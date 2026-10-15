معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر تأمین کامل واکسن‌های مورد نیاز کشور تا پایان سال ۱۴۰۶، گفت: با وجود مشکلات ناشی از محدودیت‌های حمل‌ونقل و تأمین ارز، ذخایر واکسن کشور تأمین شده و هیچ کمبودی در این زمینه پیش‌بینی نمی‌شود.

جوان آنلاین: دکتر علیرضا رئیسی، پنجشنبه ۲۳ مهر در گفت‌و‌گو با ایسنا، در حاشیه بازدید از طرح‌های بهداشتی و درمانی شهرستان ملایر که با همراهی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی انجام شد، اظهار کرد: در جریان بازدید‌های اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از مناطق مختلف کشور، ملایر نیز به‌عنوان یکی از مقاصد بازدید انتخاب شد و از مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی این شهرستان بازدید کردیم.

وی با اشاره به ارزیابی مثبت از روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در این شهرستان، افزود: با وجود مشکلات و بحران‌های مختلفی که کشور پشت سر گذاشته است، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی، روند ارائه خدمات در مراکز بازدیدشده مطلوب ارزیابی می‌شود.

اجرای نهضت نوسازی خانه‌های بهداشت در کشور

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای نوسازی زیرساخت‌های بهداشتی کشور، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مهم دولت، نوسازی، بازسازی، جایگزینی و تجهیز خانه‌های بهداشت قدیمی است و در این راستا، خانه‌های بهداشتی که بیش از ۲۵ سال از عمر آنها می‌گذرد، در قالب تفاهم‌نامه‌هایی با استان‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند تا فرایند نوسازی و بهسازی آنها تا پایان دولت انجام شود.

رئیسی با بیان اینکه نهضت تکمیل و نوسازی خانه‌های بهداشت در سراسر کشور در حال اجراست، ادامه داد: در استان همدان نیز تعداد قابل توجهی از خانه‌های بهداشت بیش از ۲۵ سال قدمت دارند که ساماندهی و نوسازی آنها از برنامه‌های اصلی وزارت بهداشت به شمار می‌رود.

تأمین واکسن کشور تا پایان سال ۱۴۰۶

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های تأمین و توزیع واکسن در کشور، خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات متعددی که در زمینه انتقال واکسن، محدودیت‌های حمل‌ونقل و تأمین ارز به وجود آمده است، واکسن‌های مورد نیاز کشور تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی، برابر با پایان سال ۱۴۰۶، تأمین شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند؛ همان‌طور که در طول روز‌های جنگ نیز حتی یک نوبت واکسیناسیون به دلیل کمبود واکسن به تعویق نیفتاد، برای ادامه این روند نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

رئیسی با اطمینان‌بخشی درباره تداوم خدمات واکسیناسیون در کشور، گفت: تمامی واکسن‌های مورد نیاز تا پایان سال ۱۴۰۶ تأمین و برای توزیع در سراسر کشور پیش‌بینی شده‌اند و در این زمینه کمبودی نخواهیم داشت.