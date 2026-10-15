لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهوری برزیل، در آستانه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری با تشدید وعده‌های حمایتی و اعلام برنامه‌های تازه برای گروه‌های مختلف اجتماعی، در پی تقویت موقعیت انتخاباتی خود در رقابت با فلاویو بولسونارو است؛ رقابتی که با اعلام حمایت پدرو سانچز، رئیس دولت اسپانیا، از لولا و طرح اعتراض‌هایی از سوی کارزار انتخاباتی وی به عملکرد شرکت متا همراه شده است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری افه، لولا داسیلوا در ادامه موج وعده‌ها و برنامه‌های حمایتی هفته‌های اخیر، فرمانی را با هدف تقویت صنعت داخلی بازی‌های ویدئویی امضا کرد. این فرمان، چارچوب حقوقی مصوب سال ۲۰۲۴ در این حوزه را اجرایی می‌کند و بر تشویق تولید داخلی، تسهیل آموزش حرفه‌ای و حمایت از مالکیت معنوی متمرکز است.

به گزارش ایرنا، برزیل حدود ۱۱۵ میلیون کاربر بازی‌های ویدئویی دارد که بیش از نیمی از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. گردش مالی سالانه این بازار در برزیل از ۱۲ میلیارد رئال، معادل حدود ۲.۴ میلیارد دلار یا ۲.۱ میلیارد یورو، فراتر می‌رود.

این اقدام در کنار دیگر طرح‌های اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهوری برزیل، از جمله کمک به اقشار کم‌درآمد، یارانه سوخت و حمایت از صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک، بخشی از تلاش‌های انتخاباتی وی برای جلب آرای بیشتر در دور دوم انتخابات به شمار می‌رود. لولا در دور نخست انتخابات پس از فلاویو بولسونارو در جایگاه دوم قرار گرفت.

فلاویو بولسونارو از افزایش کمک‌های دولتی انتقاد کرده و روز سه‌شنبه، در واکنش به اعلام طرح بخشودگی بدهی صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک، لولا را به تلاش برای «خرید آرا» متهم کرد.

تأکید دوباره لولا بر جلب حمایت انجیلی‌ها

رئیس‌جمهوری برزیل همزمان تلاش‌های خود را برای جلب حمایت پیروان کلیسا‌های انجیلی افزایش داده است؛ گروهی که حدود ۲۷ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و فلاویو بولسونارو، پسر ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهوری پیشین برزیل، در نظرسنجی‌ها در میان آنان از حمایت بیشتری برخوردار است.

لولا در نامه‌ای خطاب به خانواده‌های انجیلی، به شماری از اقدامات اعلام‌شده در هفته‌های اخیر برای نزدیک شدن به این بخش از جامعه اشاره کرد که از جمله آنها ممنوعیت شرط‌بندی ورزشی و کازینو‌های آنلاین است.

دولت برزیل این فعالیت‌ها را که با مخالفت شدید این گروه مذهبی مواجه است، به دلیل پیامد‌های آنها برای افزایش بدهی خانواده‌ها متوقف کرده است.

رئیس‌جمهوری برزیل در این نامه همچنین از پیشنهاد کاهش ساعات کار هفتگی به ۴۰ ساعت، همراه با دو روز استراحت، دفاع کرد. وی گفت در صورت تصویب این طرح در سنا در روز چهارشنبه، خانواده‌های انجیلی «وقت بیشتری خواهند داشت تا در کنار برادران و خواهران ایمانی خود در کلیسا حضور یابند و به عبادت بپردازند».

تشدید رقابت انتخاباتی؛ مناظره تلویزیونی در پیش است

در حالی که لولا با اعلام برنامه‌های حمایتی و برگزاری راهپیمایی‌های طرفدارانش در خیابان‌های شهر‌های بزرگ برزیل به فعالیت‌های انتخاباتی خود ادامه می‌دهد، فلاویو بولسونارو اعلام کرد که روز یکشنبه در نخستین مناظره تلویزیونی پیش از دور دوم انتخابات شرکت خواهد کرد.

نامزد راست افراطی برزیل پیش‌تر گفته بود در این مناظره حاضر نمی‌شود، اما پس از تأیید حضور لولا، از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد. بولسونارو در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، هدف از حضور خود را «به رخ کشیدن حقیقت» به لولا عنوان کرد.

فلاویو بولسونارو در دور نخست انتخابات ۴۷ درصد آرا را کسب کرد، در حالی که سهم لولا ۴۵ درصد بود. لولا در ۸۰ سالگی برای کسب چهارمین دوره غیرمتوالی ریاست‌جمهوری تلاش می‌کند.

بر اساس نظرسنجی مؤسسه دیتافولیا که پس از انتخابات منتشر شد، فلاویو بولسونارو در میان آرای معتبر دور دوم با ۵۲ درصد حمایت در برابر ۴۸ درصد برای لولا قرار دارد.

حمایت رئیس دولت اسپانیا از لولا

پدرو سانچز، رئیس دولت اسپانیا، شامگاه چهارشنبه حمایت خود را از لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا در آستانه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل اعلام کرد.

سانچز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «لولا نماینده برزیلی است که با بی‌عدالتی و نابرابری مبارزه می‌کند، حقوق را گسترش می‌دهد و در برابر استبداد از دموکراسی دفاع می‌کند».

وی افزود: «این برزیل شایسته آن است که به‌سوی آینده‌ای سرشار از امید و پیشرفت حرکت کند. به همین دلیل، حمایت کامل خود را از لولا اعلام می‌کنیم».

شکایت کارزار لولا از عملکرد متا

کارزار انتخاباتی لولا روز چهارشنبه اعلام کرد که مجموعه‌ای از اختلال‌های ادعایی در خدمات شرکت متا را که به گفته این کارزار ممکن است به سود فلاویو بولسونارو تمام شود، به هیئت‌های ناظر بر انتخابات گزارش خواهد کرد.

این شکایت قرار است روز پنجشنبه در برازیلیا به هفت هیئت ناظر انتخاباتی ارائه شود که برای نظارت بر دور دوم انتخابات اعتبارنامه دریافت کرده‌اند. سازمان کشور‌های آمریکایی (OEA)، اتحادیه اروپا و پارلمان مرکوسور از جمله این نهاد‌ها هستند.

ائتلاف انتخاباتی لولا همچنین این موضوع را به دادگاه عالی انتخابات گزارش کرده و قصد دارد آن را به نهاد‌های بین‌المللی فعال در زمینه دفاع از آزادی بیان و دموکراسی ارجاع دهد.

به گفته این ائتلاف، مجموعه‌ای از مشکلات که شرکت متا توضیحی درباره آنها ارائه نکرده است، «ظن جدی به این موضوع ایجاد می‌کند که عملکرد متا تلاشی برای مداخله در روند انتخابات برزیل به سود نامزدی فلاویو بولسونارو باشد».

شرکت متا مالک شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیس‌بوک و تردز و همچنین پیام‌رسان واتس‌اپ است.

از جمله مواردی که کارزار لولا به آنها اعتراض کرده، می‌توان به اختلال در خدمات تبلیغاتی، کاهش شمارش بازدید‌های مطالب منتشرشده در حمایت از لولا، مسدود شدن موقت امکان تبلیغ محتوا در اینستاگرام و تفاوت در نحوه عملکرد ابزار‌های هوش مصنوعی و جست‌و‌جو در واتس‌اپ اشاره کرد.