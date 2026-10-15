کد خبر: 1384933
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

بلومبرگ: بسته شدن تنگه هرمز نقشه جهانی سوخت‌گیری کشتی‌ها را تغییر داده است

3 رسانه خبری بلومبرگ گزارش داد همزمان با جنگ آمریکا علیه ایران و اختلالات در تنگه هرمز، مالکان کشتی را با مشکل مواجه ساخته و نگرانی‌هایی را در مورد دسترسی و کیفیت عرضه ایجاد کرده است.

جوان آنلاین: بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داد:تغییر در جریان‌های تجاری جهانی ناشی از مسدود شدن آبراه‌های کلیدی در خاورمیانه و کاهش صادرات نفت کوره از این منطقه، موجب محدودیت عرضه و بالا ماندن قیمت سوخت کشتی شده است.

 اختلالات مرتبط با جنگ علیه ایران در اطراف تنگه هرمز و دریای سرخ، صاحبان کشتی را مجبور به تغییر مسیر سفرها، جستجوی سوخت در بنادر ناآشنا و پرداخت هزینه بیشتر برای ادامه حرکت کشتی‌ها می‌کند.

این رسانه آمریکایی افزود: اگر کشتی‌ها مجبور به سفر‌های طولانی‌تر در اطراف آفریقا شوند و برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها در نزدیکی تنگه هرمز و دریای سرخ به حوزه اقیانوس اطلس تغییر مسیر دهند، همیشه نمی‌توانند در بنادر آشنا سوخت‌گیری کنند. این امر مکان‌های دیگر را به مراکز سوخت‌رسانی تبدیل کرده و قیمت سوخت را افزایش داده است.

سنگاپور همچنان یک قطب کلیدی است، در حالی که تقاضا برای سوخت دریایی در موریس، آفریقای جنوبی، غرب آفریقا، برزیل، سریلانکا و پاکستان در حال افزایش است، زیرا کشتی‌ها به دنبال جایگزینی برای توقفگاه‌های سنتی سوخت‌گیری هستند.

قیمت‌ها تنها نگرانی نیستند: تأمین‌کنندگان کوچک‌تر، کیفیت نامتوازن سوخت و عدم قطعیت در دسترس بودن، سوخت‌گیری را به طور فزاینده‌ای پرخطر می‌کند. صاحبان کشتی سوخت را زودتر رزرو می‌کنند، در هر توقفگاه مقادیر کمتری دریافت می‌کنند و منابع را از نزدیک پیگیری می‌کنند تا از گرفتار شدن در قیمت‌های بالا یا بنادر غیرقابل اعتماد جلوگیری کنند.

بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان که به پاکستان سفر کرده روز چهارشنبه گفت: نهایی شدن توافق با ایران درباره تنگه هرمز، به نتایج مذاکرات میان آمریکا و ایران وابسته است.

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران هم روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران درباره وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز بسته است؛ اگر بسته نبود و نفت از آن عبور می‌کرد، قیمت بنزین در آمریکا افزایش پیدا نمی‌کرد. این موضوع کاملا روشن و مشخص است.

برچسب ها: آمریکا ، ایران ، تنگه هرمز
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