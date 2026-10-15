کد خبر: 1384862
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

انتخابات برزیل در مرز برابری؛ بولسونارو ۴۶ و لولا ۴۴ درصد

6 تازه‌ترین نظرسنجی در برزیل نشان می‌دهد فلاویو بولسونارو، نامزد راست‌گرا و رقیب لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهوری کنونی این کشور، با ۴۶ درصد حمایت رأی‌دهندگان تنها دو واحد درصد از وی پیش است؛ اختلافی که با توجه به حاشیه خطای نظرسنجی، از برابری آماری دو نامزد در آستانه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری حکایت دارد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری افه، مؤسسه افکارسنجی کوآست (Quaest) روز چهارشنبه به وقت محلی نتایج نظرسنجی جدید خود درباره قصد رأی‌دهندگان در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل را منتشر کرد که بر اساس آن، میزان حمایت از فلاویو بولسونارو ۴۶ درصد و از لولا داسیلوا ۴۴ درصد برآورد شده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این نظرسنجی، با توجه به حاشیه خطای دو واحد درصدی در هر دو جهت، دو نامزد از نظر آماری در وضعیت برابری فنی قرار دارند.

تنها ۱۱ روز تا دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل که قرار است ۲۵ اکتبر (سوم آبان) برگزار شود، باقی مانده است و با توجه به اندک بودن شمار رأی‌دهندگان مردد، دو نامزد برای افزایش آرای خود باید درصدد جلب حمایت رأی‌دهندگان طرف مقابل برآیند.

بر اساس داده‌های مؤسسه کوآست، تنها یک درصد از رأی‌دهندگان هنوز درباره انتخاب نامزد مورد نظر خود تصمیم نگرفته‌اند و ۹ درصد نیز گفته‌اند که رأی سفید خواهند داد یا آرای خود را باطل خواهند کرد.

میزان مخالفت با دو نامزد تقریباً برابر است

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد میزان مخالفت با هر دو نامزد تقریباً یکسان است؛ به‌طوری‌که ۵۴ درصد از رأی‌دهندگان اعلام کرده‌اند هرگز به فلاویو بولسونارو، پسر ارشد ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهوری پیشین برزیل، رأی نخواهند داد. در مقابل، ۵۳ درصد از شرکت‌کنندگان نیز گفته‌اند که هرگز به لولا داسیلوا، رهبر جریان ترقی‌خواه برزیل، رأی نخواهند داد.

اگرچه نظرسنجی روز چهارشنبه نخستین بررسی مؤسسه کوآست پس از برگزاری دور نخست انتخابات به شمار می‌رود، نتایج نظرسنجی‌های پیشین این مؤسسه نیز از رقابتی نزدیک میان دو نامزد حکایت داشت؛ به‌گونه‌ای که در بررسی‌های مربوط به دور دوم احتمالی، میزان حمایت از فلاویو بولسونارو ۴۴ درصد و از لولا ۴۲ درصد اعلام شده بود.

رقابت نزدیک در دور دوم؛ اختلاف نتایج نظرسنجی‌ها

نظرسنجی جدید کوآست از نزدیک بودن رقابت دو نامزد حکایت دارد و فاصله میان آنها را کمتر از میزان برآوردشده در نظرسنجی هفته گذشته مؤسسه افکارسنجی دیتافولها» (Datafolha) نشان می‌دهد.

دیتافول‌ها در نخستین نظرسنجی خود درباره دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، میزان حمایت از فلاویو بولسونارو را ۴۹ درصد و از لولا داسیلوا را ۴۵ درصد اعلام کرده بود. با وجود اختلاف بیشتر میان دو نامزد در این نظرسنجی، نتایج آن نیز با در نظر گرفتن حاشیه خطا، دو نامزد را در وضعیت برابری فنی قرار می‌دهد.

در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل که چهارم اکتبر (۱۲ مهر) برگزار شد، فلاویو بولسونارو با کسب ۴۷.۰۳ درصد آرا در جایگاه نخست قرار گرفت و لولا داسیلوا با ۴۵.۱۶ درصد آرا دوم شد؛ اختلافی که کمتر از دو واحد درصد بود و انتخابات را به دور دوم کشاند.

مؤسسه کوآست برای تهیه این نظرسنجی، از شنبه گذشته تا سه‌شنبه با ۲ هزار و ۱۵۴ رأی‌دهنده مصاحبه کرده است. این بررسی با حاشیه خطای دو واحد درصد و سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام شده است.

صف‌آرایی احزاب راست در حمایت از بولسونارو

در عرصه ائتلاف‌های سیاسی، فلاویو بولسونارو که در دور نخست انتخابات تنها از حمایت حزب خود برخوردار بود، در آستانه دور دوم توانسته است پشتیبانی تقریباً تمامی احزاب راست و راست میانه برزیل را به دست آورد.

در مقابل، لولا داسیلوا تنها حمایت احزاب کوچک چپ‌گرایی را به دست آورده است که در دور نخست انتخابات، نامزد مستقل خود را برای رقابت بر سر ریاست‌جمهوری معرفی کرده بودند.

برچسب ها: انتخابات ، برزیل ، داسیلوا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

بدون شرح

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

خشایارستیزی روبی کوچولو

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

تقدیر از پزشکیان بسیجی

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

حمایت آقای خاص از امباپه

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

صدر جدول دست به دست نشد

سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود

جشنواره تهران مبارک با «خیال‌نامه میناب» به روایت این جنایت می‌پردازد

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار