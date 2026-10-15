فرمانده کل ارتش در پیامی به مناسبت سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تاکید کرد: ایستادگی مقتدرانه رزمندگان ارتش در برابر دشمن، حضور استوار آنان در میدان‌های نبرد و پای لانچر‌ها و سامانه‌های دفاعی، جلوه‌هایی از پیوند ایمان و اقتدار و نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده معنویت و بصیرت در حفظ روحیه رزمندگی، استمرار دفاع و صیانت از امنیت ملی است.

جوان آنلاین: امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی، ۲۴ مهر سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر گرانقدر؛ حضرت حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی

ریاست محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

سلام علیکم

۲۴ مهرماه، سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یادآور تدبیر حکیمانه و دوراندیشانه حضرت امام خمینی (ره)، بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، در تاسیس مجموعه‌ای راهبردی برای تعمیق باور‌های دینی، ارتقای بصیرت سیاسی و تقویت بنیان‌های اعتقادی و معنوی ارتش انقلابی است؛ تدبیری ارزشمند که طی ۴۷ سال گذشته، منشأ برکات فراوان و دستاورد‌های ماندگار در ارتقای هویت دینی، انقلابی و دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است.

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، در طول قریب به پنج دهه فعالیت مستمر و اثربخش، با ترویج معارف نورانی اسلام، تحکیم روحیه انقلابی، ارتقای بصیرت دینی و سیاسی کارکنان و تقویت پیوند عمیق میان ایمان، تعهد و مسئولیت‌پذیری، نقشی برجسته در تربیت سرمایه انسانی مؤمن، بصیر، ولایتمدار و آماده دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده است. بی‌تردید، این سرمایه معنوی و اعتقادی، در کنار دانش، مهارت و آمادگی رزمی، از مؤلفه‌های بنیادین اقتدار و توانمندی دفاعی ارتش به شمار می‌رود.

در عرصه جنگ نرم و نبرد پیچیده شناختی دشمن نیز، این سازمان با هوشیاری در برابر توطئه‌های فرهنگی و اعتقادی، روشنگری مستمر و تعمیق فرهنگ دینی و انقلابی، نقش مؤثری در صیانت از هویت اسلامی و انقلابی کارکنان و خانواده‌های آنان داشته و با تقویت قدرت تشخیص، دشمن‌شناسی و مصونیت فرهنگی، زمینه مقابله هوشمندانه با هجمه‌های فکری، رسانه‌ای و اعتقادی دشمنان را فراهم آورده است.

امروز و در شرایطی که جنگ‌های ترکیبی و تهدیدات چندوجهی، بیش از هر زمان دیگری اراده، ایمان و بصیرت نیرو‌های مسلح را هدف قرار داده‌اند، نقش‌آفرینی سازمان عقیدتی سیاسی در تعمیق باور‌های دینی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه جهادی و تحکیم انگیزه دفاع از میهن اسلامی، جلوه‌ای روشن از اهمیت راهبردی این نهاد انقلابی است. ایستادگی مقتدرانه رزمندگان ارتش در برابر دشمن، حضور استوار آنان در میدان‌های نبرد و پای لانچر‌ها و سامانه‌های دفاعی، جلوه‌هایی از پیوند ایمان و اقتدار و نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده معنویت و بصیرت در حفظ روحیه رزمندگی، استمرار دفاع و صیانت از امنیت ملی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و ادای احترام به بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، قائد شهید امت و شهدای والامقام عرصه عقیدتی، فرهنگی و دفاعی ارتش، این مناسبت فرخنده را به جنابعالی، مدیران و مسئولان، روحانیون، کارکنان خدوم و متعهد این نهاد و آحاد خانواده بزرگ سازمان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون تان را در استمرار خدمت صادقانه، تعمیق ایمان و بصیرت، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مسئلت دارم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی»