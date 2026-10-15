آدولفو اورسو، وزیر صنعت ایتالیا، چهارشنبه گفت: خودروسازان چینی که قصد دارند ظرفیت تولید را در اروپا گسترش دهند، ایتالیا را به دلیل نبود کارخانه‌های مناسب، از گزینه‌های خود کنار گذاشته‌اند.

جوان آنلاین: تولیدکنندگان چینی به دنبال ایجاد کارخانه‌های تولیدی در داخل اتحادیه اروپا هستند، زیرا بروکسل در حال تدوین مقرراتی برای تعیین حداقل سهم تولید داخلی خودرو‌های برقی عرضه شده در این بلوک است.

به گزارش ایسنا، اورسو در رم به قانون‌گذاران گفت: «آن‌ها در حال سفر به دور اروپا هستند و چه می‌خواهند؟ یک کارخانه آماده بهره‌برداری»؛ منظور او کارخانه‌ای است که بدون نیاز به آماده‌سازی گسترده، امکان آغاز فوری فعالیت تولیدی را داشته باشد.

وزیر صنعت ایتالیا گفت: نمایندگان صنعت خودروسازی چین از جمله آلفردو آلتاویلا، مشاور اروپایی بی‌وای‌دی، از کارخانه‌های ایتالیا بازدید کرده و چندین بار با اورسو ملاقات کرده‌اند، اما مکان مناسبی پیدا نکرده‌اند.

اورسو گفت: دلیل این مسئله، تصمیم استلانتیس - تنها خودروساز بزرگ ایتالیا- برای همکاری با شرکت‌های چینی در زمینه تولید خودرو، به‌جای واگذاری کارخانه‌های خود در این کشور است.

او در جلسه پارلمان گفت: استلانتیس، برخلاف سایر بازیگران صنعت خودرو، هیچ کارخانه‌ای را در ایتالیا تعطیل نکرده و بنابراین هیچ کارخانه آماده بهره‌برداری برای واگذاری به خودروسازان چینی ندارد که بتواند به خودروسازان چینی واگذار کند.

بر اساس گزارش رویترز، آلتاویلا ماه گذشته گفت: بی‌وای‌دی برخلاف برخی از رقبای چینی خود، قصد دارد به جای مشارکت با شرکای محلی، یک کارخانه اروپایی را خریداری کرده و مالکیت کامل آن را در اختیار بگیرد. او همچنین اعلام کرد بی‌وای‌دی در حال بررسی گزینه‌هایش در اسپانیا و فرانسه است.