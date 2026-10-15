جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «تاس»، دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی رئیس‌جمهور روسیه امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که در واقع هیچ‌گونه توقف موقت حملات از سوی کی‌یف علیه تأسیسات انرژی روسیه وجود نداشته است.

به گزارش تسنیم، سخنگوی کرملین در واکنش به حملات جدید نیرو‌های مسلح اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه گفت: «مایلم اظهارات روز گذشته الکساندر نوواک، معاون نخست‌وزیر روسیه را به شما یادآوری کنم که گفته اصلاً هیچ‌گونه توقف موقتی در حملات اوکراین وجود نداشته و حملات به پالایشگاه‌های نفت و تأسیسات بخش انرژی ما در این روز‌ها همچنان ادامه داشته است؛ بنابراین هیچ موضوع جدیدی در این زمینه وجود ندارد.»

پسکوف یادآور شد که این اقدامات اوکراین در تضاد کامل با تلاش‌های طرف آمریکایی برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین قرار می‌گیرد. او در نشست خبری امروز خود گفت: «کی‌یف با این اقدامات، بدون تردید در مقابل تلاش‌های صلح‌جویانه مذاکره‌کنندگان آمریکایی قرار دارد که واقعا تلاش‌های بسیار فشرده‌ای برای آغاز و پیشبرد روند صلح انجام می‌دهند.»

سخنگوی کرملین این مسئله را نیز مورد توجه قرار داد که تاکنون اقدامات کی‌یف و عدم تمایل شخصی زلنسکی برای حل‌وفصل این مناقشه، تمامی تلاش‌های واشنگتن برای حرکت به سمت صلح را بی‌نتیجه گذاشته است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پیش از ظهر امروز با ادعای اینکه کی‌یف آتش‌بس انرژی را رعایت می‌کرد، تأکید کرد که نیرو‌های مسلح اوکراین حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر خواهند گرفت، زیرا به ادعای وی، «دیگر تحملشان به سر رسیده». او همچنین از عدم تلاش کافی دولت دونالد ترامپ تروریست برای برقراری آتش‌بس در حوزه انرژی انتقاد کرده و سپس در ازای توقف حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه، خواستار دریافت موشک‌هایی برای سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت شد.

این در حالی است که وزارت دفاع روسیه صبح امروز اعلام کرد که طرف اوکراینی طی شب گذشته تلاش کرد حمله گسترده‌ای به پالایشگاه نفت این کشور در منطقه ریازان انجام دهد. این وزارتخانه افزود که بر اثر سقوط لاشه پهپاد‌ها در محوطه پالایشگاه نفت، آتش‌سوزی رخ داد. گفته شده که این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

موضوع دارایی‌های مسدودشده روسیه در دستورکار آمریکا و اروپا قرار دارد

دبیر مطبوعاتی رئیس‌جمهور روسیه در پاسخ به سئوال دیگری، اعلام کرد که موضوع دارایی‌های مسدودشده این کشور در دستورکار ایالات متحده و اروپا قرار دارد. وی این اظهارات را در واکنش به گزارش‌های رسانه‌ای درباره مذاکرات ادعایی واشنگتن با اروپا برای بررسی راه‌های رفع مسدودیت دارایی‌های روسیه مطرح کرد.

سخنگوی کرملین همچنین در اظهارنظر در خصوص ادامه همکاری روسیه با آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در حوزه انرژی در اوکراین، درباره خطر کارشکنی اروپا هم در این زمینه هم هشدار داد. به گفته وی، مسکو در تمامی زمینه‌ها هر اقدام ضروری را برای خنثی کردن تهدید‌های موجود انجام خواهد داد. پسکوف همچنین توجه‌ها را به موضع کشور‌های اروپایی جلب کرد که از توافقات اخیر مسکو و واشنگتن حمایت نکرده، بلکه این توافق را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.

روزنامه «فایننشال تایمز» یک روز قبل گزارش داده بود که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور تروریست آمریکا و جرد کوشنر، بازرگان آمریکایی پیشنهادی را برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده روسیه به نمایندگان اتحادیه اروپا ارائه کرده‌اند. در این گزارش تأکید شده بود که این پیشنهاد در اختیار هیئت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان و همچنین نمایندگان کشور‌های عضو ناتو قرار گرفته است.

سخنگوی کرملین همچنین یادآور شد که مسکو هنوز هیچ اطلاعات دقیقی درباره سفر احتمالی استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور تروریست آمریکا و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به روسیه در اختیار ندارد.

پایگاه خبری «آکسیوس» پیش‌تر گزارش داده بود که ویتکاف و کوشنر در پی تشدید اوضاع پیرامون اوکراین، سفر برنامه‌ریزی شده خود به مسکو را به تعویق انداخته‌اند. پسکوف پیش از این گفته بود که می‌توان انتظار انجام چنین سفری را داشت، اما طرف روسی اطلاعات دقیقی درباره اینکه آیا این سفر در زمان تعیین‌شده انجام خواهد شد یا خیر، در اختیار ندارد.