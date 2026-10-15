کد خبر: 1384906
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۳
سیاست » اخبار کلی
بقائی:

رئیس‌جمهور فردا به ارمنستان می‌رود/ عراقچی شنبه عازم بغداد است

3 سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که رئیس جمهور فردا به ارمنستان سفر می‌کند.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره سفر رئیس‌جمهور به ارمنستان، گفت: سفر کوتاه رئیس‌جمهور محترم به ایروان در روز جمعه ۲۴ مهر برای شرکت در هفدهمین اجلاس سران دولت‌های عضو کنوانسیون تنوع زیستی صورت می‌گیرد و قرار است در حاشیه اجلاس نیز با برخی از سران شرکت‌کننده در اجلاس، گفت‌و‌گو و تبادل نظر شود.

بقائی در تشریح اهمیت این معاهده بین‌المللی برای حفاظت از طبیعت و محیط زیست در سطح جهانی گفت: کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تنوع زیستی در سال ۱۳۷۱ شمسی (۱۹۹۲ میلادی) ایجاد شده و در حال حاضر ۱۹۶ عضو دارد و به استثنای آمریکا همه کشور‌ها عضو این سند هستند.

بقائی تصریح کرد: ایران از جمله امضاءکنندگان اولیه این معاهده است و در سال ۱۳۷۵ به عضویت رسمی آن درآمده و طی سه دهه گذشته نیز نقش مهمی در تدوین سازوکار‌ها و قواعد مرتبط با حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست ایفا کرده است.

بقائی با اشاره به خسارات و آسیب‌های وارده به محیط زیست ایران و منطقه، از جمله در خلیج فارس و دریای عمان، در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از هر فرصتی برای مستندسازی و تشریح جنایات ارتکابی علیه محیط زیست استفاده خواهد کرد.

حضور ایران در اجلاس سیکا برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌ها و تبیین مواضع کشور است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری درباره اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا (سیکا) در باکو گفت: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کشور‌های مهم و اثرگذار در غرب آسیا، در هفتمین اجلاس عالیرتبه سازمان "کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا" (سیکا) که امروز ۲۳ مهر در باکو (جمهوری آذربایجان) در حال برگزاری است حضور دارد.

بقائی با اشاره به اهمیت حضور پررنگ ایران در رویداد‌های بین‌المللی برای تبیین مواضع کشور و اطمینان از اثرگذاری در تدوین اسناد و مصوبات نشست‌های بین‌المللی، تصریح کرد: حضور موثر و مقتدرانه در رویداد‌های دیپلماتیک بین‌المللی، بخشی از سیاست دستگاه دیپلماسی است و شرکت مستمر در نشست‌های سیکا نیز بر همین اساس بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با عنایت به برنامه‌های رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه، معاون حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه به‌عنوان نماینده کشورمان در هفتمین اجلاس عالیرتبه سیکا شرکت دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در توضیح پیشینه و اهمیت کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا" (سیکا) گفت: سیکا یکی از نهاد‌های چندجانبه منطقه‌ای است که حدود سه دهه قبل به ابتکار قزاقستان با هدف تقویت صلح و ثبات در آسیا از طریق اعتمادسازی بین کشور‌ها تاسیس شد و در حال حاضر ۲۷ عضو ثابت و ۱۰ عضو ناظر دارد و ۸ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نیز به عنوان سازمان شریک با آن همکاری دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین از سفر وزیر امور خارجه به بغداد برای شرکت در اجلاس سالانه وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در روز‌های شنبه و یک‌شنبه (۲۶-۲۵ مهر) خبر داد.

برچسب ها: اسماعیل بقائی ، رئیس جمهور ، وزیر امور خارجه
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