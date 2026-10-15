قیمت مرغ تازه اعلام شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u0648\u0647 \u0648 \u062a\u0631\u0647 \u0628\u0627\u0631 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0645\u0631\u063a \u062a\u0627\u0632\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0648\u0647 \u0648 \u062a\u0631\u0647 \u0628\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u062d \u0630\u06cc\u0644 \u0627\u0633\u062a:\n\u0645\u0631\u063a \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u062a\u0627\u0632\u0647\u060c \u0628\u0633\u062a\u0647\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc \u06a9\u06cc\u0633\u0647\u200c\u0627\u06cc (\u067e\u0648\u0634\u0634 \u06a9\u06cc\u0633\u0647 \u0646\u0627\u06cc\u0644\u0648\u0646\u06cc) \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u06cc \u06f2\u06f5\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u062f.