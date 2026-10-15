مرگ دردناک قهرمان پیشین بوکس جهان

جوان آنلاین: خورخه «لوکوموتورا» کاسترو، بوکسور سرشناس آرژانتینی و قهرمان پیشین جهان در میان‌وزن، در ۵۹ سالگی درگذشت. او روز چهارشنبه پس از وقوع حمله قلبی در یک سالن بینگو جان خود را از دست داد.

به گزارش تسنیم، کیمِلی، دختر کاسترو، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران درباره لحظات پایانی زندگی پدرش توضیح داد که او ابتدا از درد قفسه سینه شکایت کرد، اما وضعیتش به‌سرعت وخیم شد. به گفته او، اقدامات احیای قلبی‌ریوی نیز نتوانست جان این بوکسور را نجات دهد.

کاسترو در دوران حرفه‌ای ۲۰ ساله خود ۱۴۴ مبارزه انجام داد و در سال ۱۹۹۴ با پیروزی مقابل رگی جانسون، به‌صورت رأی نزدیک و دو به یک داوران، عنوان قهرمانی سازمان جهانی بوکس (WBA) در وزن میان‌وزن را به دست آورد.

او همچنین در طول دوران ورزشی خود برابر چهره‌های بزرگی همچون روبرتو دوران و روی جونز جونیور مبارزه کرد. یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات دوران حرفه‌ای او، پیروزی با ناک‌اوت در راند نهم مقابل دیوید جکسون بود؛ مبارزه‌ای که کاسترو پس از تحمل ضربات سنگین در راند‌های پیشین، نتیجه را به سود خود تغییر داد.

در پی انتشار خبر درگذشت این قهرمان آرژانتینی، هواداران بوکس در شبکه‌های اجتماعی با پیام‌هایی از او یاد کردند و به افتخارات ورزشی و فعالیت‌هایش در کمک به افراد نیازمند ادای احترام کردند.

کاسترو ۱۵ فرزند و ۱۴ نوه از خود به یادگار گذاشته است.