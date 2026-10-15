کد خبر: 1384889
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۶
سیاست » اخبار کلی

پیام علی‌اکبر ولایتی به مناسبت روز پرستار

3 مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در پیامی روز پرستار را تبریک گفت.

جوان آنلاین: به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت زینب (سلام الله علیها) و روز پرستار دکتر علی اکبر ولایتی در پیامی این روز را به کادر درمان تبریک گفت و از زحمات ایشان تقدیر به عمل آورد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (س)، بانوی صبر، بصیرت و استقامت، که در تقویم کشورمان به نام «روز پرستار» مزین شده است، فرصتی ارجمند برای پاسداشت خدمات شبانه‌روزی کادر درمان، به‌ویژه جامعه فداکار پرستاری میهن عزیزمان است.

پرستاران گرانقدر ایران اسلامی، با اقتدا به آن حضرت، در خط مقدم خدمت به بیماران ایستاده و پرچم مسئولیت، شفقت و ایثار را برافراشته نگه داشته‌اند. ملت شریف ایران این الگوی بی‌بدیل را در روزگار دفاع مقدس و در بحران‌های اخیر، به‌روشنی در میدان عمل مشاهده کرد.

در جنگ تحمیلی دوازده‌روزه و نیز در جنگ رمضان، پرستاران و کادر درمان کشورمان با رشادت، تعهد و روحیه‌ای مثال‌زدنی، بی‌هراس از مخاطرات، در مسیر نجات جان هموطنان گام برداشتند. این عزیزان با از‌خودگذشتگی خویش حماسه‌ای ماندگار آفریدند و نام خود را در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه ساختند.

اینجانب ضمن تبریک این روز خجسته به همه خدمتگزاران و ایثارگران ایران اسلامی، به‌ویژه پرستاران، پزشکان و کادر درمان، و نیز همکاران ارجمندم در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و مجاهدت‌های بی‌دریغ آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، بهروزی، سربلندی و توفیق روزافزون این بزرگواران را مسئلت دارم.

علی اکبر ولایتی

برچسب ها: علی اکبر ولایتی ، روز پرستار ، کادر درمان
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