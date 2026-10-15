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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

بروکسل در آستانه نبرد بودجه‌ای؛ اتحادیه اروپا به دنبال توافق پیش از طوفان انتخاباتی ۲۰۲۷

3 رهبران ۲۷ کشور عضو امروز (پنجشنبه) در بروکسل گرد هم می‌آیند تا بر سر بودجه کلان چندساله این اتحادیه (منتهی به سال ۲۰۳۴ و به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد یورو) توافق کنند؛ نشستی که هدف اصلی آن، نهایی کردن و تصویب این بسته مالی پیش از تعطیلات کریسمس و در سایه تهدید تحولات سیاسی آینده تعیین شده است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه فرانس ۲۴ و خبرگزاری فرانسه، رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه نشستی دوروزه و سرنوشت‌ساز را در بروکسل آغاز می‌کنند تا بر سر بودجه ۲ هزار میلیارد یورویی این بلوک تا سال ۲۰۳۴ به توافق برسند؛ مذاکراتی فشرده میان دو اردوگاه حامیان افزایش بودجه به رهبری فرانسه و طرفداران انقباض مالی به رهبری آلمان، که زیر سایه نگرانی شدید از پیروزی راست‌گرایان افراطی در انتخابات سال ۲۰۲۷ کلید خورده است.

تقابل دو دیدگاه؛ فرانسه مکرون در برابر آلمان مرتس

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان (راست)، در آلمان، ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ ©خبرگزاری فرانسه

این نشست میدان رویارویی دو اردوگاه سنتی و متضاد در اتحادیه اروپا است:

اردوگاه توسعه‌طلب (به رهبری فرانسه، لهستان، ایتالیا و اسپانیا): امانوئل مکرون و متحدانش خواستار بودجه‌ای بلندپروازانه برای حمایت از بخش کشاورزی، همبستگی منطقه‌ای، رقابت‌پذیری، هوش مصنوعی و هزینه‌های دفاعی و اوکراین هستند. پاریس همچنین برای تأمین این منابع، بر لزوم ایجاد درآمد‌های جدید اروپایی از جمله مالیات بر غول‌های دیجیتال، رمزارز‌ها و حتی بازی‌های پولی و شرط بندی پافشاری می‌کند.

اردوگاه انقباضی یا «فروگال» (به رهبری آلمانِ فریدریش مرتس، سوئد و هلند): این کشور‌ها با اشاره به فشار بر بودجه‌های ملی، خواستار اصلاحات ساختاری عمیق و کاهش چشمگیر هزینه‌های پیشنهادی کمیسیون اروپا هستند. پیشنهاد اخیر ایرلند (رئیس دوره‌ای اتحادیه) مبنی بر کاهش ۱۴۰ میلیارد یورویی هزینه‌ها نیز نتوانست هیچ‌کدام از این دو اردوگاه را راضی کند. «فروگال» (Les Frugaux / Frugal): در اصطلاحات اتحادیه اروپا، به طور خاص به کشور‌های «صرفه‌جو» (مانند هلند، اتریش، سوئد، دانمارک و اکنون با رویکرد جدید آلمان) گفته می‌شود که مخالف افزایش هزینه‌ها و بودجه‌های کلان اتحادیه هستند.

اما این ایده نتوانست رضایت هیچ‌یک از دو اردوگاه را جلب کند.

پاریس ماه‌هاست به منظور تقویت و افزایش منابع این بودجه، بر ایجاد درآمد‌های جدید در سطح اروپا پافشاری می‌کند؛ درآمد‌هایی که می‌تواند از محل وضع مالیات بر خدمات دیجیتال، دارایی‌های رمزنگاری‌شده (ارز‌های دیجیتال) یا شرط‌بندی تأمین شود.

کاخ الیزه روز چهارشنبه در این باره تصریح کرد: نمی‌توان از یک سو دم از بودجه‌ای اروپایی برای آینده زد و از سوی دیگر دست به کاهش شدید و گسترده اعتبارات برد.

سایه سنگین انتخابات ۲۰۲۷ و فشار مارین لوپن

دلیل اصلی شتاب رهبران اروپا برای تصویب این بودجه پیش از پایان سال، نگرانی عمیق از تقویم سیاسی سال ۲۰۲۷ در کشور‌های کلیدی مانند فرانسه، ایتالیا و لهستان است. روی کار آمدن احتمالی جریان‌های منتقد و مخالف اتحادیه اروپا (eurosceptic) می‌تواند توافقات کلان بروکسل را به زوال بکشاند.

در همین راستا، مارین لوپن، نامزد پیشتاز راست افراطی در نظرسنجی‌های ریاست‌جمهوری فرانسه، برای افزایش فشار بر بروکسل به پایتخت بلژیک، مقر شورا و نهاد‌های اروپایی، سفر کرد. او که وعده داده سهم مشارکت فرانسه در بودجه اتحادیه را به شدت کاهش دهد، تصویب این بودجه پیش از انتخابات ۲۰۲۷ را «یک رسوایی دموکراتیک» و اقدامی «غیرجدی» خواند. اگرچه لوپن پشت میز مذاکره رسمی حضور ندارد، اما حضور سایه و تفکر او بر روند تصمیم‌گیری رهبران اروپا سنگینی می‌کند.

علاوه بر بحران بودجه و روابط با چین، رهبران اروپایی در روز جمعه با حضور ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تمرکز خود را به موضوع این کشور در جنگ با روسیه معطوف خواهند کرد و پیرامون کمک‌های مالی و امنیتی به کی‌یف گفت‌و‌گو می‌کنند. سیاست مهاجرتی اروپا نیز که در جریان بحران مهاجرتی سئوتا کانون مناقشات و مشاجرات تند میان اسپانیا و ایتالیا بود، از دیگر محور‌های اصلی این نشست خواهد بود.

برچسب ها: بروکسل ، اتحادیه اروپا ، فرانسه
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