کد خبر: 1384855
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

رویترز: آمریکا کاهش تحریم کشتی‌های «ناوگان سایه» را بررسی می‌کند

23 خبرگزاری رویترز ادعا کرد: آمریکا در حال بررسی کاهش تحریم کشتی‌های ناوگان سایه به منظور کاهش هزینه‌های بی سابقه حمل و نقل در جهان است.

جوان آنلاین: این خبرگزاری افزود: دولت دونالد ترامپ، کاهش تحریم‌های کشتی‌های موسوم به ناوگان سایه را که تولیدات نفتی و فراورده‌های نفتی را از کشور‌هایی مانند روسیه، ونزوئلا و ایران حمل می‌کنند، بررسی می‌کند.

به گزارش ایرنا، رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی افزود: هدف از این اقدام رئیس جمهوری این کشور کاهش هزینه‌های بی سابقه حمل و نقل در سطح جهانی است.

بحث‌ها در این زمینه، چند روز بعد از این که ترامپ تصمیم گرفت تحریم گازوئیل روسیه را به طور موقت لغو کند مطرح شده است.

تصمیم ترامپ در لغو تحریم گازوئیل روسیه با سیلی از انتقاد‌ها از سوی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، کشور‌های اروپایی و برخی از جمهوری خواهان هم حزبی وی در سنای آمریکا مواجه شد و زلنسکی و سناتور‌های آمریکایی این اقدام را به مثابه هدیه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توصیف کردند که منبع جدید درامدی را در اختیار روسیه برای تامین مالی جنگ خود با اوکراین قرار می‌دهد.

مقام آمریکایی یاد شده به رویترز گفت: مذاکرات جدید برای کاهش تحریم‌ها با محوریت اجازه احتمالی آمریکا به آنچه که «نفت مجاز» توصیف شده، انجام شده است. منظور نفت خام یا تولیدات نفتی است که واشنگتن تحریم نکرده است و شامل نفت روسیه و ایران که تحت اقدامات تنبیهی آمریکا قرار دارند، نمی‌شود.

رویترز به نقل از این مقام افزود: هدف دستیابی به تولیدات نفتی پالایش شده و نفت خام بیشتر از منطقه خلیج فارس است.

بر اساس گزارش یک گروه تحقیقاتی موسوم به انرژی اسپکتس (Energy Aspects) کریس رایت وزیر انرژی آمریکا این هفته در ویدئویی که در کنگره جهانی نفت در ریاض منتشر کرد، گفت دولت آمریکا درحال مذاکره درباره کاهش تحریم‌های ناوگان کشتیرانی سایه به منطور کاهش نرخ حمل و نقل است.

بالا بودن قیمت نفت و سوخت، برای ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر (۱۲ آبان) که در آن جمهوری‌خواهان امیدوارند کنترل هر دو مجلس کنگره را حفظ کنند، یک ریسک محسوب می‌شود. ترامپ به تازگی تحریم‌های مربوط به گازوئیل روسیه را تا هفتم آوریل (۱۸ فروردین) لغو کرد.

نرخ‌های حمل‌ونقل با نفتکش به سطوحی بی سابقه افزایش یافته است؛ چرا که جنگ‌ها در ایران و اوکراین موجب تشدید تورم شده و نفت خام آمریکا را برای پالایشگاه‌های آسیایی غیرقابل‌دسترس کرده‌اند. این موضوع پالایشگاه‌ها را وادار کرده تا به دنبال جایگزین‌هایی از خاورمیانه و آمریکای لاتین باشند.

برچسب ها: آمریکا ، ترامپ ، کاهش تحریم
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