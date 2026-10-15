رئیس دوازدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های ریه و مراقبت ویژه با هشدار نسبت به افزایش سهم آلودگی هوا در بروز بیماری‌های ریوی، نسبت به مشاهده سرطان ریه در سنین پایین‌تر و ظهور تهدید‌های جدید ناشی از سیگار‌های الکترونیک هشدار داد.

جوان آنلاین: دکتر مصطفی قانعی - رییس دوازدهمین کنگره بین المللی بیماری‌های ریه و مراقبت ویژه، با بیان اینکه یکی از حوزه‌هایی که بیشترین آسیب را به سلامت مردم وارد می‌کند، آلودگی هوا و دخانیات است، به ظهور تهدیدات جدید سلامت، از جمله سیگار‌های الکترونیک با طعم‌های گوناگون اشاره کرد و در عین حال نسبت به افزایش چشمگیر سهم آلودگی هوا در بروز بیماری‌های ریوی و همچنین کاهش سن ابتلا به سرطان ریه هشدار داد.

به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه هیچ سرطانی در ایران و دنیا کشنده‌تر از سرطان ریه نیست، گفت: بیماری‌های ریه در حال گسترش است که علت آن نیز صنعتی شدن جامعه است، به طوری که شاید تا ۵۰ سال قبل شاهد برخی از بیماری‌های ریه نبودیم، اما امروز شاهد گسترش آنها هستیم.

قانعی با هشدار نسبت به کاهش سن بروز سرطان ها، به روند افزایشی عرضه سیگار‌های الکترونیکی با بیش از دو هزار طعم اشاره کرد و گفت: این سیگار‌ها دارای خطرات زیادی برای سلامت جوانان و استفاده کنندگان از این سیگارهاست. از طرفی هم متاسانه بیماری‌های انسداد ریه در زنان رو به افزایش است که می‌تواند سلامت نسل‌های آینده را تهدید کند.

او با بیان اینکه بیماری‌های انسدادی ریه رتبه چهارم مرگ و میر در ایران را دارند، گفت: در بین سرطان ها، پرچم مرگ دست سرطان ریه است و هیچ سرطانی کشنده‌تر از سرطان ریه نیست. در همین راستا در کل دنیا با غربالگری توانسته‌اند بیماری را زودتر تشخیص دهند و، اما هیچ‌کس نتوانسته آن را ریشه‌کن کند. در مجموع ۳۰ درصد سرطان‌های ایران مربوط به دخانیات است و این در حالیست که این موارد قابلیت پیشگیری و حذف دارند.

وی افزود: ما در این کنگره به بررسی آسیب‌های جدیدی که به سلامت وارد می‌شود می‌پردازیم؛ یکی از مهم‌ترین آنها حوزه آلودگی هوا و دیگری سیگار و دخانیات با فناوری‌های جدید است. این موضوع دو مسئله ایجاد کرده است؛ نخست، وسعت استفاده در میان جوانان را زیاد کرده و دوم، در حالی که پزشکان قبلاً با بیماری‌های ناشی از سیگار سنتی آشنا بودند، مواد افزودنی جدید، بیماری‌های نوظهوری ایجاد می‌کنند که پزشکان باید نحوه درمان آنها را بدانند.

او ادامه داد: بر همین اساس، کسی که امروز تخصص فوق ریه می‌گیرد، باید با مسائل کاملا جدیدی آشنا باشد. همچنین نکات دیگری هم وجود دارد که مختص داخل ایران است و کشور‌های دیگر ندارند؛ مثلاً مصرف اوپیوم (تریاک) و قلیان. قبلا تقریبا تمام بیماری‌های انسدادی ریه (یعنی مسدود شدن مجاری تنفسی) ناشی از سیگار بود. اما امروز می‌بینیم که سهم سیگار کاهش یافته؛ نه به این معنا که مصرف سیگار زیاد نشده، بلکه عوامل دیگری آمده‌اند که ۵۰ درصد سهم در ایجاد بیماری‌های ریه دارند؛ از جمله صنعت و آلودگی هوا. آلودگی هوا اکنون سهم خود را به جایی رسانده که اثراتی مشابه سیگار در ریه‌ها ایجاد می‌کند.

استاد بیماری‌های ریوی تصریح کرد: اگر قبلاً تردید داشتیم که آلودگی هوا باعث انسداد ریه می‌شود، اما سرطان نمی‌دهد، سال گذشته ثابت شد که سرطان ریه نیز با آلودگی هوا افزایش می‌یابد. اینها نکاتی است که مردم باید بدانند.