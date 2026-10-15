کد خبر: 1384866
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۹
سیاست » اخبار کلی
سرلشکر عبداللهی:

تکریم پرستار، تکریم اقتدار و امنیت ملی است

2 رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در پیامی به مناسبت روز پرستار عنوان کرد: نقش پرستاران فراتر از یک وظیفه شغلی و بخشی از منظومه سلامت دفاعی و عاملی مؤثر در ارتقاء آمادگی رزمی، تاب‌آوری ملی و صیانت از سرمایه انسانی نیرو‌های مسلح است.

جوان آنلاین: متن کامل پیام سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

سالروز ولادت با سعادت عقیله بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)، اسوه صبر، بصیرت، ایثار و استقامت، و نام‌گذاری این روز فرخنده به عنوان روز پرستار، فرصتی مغتنم برای پاسداشت مقام والای پرستاران و قدردانی از مجاهدت‌های خالصانه آنان در عرصه سلامت و خدمت به مردم است.

حافظه تاریخی ایران و ایرانی گواهی می‌دهد پرستاران و جامعه سلامت نیرو‌های مسلح، در کنار دانش و مهارت حرفه‌ای، با روحیه‌ای جهادی و سرشار از تعهد، ایثار و مسئولیت‌پذیری، در خط مقدم خدمت‌رسانی به کارکنان، رزمندگان و خانواده‌های آنان، مجاهدانه و صادقانه نقش آفرینی می‌کنند. این نقش، فراتر از یک وظیفه شغلی، بخشی از منظومه سلامت دفاعی و عاملی مؤثر در ارتقاء آمادگی رزمی، تاب‌آوری ملی و صیانت از سرمایه انسانی نیرو‌های مسلح است.

بی‌تردید، تکریم پرستاران، تکریم سلامت، امنیت و اقتدار ملی است. پرستاران در شرایط عادی و بحرانی، همواره پایبندی خود را به رسالت مقدس خدمت به هم‌نوع به اثبات رسانده‌اند؛ نمونه بارز آن را در دوران بیماری‌های همه‌گیر و نیز در ایام پرافتخار خدمت رسانی در دفاع مقدس اول، دوم و سوم می‌توان مشاهده کرد.

در این موسم خجسته، با تبریک صمیمانه روز پرستار به تمامی پرستاران شریف و فداکار نیرو‌های مسلح، یاد و خاطره هفده پرستار شهید در جنگ‌های تحمیلی آمریکایی صهیونی اخیر را گرامی داشته و مقام شامخ آنان را ارج می‌نهم؛ بزرگ‌مردان و بزرگ‌زنانی که در مسیر انجام وظیفه و نجات جان انسان‌ها، از ارزشمندترین سرمایه خویش گذشتند. بی‌تردید نام و یاد این شهدای والامقام، سندی ماندگار از پیوند دانش، خدمت، ایثار و فداکاری است و راه و رسم آنان، چراغی روشن و الگویی برای پرستاران نیرو‌های مسلح و نسل آینده خواهد بود.

۲۴ مهرماه، مصادف با ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) و روز پرستار را به یکایک جامعه پرستاری کشور، به ویژه پرستاران نیرو‌های مسلح تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون این عزیزان را در مسیر خدمت به ایران اسلامی و مردم مبعوث‌شده تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و زعامت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا حضرت امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) طلب می‌کنیم.»

برچسب ها: سرلشکر عبداللهی ، روز پرستار ، نیروهای مسلح
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