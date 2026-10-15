تکاپوی عربستان برای حفظ هواپیماهایش در پی حملات ارتش یمن

روزنامه وال استریت ژورنال نوشت خطوط هوایی عربستان سعودی در مواجهه با حملات ارتش یمن، هواپیما‌های مستقر در فرودگاه ریاض به ارزش ۴ میلیارد دلار را سریعا خارج می‌کنند.

جوان آنلاین: روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: جت‌های شخصی، هواپیما‌های تجاری و هلیکوپتر‌ها در فرودگاه ریاض، پایتخت عربستان سعودی مسقر هستند و در پی افزایش حملات ارتش یمن، خطوط هواپیمایی عربستان در تلاش برای نجات هواپیما‌های گران‌قیمت، در حال خروج آنها از فرودگاه هستند.

به گزارش ایسنا، این رسانه آمریکایی با اشاره به ضربات سنگین ارتش یمن تاکید کرد: اصابت مستقیم موشک به فرودگاه‌ها مدت‌هاست که یکی از بدترین سناریو‌های ممکن برای صنعت هوانوردی به شمار می‌رود، زیرا هواپیما‌هایی به ارزش میلیارد‌ها دلار در فاصله‌ای بسیار نزدیک به یکدیگر قرار دارند و ممکن است همگی در حمله ارتش یمن به‌طور هم‌زمان نابود شوند.

مارکوس آلوارز، مدیرعامل گروه رتبه‌بندی موسسات مالی جهانی در موسسه مورنینگ‌استار دی‌بی‌آراس گفت: یک حمله به یک مرکز پرتردد هوانوردی می‌تواند دقیقا همان نوع خسارت متمرکزی را ایجاد کند که بیمه‌گران جنگ بیش از هر چیز از آن هراس دارند.

وال استریت ژورنال افزود: حملات ارتش یمن طی روز‌های گذشته، صنعت هوانوردی عربستان سعودی را وارد بحرانی جدی کرده است. این حملات در شرایطی رخ می‌دهد که عربستان ده‌ها میلیارد دلار برای ساخت فرودگاه‌های جدید، نوسازی پایانه‌های قدیمی و خرید ناوگان‌های تازه هواپیما‌های مسافربری سرمایه‌گذاری کرده است.

یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که یمن فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار داده است.