شهرک‌ها و شهر‌های جنوب لبنان ادامه می‌دهند.

جوان آنلاین: رسانه‌های لبنانی از حمله هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهرک کفر تبنیت در جنوب لبنان خبر دادند.

بر اساس گزارش شبکه خبری المیادین، منابع خبری اعلام کردند رژیم صهیونیستی در حمله‌ای توپخانه‌ای منطقه واقع بین شهرک‌های حداثا و عیتا الجبل در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

رژیم صهیونیستی همچنین شهرک بیت یاحون در جنوب لبنان را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد.

خبرنگار شبکه خبری المیادین در جنوب نیز گزارش داد توپخانه رژیم اشغالگر منطقه الجرمق را هدف قرار داد.

از سوی دیگر، نظامیان رژیم صهیونیستی مانع ورود اهالی کفرشوبا در جنوب لبنان به زمین‌های کشاورزی خود برای برداشت محصول زیتون شدند.

این حملات در چارچوب نقض مداوم «توافق آتش‌بس» از سوی رژیم صهیونیستی انجام شدند، ارتش اشغالگر علاوه بر بمباران روستا‌های دیگری با آتش توپخانه و جنگنده‌ها و پهپاد‌های خود، عملیات تخریب خانه‌های روستا‌های جنوبی را با بولدوزر اجرا می‌کند.

این حملات حتی پس از مذاکرات مستقیم مقامات لبنانی با رژیم اشغالگر صهیونیستی در ماه‌های گذشته و دستیابی به «توافقنامه چارچوب» ادامه دارد.