مرجانه گلچین بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون با سریال «پرنده کوکی» به تلویزیون می‌آید.

جوان آنلاین: مرجانه گلچین، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون به زودی با سریال «پرنده کوکی» به تلویزیون می‌آید؛ مجموعه‌ای از تولیدات مرکز سیمافیلم که قرار است این بازیگر را در نقشی متفاوت به نمایش بگذارد.

به گزارش مهر، گلچین در این سریال نقش مادر را بر عهده دارد؛ نقشی که به نظر می‌رسد با برخی شخصیت‌های کمدی پیشین او تفاوت داشته باشد.

حسین پاکدل، مجید یوسفی و مهشید جوادی دیگر بازیگران این مجموعه هستند.

«پرنده کوکی» داستان زوج جوانی را روایت می‌کند که درگیر ماجرا‌هایی پیچیده و غیرمنتظره می‌شوند و اتفاقات پیش‌رو، مسیر زندگی آنها را تغییر می‌دهد.