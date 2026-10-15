«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u0642\u0628\u0644 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0648\u0633\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f \u0648 \u0645\u062c\u06cc\u062f \u0645\u062c\u06cc\u062f\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u00ab\u063a\u0630\u0627\u06cc \u0646\u06cc\u0645\u0631\u0648\u0632\u00bb \u062c\u0627\u06cc\u0632\u0647 \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0641\u062a.