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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۸
اقتصاد » اخبار کلی

واردات گاز طبیعی ترکیه از ایران افزایش یافت

6 حجم گاز ارسالی ایران از طریق خط لوله به ترکیه در ماه اوت ۹.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به ۹۱۶.۳ میلیون متر مکعب رسید.

جوان آنلاین: داده‌های نهاد ناظر بر حوزه انرژی ترکیه نشان داد واردات گاز طبیعی این کشور در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۲.۷ درصد کاهش یافت و به حدود ۲.۸ میلیارد متر مکعب رسید و همزمان، واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی با رشدی ۲.۳ درصدی، به ۴.۵ میلیون تن افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، ایران برخلاف روند کلی کاهش واردات گاز، حجم گاز ارسالی از طریق خط لوله به ترکیه را ۹.۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد و به ۹۱۶.۳ میلیون متر مکعب رساند. سهم ایران از کل واردات گاز طبیعی ترکیه به ۳۳ درصد رسید که نسبت به سهم ۲۰.۴ درصدی در مدت مشابه سال قبل، افزایش نشان می‌دهد.

کاهش ۲۲ درصدی مصرف گاز در ترکیه

جمهوری آذربایجان با ارسال ۷۵۲.۴ میلیون متر مکعب گاز از طریق خط لوله که ۲۸.۲ درصد نسبت به اوت سال گذشته کاهش داشت، در جایگاه دوم تامین‌کنندگان گاز طبیعی ترکیه قرار گرفت. عرضه گاز از سوی روسیه با افتی شدیدتر، ۶۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۷۲۳.۱ میلیون متر مکعب رسید و سهم روسیه از کل واردات ترکیه از ۴۴.۵ درصد، به ۲۶.۱ درصد تنزل کرد.

ترکیه همچنین ۳۸۳.۸ میلیون متر مکعب گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از الجزایر وارد کرد که رشد ۲۸.۵ درصدی نسبت به اوت سال قبل داشت. آمریکا که در اوت سال گذشته ۱۰۰.۵ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر کرده بود، در اوت امسال هیچ‌گونه صادرات گاز طبیعی به این کشور نداشت.

مصرف گاز طبیعی ترکیه در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۲ درصد کاهش یافت و به حدود ۲.۷ میلیارد متر مکعب رسید.

از این میزان، ۱.۱ میلیارد متر مکعب در بخش صنعت مصرف شد و بخش تبدیل انرژی (شامل تولید برق) نیز ۸۸۶ میلیون متر مکعب گاز مصرف کرد. مصرف بخش خانگی نیز به ۳۲۶ میلیون متر مکعب رسید.

در پایان ماه اوت، ترکیه ۵.۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در مخازن ذخیره‌سازی خود داشت. از این مقدار، ۵.۵ میلیارد متر مکعب در تاسیسات زیرزمینی و ۳۰۴ میلیون متر مکعب باقی‌مانده در پایانه‌های گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) ذخیره شده بود.

افزایش واردات نفت هم‌زمان با سقوط ۳۵ درصدی صادرات

واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی ترکیه در ماه اوت، با رشدی ۲.۳ درصدی نسبت به اوت سال قبل، به ۴.۵ میلیون تن رسید. واردات نفت خام با کاهشی ۱.۱ درصدی به ۲.۸ میلیون تن رسید، در حالی که واردات گازوئیل با رشدی ۹ درصدی، به ۱.۲ میلیون تن افزایش یافت.

روسیه با ۱.۳ میلیون تن، در صدر فهرست تامین‌کنندگان قرار گرفت و پس از آن عراق با ۵۵۳ هزار و ۸۱۲ تن و عربستان سعودی با ۳۳۵ هزار و ۶۲۲ تن جای گرفتند.

بر اساس گزارش ترکیه تودی، صادرات فرآورده‌های نفتی با سقوطی ۳۴.۸ درصدی به ۷۹۳ هزار و ۳۶۴ تن کاهش یافت. صادرات سوخت هواپیما ۱۸.۲ درصد افت کرد و به ۵۲۷ هزار و ۲۶۳ تن رسید، در حالی که صادرات گازوئیل با کاهشی ۸۸.۷ درصدی، به ۲۵ هزار و ۷۷۸ تن سقوط کرد. صادرات سوخت دریایی ۴.۱ درصد افزایش یافت و به ۶۱ هزار و ۴۳۵ تن رسید، و صادرات بنزین نیز با رشدی ۱۰.۴ درصدی به ۱۰ هزار و ۱۲۶ تن افزایش یافت.

برچسب ها: گاز طبیعی ، ایران ، ترکیه
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