اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر/ ملوان - تراکتور با دو غایب مهم

جوان آنلاین: به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرمان هفته نهم لیگ برتر به شرح زیر است:

تراکتور: خداداد عزیزی (مدیر تیم) - انضباطی، محمد دانشگر - ۴ اخطاره

استقلال: میلاد میداودی (مربی) - ۲ اخطاره

خیبر: محسن اسکینی (مربی) - ۲ اخطاره

ذوب آهن: سیدمحمد حسینی - کارت قرمز، محمدرضا مولایی (مربی) - ۲ اخطاره

شمس آذر: بهنام مرتضایی (فیزیوتراپ) - کارت قرمز

مس شهر بابک: محمد آژیر - کارت قرمز

ملوان: قائم اسلامی خواه - کارت قرمز

دیدار‌های هفته نهم از روز شنبه آغاز می‌شود. یادآور می‌شود طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی - اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.