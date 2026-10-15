کد خبر: 1384877
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۵
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پیام تبریک رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی

3 رئیس قوه قضاییه طی پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا را تبریک گفت.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، طی پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی افتخارآفرین و مباهات‌آمیز پهلوانان کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی در خاک آمریکا را، صمیمانه به ملت پرافتخار و رشید ایران و اعضای جامعه‌ی سربلند ورزش کشتی، تبریک و تهنیت می‌گویم.

این قهرمانی در خاک آمریکا، ارزشی مضاعف داشت و تجلی اراده و عزم فرزندان ایران اسلامی برای برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی بود.

این پیروزی سترگ، فراتر از یک مدال و عنوان ورزشی، پیامی آشکار و کوبنده به هیئت حاکمه‌ی متجاوز و مستکبر آمریکا بود؛ همان کانون عداوت و خصومت که طی دهه‌ها کینه‌توزی و به‌ویژه در تجاوزات اخیر، از هیچ جنایتی علیه ملت بزرگ ایران دریغ نورزید. پهلوانان رشید ما ثابت کردند که اراده ایرانی در هیچ خاک و حصاری مغلوب نمی‌شود و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، در دل سرزمین مدعیان سلطه نیز با اقتدار به اهتزاز درمی‌آید.

برای پهلوانان کشتی ایران اسلامی، آرزوی توفیقات افزون‌تر دارم و تلاش‌ها و مجاهدت‌های مسئولان و دست‌اندرکاران فدراسیون کشتی را ارج می‌نهم و کمال قدردانی را از آنها به عمل می‌آورم.

برچسب ها: محسنی اژه ای ، پیام تبریک ، کشتی فرنگی
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