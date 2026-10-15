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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۲
اقتصاد » اخبار کلی

رقابت با چین، خودروسازان اروپا را به احیای مدل‌های قدیمی کشاند

3 خودروسازان اروپایی با احیای مدل‌های خاطره‌انگیز و عرضه نسخه‌های برقی ارزان‌تر، تلاش می‌کنند در برابر رشد برند‌های چینی رقابت کنند.

جوان آنلاین: خودروسازان اروپایی برای مقابله با رقابت فزاینده برند‌های چینی، احیای مدل‌های قدیمی و عرضه نسخه‌های برقی ارزان‌تر را در دستور کار قرار داده‌اند؛ راهبردی که قرار است با تکیه بر سابقه برندها، طراحی آشنا و کاهش هزینه تولید، مشتریان بیشتری را به خرید خودرو‌های برقی اروپایی ترغیب کند.

به گزارش مهر، به گزارش فایننشال‌تایمز، شرکت استلانتیس قصد دارد مدل خاطره‌انگیز سیتروئن ۲CV را در قالب خودرویی تمام‌برقی و با قیمت هدف حدود ۱۵ هزار یورو تا سال ۲۰۲۸ روانه بازار کند.

فولکس‌واگن نیز خودروی برقی ID.Polo را با قیمت حدود ۲۵ هزار یورو معرفی کرده است؛ مدلی که از طراحی و هویت یکی از خودرو‌های قدیمی و پرفروش این شرکت الهام گرفته است.

بازگشت مدل‌های قدیمی در شرایطی دنبال می‌شود که خودروسازان اروپایی با فشار ناشی از ورود برند‌های چینی، هزینه‌های بالای تولید و ضعف تقاضا در برخی بازار‌ها مواجه‌اند. شرکت‌هایی مانند بی‌وای‌دی، چانگان و چری با عرضه خودرو‌های برقی رقابتی و توسعه شبکه فروش خود در اروپا، سهم بیشتری از بازار این منطقه را هدف گرفته‌اند.

در این میان، سابقه تاریخی برند‌های اروپایی به یکی از ابزار‌های رقابت تبدیل شده است. رنو پیش‌تر با عرضه نسخه‌های برقی مدل‌های قدیمی R۵ و توئینگو توجه بازار را جلب کرده و اکنون دیگر خودروسازان نیز تلاش می‌کنند از ترکیب طراحی آشنا و فناوری جدید برای متمایز کردن محصولات خود استفاده کنند.

با این حال، مزیت رقابتی خودروسازان چینی تنها به طراحی و تجهیزات محدود نیست. برآورد شرکت مشاوره‌ای آلیکس‌پارتنرز نشان می‌دهد قیمت یک خودروی برقی چینی تولیدشده در چین به‌طور متوسط حدود ۲۰ هزار دلار است؛ درحالی‌که نمونه اروپایی مشابه حدود ۳۱ هزار دلار قیمت دارد. هزینه کمتر باتری و مواد اولیه از عوامل این اختلاف عنوان شده است.

فاصله قیمتی، رقابت را برای تولیدکنندگان اروپایی دشوارتر کرده است. بر اساس برآورد‌های مورد استناد فایننشال‌تایمز، سهم برند‌های چینی از فروش خودرو در اروپا ممکن است از حدود ۱۲ درصد فعلی به ۱۶ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد.

در مقابل، برخی کارخانه‌های اروپایی با ظرفیت خالی روبه‌رو هستند و صنعت خودرو در این قاره با کاهش هزینه‌ها، تعطیلی برخی خطوط تولید و تعدیل نیرو مواجه شده است.

استلانتیس امیدوار است تولید مدل جدید سیتروئن بر پایه یک پلتفرم تمام‌برقی و با تأکید بر ساخت در اروپا، به کاهش هزینه‌ها کمک کند. با این حال، موفقیت این راهبرد به توان شرکت‌ها برای عرضه خودرو‌هایی با قیمت رقابتی، حفظ کیفیت و پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان وابسته خواهد بود.

احیای مدل‌های قدیمی می‌تواند به خودروسازان اروپایی در بازاریابی و تمایز برند کمک کند، اما به‌تنهایی اختلاف هزینه تولید با رقبای چینی را از میان نمی‌برد. رقابت آینده این صنعت به ترکیبی از قیمت، فناوری باتری، سرعت توسعه محصول و توانایی تولید انبوه وابسته خواهد بود.

برچسب ها: خودروسازان اروپایی ، خودروی برقی ، چین
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