کد خبر: 1384863
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۱
اقتصاد » اخبار کلی

شرط گمرک برای پرداخت پاداش آنی به کاشفان سوخت قاچاق اعلام شد

3 گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور، ضوابط شیوه‌نامه منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق و دستورالعمل پرداخت پاداش آنی به عوامل کاشف را اعلام کرد. بر اساس این ضوابط، تایید حجم کشفیات با قبض انبار رسمی شرکت و احکام قطعی مراجع رسیدگی‌کننده الزامی است و پرداخت پاداش آنی نیز به تایید تمامی اعضای صورت‌جلسه بستگی دارد.

جوان آنلاین: گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، خطاب به گمرکات اجرایی سراسر کشور، ضوابط اجرایی مربوط به شیوه‌نامه منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق و دستورالعمل پاداش آنی کشفیات سوخت قاچاق را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، این بخشنامه با استناد به مکاتبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف اجرای تکالیف مربوط به کشفیات سوخت قاچاق، برای بهره‌برداری و اقدام لازم به گمرکات اجرایی کشور ارسال و اعتبار آن تا اطلاع ثانوی اعلام شده است.

بر اساس مفاد بخشنامه، مطابق بند «الف» ماده ۴ شیوه‌نامه منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق، ملاک تأیید حجم کشفیات و شناسایی دستگاه کاشف، قبض انبار رسمی صادرشده از سوی شرکت و احکام قطعی مراجع رسیدگی‌کننده است.

همچنین طبق اصلاحیه بند «الف» ماده ۶ این شیوه‌نامه، در ازای تحویل فرآورده‌های نفتی مکشوفه به شرکت، تا سقف ۱۵ درصد قیمت خرید فرآورده مکشوفه از پالایشگاه، برای پرداخت پاداش به عوامل کاشف در نظر گرفته شده است.

شرایط و مدارک لازم برای پرداخت پاداش آنی

بر اساس دستورالعمل پاداش آنی کشفیات سوخت قاچاق، دستگاه کاشف استانی پس از کشف سوخت قاچاق باید سه مورد را تهیه و ارسال کند: صورت‌جلسه کشف با رعایت مواد ۳ و ۴ دستورالعمل، تصویر قبض انبار شرکت و گزارش اجمالی از کشف به همراه شماره پرونده یا شماره کلاسه پرونده نزد مرجع رسیدگی‌کننده.

صورت‌جلسه کشف باید در فرم‌های مخصوص ابلاغی مصوبه جلسه ۱۲۴ ستاد تنظیم و ارسال شود. همچنین رعایت مفاد مصوبه مربوط به مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی، از جمله مواد ۵ و ۸ آن، الزامی است.

بر اساس ماده ۵ دستورالعمل، تاریخ تشکیل پرونده در مرجع رسیدگی‌کننده باید پس از اول فروردین ۱۴۰۵ باشد.

مهلت دو روز کاری برای بررسی پرونده‌ها

طبق ماده ۶ دستورالعمل، دستگاه کاشف استانی موظف است ظرف دو روز کاری، نظر مکتوب دبیر کمیسیون استان و نماینده مرجع رسیدگی‌کننده را درباره تایید یا رد صورت‌جلسه پاداش آنی پرونده‌هایی که فاقد رأی هستند، دریافت کند و نتیجه را همراه با مستندات به سازمان کاشف مرکزی ارسال کند.

مرجع رسیدگی‌کننده، حسب مورد، اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان یا دادگستری استان است. نماینده این مرجع باید به‌صورت مکتوب از سوی بالاترین مقام مربوط در استان، یعنی مدیرکل تعزیرات حکومتی یا رئیس‌کل دادگستری استان، به کمیسیون استان و دستگاه کاشف استانی معرفی شود. در صورتی که امکان حضور نماینده مرجع رسیدگی‌کننده یا دبیر کمیسیون استان وجود نداشته باشد، دستگاه کاشف استانی می‌تواند صورت‌جلسه پاداش آنی را برای آنان ارسال و نظرشان را دریافت کند.

طبق تبصره سوم ماده ۶، تایید تمام اعضای صورت‌جلسه پاداش آنی برای پرداخت پاداش ضروری است. همچنین اگر پرداخت پاداش در جلسه مورد تأیید اعضا قرار نگیرد، امکان بررسی مجدد موضوع در جلسات بعدی وجود دارد. سازمان کاشف مرکزی نیز پس از بررسی رعایت مفاد این ماده و تبصره‌های آن، مواردی را که تأیید تمام اعضا را برای پرداخت پاداش دارند، به‌صورت مکتوب به دبیرخانه کارگروه ارسال می‌کند.

تعیین تکلیف پرونده‌ها در صورت عدم پاسخ‌گویی

بر اساس ماده ۷ دستورالعمل، اگر کمیسیون استان یا مرجع رسیدگی‌کننده پس از دو روز کاری پاسخی ارسال نکند، دستگاه کاشف استانی باید گزارش و مستندات را به سازمان کاشف مرکزی ارائه کند. سپس سازمان کاشف مرکزی، گزارش و مستندات موارد تأییدشده را به دبیرخانه کارگروه منعکس می‌کند و دبیرخانه نیز اقدامات لازم را برای پرداخت پاداش انجام می‌دهد.

مطابق ماده ۸، دبیرخانه کارگروه پس از بررسی موارد مندرج در مواد ۶ و ۷، طی مکاتبه‌ای موضوع اختصاص پاداش آنی را به شرکت و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام می‌کند.

بر اساس ماده ۹، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است از طریق مراجع ذی‌ربط، پیگیری لازم را برای واریز وجوه مربوط به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام دهد و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه اعلام کند.

همچنین طبق ماده ۱۰، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با رعایت مفاد شیوه‌نامه، وجوه مربوط را بر اساس مکاتبه دبیرخانه کارگروه واریز کرده و نتیجه را به این دبیرخانه اعلام می‌کند.

در نهایت، بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل، دستگاه کاشف موظف است گزارش پرداخت پاداش آنی به عوامل کاشف را به‌صورت دوره‌ای به دبیرخانه کارگروه ارسال کند.

برچسب ها: گمرک جمهوری اسلامی ، سوخت قاچاق ، مبارزه با قاچاق کالا
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