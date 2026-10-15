عذرخواهی سرمربی منچستر سیتی پس از شکست سنگین

جوان آنلاین: انزو مارسکا سرمربی منچسترسیتی بعد از شکست چهار بر دو برابر پاری سن ژرمن گفت: فکر می‌کنم تا قبل از گل اول، شروع خوبی داشتیم، اما خیلی زود دو گل دریافت کردیم و این حس بدی در تیم ایجاد کرد. در نیمه دوم خیلی بهتر بودیم و احتمالا مستحق چیز بیشتری هم بودیم. در واقع با گل اول و بعد گل دوم همه‌چیز به هم ریخت. شایسته نتیجه بهتری بودیم.

مارسکا درباره تغییراتش در ترکیب سیتی افزود: در پرس از بالا کمی جای نفرات را عوض کردیم تا بتوانیم بر بازی مسلط شویم. حتی وقتی ۳ بر صفر عقب بودیم، با توجه به موقعیت‌هایی که در نیمه دوم ساختیم، مستحق زدن گل‌های بیشتری بیشتری بودیم. خود لوئیس انریکه هم آخر بازی گفت که امروز کاملا شانس با آنها یار بوده است.

سرمربی ایتالیایی در پایان گفت: قطعا بابت نیمه اول پوزش می‌خواهم. شنبه در لیگ برتر بازی داریم و باید برنده شویم.

منچسترسیتی برای اولین بار در تاریخش در یک دیدار خانگی اروپایی چهار گل دریافت کرد.

همچنین نکته نگران کننده برای سیتی این است که این تیم در چهار بازی از هفت بازی خانگی اخیرش در لیگ قهرمانان باخته است.