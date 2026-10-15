رئیس کل بانک مرکزی، با تشریح سیاست‌های پولی و ارزی کشور در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت‌های انتقال منابع مالی، اعلام کرد که مهار تورم، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و حمایت از تولید در دستور کار این بانک قرار دارد و در بخش ارزی نیز تامین کالا‌های اساسی و ضروری مردم در اولویت است.

جوان آنلاین: به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - در جمع رؤسای بانک‌های مرکزی کشور‌های خاورمیانه، شمال افریقا و اسیای میانه (MCI) در بانکوک، سیاست پولی بانک مرکزی در شرایط جنگی، تحریم و محدودیت‌های انتقال منابع مالی را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، وی در این نشست گفت: واکنش سیاستی ما با هدف دستیابی به مهار شتاب تورم و تقویت تاب‌آوری اقتصادی و با لحاظ ذخایر ارزی در دسترس، تنظیم می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این واکنش عمدتا بر محدودیت‌های مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، اقداماتی برای تقویت کیفیت دارایی‌ها و سلامت مالی بانک‌ها و تخصیص ذخایر از طریق عملیات بازار باز، خطوط اعتباری و ابزار‌های زنجیره تامین مالی درجهت تقویت تولید می‌باشد.

همتی خاطرنشان کرد: در بخش ارز نیز اولویت ما تامین کالا‌های اساسی و ضروری مردم است.