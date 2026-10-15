دیدار وزیر خارجه بحرین با رئیس رژیم صهیونیستی در باکو

همزمان با برگزاری کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) در آذربایجان، رئیس رژیم صهیونیستی و وزیر خارجه بحرین در باکو با یکدیگر دیدار کرده و روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه بحرین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی با عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین در حاشیه کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) که در باکو، پایتخت آذربایجان برگزار می‌شود، دیدار کرد.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، در بیانیه وزارت امور خارجه بحرین همچنین آمده است دو طرف در جریان این دیدار فرصت‌های تقویت روابط دوجانبه را بررسی کردند و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در همین راستا، هرتزوگ نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، دیدار خود با وزیر امور خارجه بحرین را «دیداری عالی» توصیف کرد.

وی افزود: «درباره دوستی و روابط میان اسرائیل و بحرین و همچنین اهمیت توافق‌نامه‌های ابراهیم، به رهبری ایالات متحده در تقویت امنیت، ثبات و شکوفایی در خاورمیانه گفت‌و‌گو کردیم.»

رئیس رژیم صهیونیستی همچنین خاطرنشان کرد که محور گفت‌و‌گو‌های دو طرف آخرین تحولات منطقه بوده است، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.

سازوکار سیکا در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ شمسی) به ابتکار نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور وقت قزاقستان، مطرح شد. ایران یکی از ۲۸ کشور عضو سیکا است.