معاون وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که تصمیم مسکو برای اعطای پناهندگی سیاسی به بشار اسد، غیرقابل بازگشت است.

جوان آنلاین: معاون وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که تصمیم مسکو برای اعطای پناهندگی سیاسی به بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه، قطعی و غیرقابل بازگشت است و مقام‌های کنونی دمشق نیز از این موضوع آگاهی دارند.

به گزارش تسنیم، به نوشته روسیا الیوم، گیورگی بوریسنکو در گفت‌و‌گو با این رسانه گفت: «شرکای سوری ما به‌خوبی می‌دانند که روسیه به دلایل انسانی به بشار اسد پناهندگی سیاسی داده است. مقام‌های کنونی دمشق نیز می‌دانند که این تصمیم روسیه قطعی و غیرقابل بازگشت است.»

تأکید مسکو بر پناهندگی سیاسی بشار اسد، در حالی است که «آلبروس کوتراشیف» سفیر روسیه در عراق در فروردین ماه گذشته در گفت‌و‌گو با رسانه‌های عراقی گفته بود که از نظر روسیه، تحویل اسد به هیچ نهاد خارجی در دستور کار نیست و همزمان اقامت بشار اسد در پایتخت روسیه تحت شرایط سخت‌گیرانه‌ای انجام می‌شود.

کوتراشیف گفته بود که یکی از این شروط آن است که به اسد اجازه هیچ‌گونه فعالیت رسانه‌ای یا سیاسی در طول اقامتش در مسکو داده نمی‌شود و او نیز تاکنون هیچ‌یک از شروط پناهندگی اعطاشده را نقض نکرده است.