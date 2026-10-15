انتخابات برزیل در مرز برابری؛ بولسونارو ۴۶ و لولا ۴۴ درصد

تازه‌ترین نظرسنجی در برزیل نشان می‌دهد فلاویو بولسونارو، نامزد راست‌گرا و رقیب لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهوری کنونی این کشور، با ۴۶ درصد حمایت رأی‌دهندگان تنها دو واحد درصد از وی پیش است؛ اختلافی که با توجه به حاشیه خطای نظرسنجی، از برابری آماری دو نامزد در آستانه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری حکایت دارد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری افه، مؤسسه افکارسنجی کوآست (Quaest) روز چهارشنبه به وقت محلی نتایج نظرسنجی جدید خود درباره قصد رأی‌دهندگان در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل را منتشر کرد که بر اساس آن، میزان حمایت از فلاویو بولسونارو ۴۶ درصد و از لولا داسیلوا ۴۴ درصد برآورد شده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این نظرسنجی، با توجه به حاشیه خطای دو واحد درصدی در هر دو جهت، دو نامزد از نظر آماری در وضعیت برابری فنی قرار دارند.

تنها ۱۱ روز تا دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل که قرار است ۲۵ اکتبر (سوم آبان) برگزار شود، باقی مانده است و با توجه به اندک بودن شمار رأی‌دهندگان مردد، دو نامزد برای افزایش آرای خود باید درصدد جلب حمایت رأی‌دهندگان طرف مقابل برآیند.

بر اساس داده‌های مؤسسه کوآست، تنها یک درصد از رأی‌دهندگان هنوز درباره انتخاب نامزد مورد نظر خود تصمیم نگرفته‌اند و ۹ درصد نیز گفته‌اند که رأی سفید خواهند داد یا آرای خود را باطل خواهند کرد.

میزان مخالفت با دو نامزد تقریباً برابر است

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد میزان مخالفت با هر دو نامزد تقریباً یکسان است؛ به‌طوری‌که ۵۴ درصد از رأی‌دهندگان اعلام کرده‌اند هرگز به فلاویو بولسونارو، پسر ارشد ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهوری پیشین برزیل، رأی نخواهند داد. در مقابل، ۵۳ درصد از شرکت‌کنندگان نیز گفته‌اند که هرگز به لولا داسیلوا، رهبر جریان ترقی‌خواه برزیل، رأی نخواهند داد.

اگرچه نظرسنجی روز چهارشنبه نخستین بررسی مؤسسه کوآست پس از برگزاری دور نخست انتخابات به شمار می‌رود، نتایج نظرسنجی‌های پیشین این مؤسسه نیز از رقابتی نزدیک میان دو نامزد حکایت داشت؛ به‌گونه‌ای که در بررسی‌های مربوط به دور دوم احتمالی، میزان حمایت از فلاویو بولسونارو ۴۴ درصد و از لولا ۴۲ درصد اعلام شده بود.

رقابت نزدیک در دور دوم؛ اختلاف نتایج نظرسنجی‌ها

نظرسنجی جدید کوآست از نزدیک بودن رقابت دو نامزد حکایت دارد و فاصله میان آنها را کمتر از میزان برآوردشده در نظرسنجی هفته گذشته مؤسسه افکارسنجی دیتافولها» (Datafolha) نشان می‌دهد.

دیتافول‌ها در نخستین نظرسنجی خود درباره دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، میزان حمایت از فلاویو بولسونارو را ۴۹ درصد و از لولا داسیلوا را ۴۵ درصد اعلام کرده بود. با وجود اختلاف بیشتر میان دو نامزد در این نظرسنجی، نتایج آن نیز با در نظر گرفتن حاشیه خطا، دو نامزد را در وضعیت برابری فنی قرار می‌دهد.

در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل که چهارم اکتبر (۱۲ مهر) برگزار شد، فلاویو بولسونارو با کسب ۴۷.۰۳ درصد آرا در جایگاه نخست قرار گرفت و لولا داسیلوا با ۴۵.۱۶ درصد آرا دوم شد؛ اختلافی که کمتر از دو واحد درصد بود و انتخابات را به دور دوم کشاند.

مؤسسه کوآست برای تهیه این نظرسنجی، از شنبه گذشته تا سه‌شنبه با ۲ هزار و ۱۵۴ رأی‌دهنده مصاحبه کرده است. این بررسی با حاشیه خطای دو واحد درصد و سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام شده است.

صف‌آرایی احزاب راست در حمایت از بولسونارو

در عرصه ائتلاف‌های سیاسی، فلاویو بولسونارو که در دور نخست انتخابات تنها از حمایت حزب خود برخوردار بود، در آستانه دور دوم توانسته است پشتیبانی تقریباً تمامی احزاب راست و راست میانه برزیل را به دست آورد.

در مقابل، لولا داسیلوا تنها حمایت احزاب کوچک چپ‌گرایی را به دست آورده است که در دور نخست انتخابات، نامزد مستقل خود را برای رقابت بر سر ریاست‌جمهوری معرفی کرده بودند.