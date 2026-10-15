ایستادگی مردم و حفظ همبستگی ملی، محاسبات دشمن را با شکست مواجه کرد

رئیس جمهور گفت: وجود چالش‌هایی در حوزه‌های برق، آب، گاز، سوخت، محیط‌زیست، نظام بانکی، ناترازی‌های بودجه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی، از جمله عواملی بود که دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند با اتکا به آنها، جامعه ایران را با گسست و تفرقه مواجه کنند؛ با این حال، ایستادگی مردم و حفظ همبستگی ملی، این محاسبات را با شکست مواجه کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵در مراسم گرامیداشت روز پرستار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و شهدای کشور، به‌ویژه رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان، پزشکان، پرستاران، رزمندگان و همه شهدای ملت ایران، بر ضرورت صیانت از انسجام ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و مقابله با تلاش‌های دشمنان برای ایجاد شکاف در جامعه تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تحولات و حوادث رخ داده در کشور از ابتدای آغاز به کار دولت، از جمله ناآرامی‌های دی‌ماه و دو جنگ اخیر، اظهار داشت: از ابتدای آغاز مسئولیت دولت، کشور با مجموعه‌ای از فشارها، تهدید‌ها و تحولات پیچیده مواجه بوده است و در ادامه نیز تلاش دشمنان بر این متمرکز شده که با بهره‌گیری از اختلافات داخلی و مشکلات موجود، انسجام اجتماعی و اقتدار کشور را تضعیف کنند.

پزشکیان با تشریح بخشی از محاسبات دشمنان درباره وضعیت داخلی ایران، خاطرنشان کرد: وجود چالش‌هایی در حوزه‌های برق، آب، گاز، سوخت، محیط‌زیست، نظام بانکی، ناترازی‌های بودجه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی، از جمله عواملی بود که دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند با اتکا به آنها، جامعه ایران را با گسست و تفرقه مواجه کنند؛ با این حال، ایستادگی مردم و حفظ همبستگی ملی، این محاسبات را با شکست مواجه کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مشکلات و ناترازی‌های کشور همچنان نیازمند تدبیر، برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر هستند، افزود: تلاش برای بهره‌برداری از مسائل اقتصادی و اجتماعی و تبدیل اختلاف‌نظر‌ها به شکاف‌های عمیق در جامعه، همچنان یکی از محور‌های فشار علیه کشور است. در چنین شرایطی، مسئولیت همه مدیران و مسئولان ایجاب می‌کند که از هرگونه رفتار و گفتاری که به تضعیف همبستگی ملی منجر می‌شود، پرهیز کنند و تمام ظرفیت‌های کشور را در مسیر تقویت وحدت و اعتماد عمومی به کار گیرند.

پزشکیان با اشاره به جایگاه حرفه‌های پزشکی و پرستاری در نظام سلامت، رویکرد انسانی و فارغ از تبعیض را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این حوزه دانست و تصریح کرد: در ارائه خدمات سلامت، تفاوتی میان قومیت، مذهب، جنسیت، طبقه اجتماعی، وضعیت اقتصادی و گرایش سیاسی افراد وجود ندارد و معیار اصلی، رنج انسان و ضرورت کمک به اوست. این نگاه باید در همه عرصه‌های اداره کشور نیز جاری باشد و همه شهروندان، بدون تبعیض، از فرصت‌ها و خدمات عادلانه برخوردار شوند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت گسترش عدالت در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اجرایی، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که کادر درمان در مواجهه با بیمار، فارغ از هویت و موقعیت اجتماعی او به وظیفه حرفه‌ای و انسانی خود عمل می‌کند، نظام حکمرانی نیز باید در قبال تمام مردم کشور چنین رویکردی داشته باشد. تقویت عدالت، اعتماد عمومی و همبستگی اجتماعی، مستلزم آن است که همه گروه‌های جامعه در سیاست‌ها و برنامه‌های کشور دیده شوند و دسترسی عادلانه آنان به خدمات و امکانات مورد توجه قرار گیرد.

پزشکیان با اشاره به فداکاری مدافعان کشور و افرادی که در دشوارترین شرایط برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی ایران ایستادگی کرده‌اند، تأکید کرد: باید قدردان کسانی بود که با تحمل سختی‌ها و دوری از خانواده، مسئولیت دفاع از کشور را بر عهده داشته‌اند.

رئیس جمهور با تأکید بر تعهد خود به استقلال، عزت و سربلندی ایران، اظهار داشت که تمام توان و ظرفیت خود را برای صیانت از منافع ملی و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور به کار خواهد گرفت.

پزشکیان همچنین با قدردانی از همه افرادی که با وجود گلایه‌ها، اختلاف‌نظر‌ها و تجربه برخی بی‌عدالتی‌ها، منافع ملی و وحدت کشور را بر اختلافات ترجیح داده‌اند، تصریح کرد: بخش مهمی از سرمایه اجتماعی کشور در همین انتخاب مسئولانه مردم نهفته است؛ مردمی که با وجود مسائل و مشکلات، اجازه نداده‌اند جریان‌های بیرونی از مطالبات و اختلافات داخلی برای برهم زدن آرامش و انسجام جامعه بهره‌برداری کنند. صیانت از این سرمایه اجتماعی، مسئولیتی مشترک برای همه ارکان حاکمیت است.

پزشکیان در ادامه، با تأکید بر ضرورت بازتعریف سلامت در چارچوبی جامع و اجتماعی، اظهار داشت: سلامت صرفاً به تشخیص بیماری و ارائه خدمات درمانی محدود نمی‌شود؛ فقر، بی‌عدالتی، تنهایی و محرومیت از ارتباطات و حمایت‌های اجتماعی نیز می‌توانند سلامت جسمی و روانی افراد را تحت تأثیر قرار دهند. از این رو، سیاست‌گذاری در حوزه سلامت باید علاوه بر درمان بیماری‌ها، به ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سلامت مردم نیز توجه داشته باشد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مواجهه با مسائل پیچیده اجتماعی و سلامت، نیازمند شناخت دقیق مسئله و انتخاب راهکار متناسب است، خاطرنشان کرد: مشکلات انباشته‌شده جامعه را نمی‌توان صرفاً با صدور دستور یا ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برطرف کرد.

هر مسئله، متناسب با ماهیت، ابعاد و شرایط شکل‌گیری آن، به برنامه‌ای مشخص، روش اجرایی مناسب و زمان‌بندی واقع‌بینانه نیاز دارد. بر همین اساس، اصلاح وضعیت سلامت جامعه نیز مستلزم نگاهی علمی، نظام‌مند، عادلانه و مبتنی بر شناخت واقعیت‌های اجتماعی است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه اصلاح مشکلات و تحقق عدالت در جامعه نیازمند برنامه‌ریزی، تلاش مستمر و فراهم‌سازی بستر‌های اجرایی مناسب است، اظهار داشت: نمی‌توان انتظار داشت که با اتخاذ یک تصمیم، همه مسائل کشور در کوتاه‌مدت برطرف شود؛ اما دولت مصمم است با رویکردی عدالت‌محور، زمینه برخورداری منصفانه همه ایرانیان از فرصت‌ها و خدمات را فراهم کند؛ بدون آنکه گرایش سیاسی، زبان، قومیت یا جنسیت آنان مبنای تفاوت در نحوه مواجهه نظام حکمرانی با شهروندان قرار گیرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به فشار‌های خارجی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه کشور تصریح کرد: دشمنان با استفاده از ابزار‌های مختلف، از جمله محدودیت در مسیر‌های ارتباطی و حمل‌ونقل، در پی افزایش فشار بر ایران و وادار کردن کشور به تسلیم هستند؛ اما ملت ایران تصمیم گرفته است در برابر این فشار‌ها ایستادگی کند. عبور از شرایط دشوار کنونی، مستلزم همبستگی ملی، همکاری متقابل و مشارکت همه بخش‌های جامعه در حل مسائل کشور است.

پزشکیان با بیان اینکه وجود مشکلات و دشواری‌ها در مسیر اداره کشور امری انکارناپذیر است، خاطرنشان کرد: اگر مردم و مسئولان در کنار یکدیگر بایستند و به‌جای برجسته‌سازی اختلافات، بر ظرفیت‌های مشترک و راهکار‌های حل مسئله تمرکز کنند، می‌توان بر مشکلات غلبه کرد. در مقابل، دامن زدن به اختلافات و تأکید مداوم بر نقاط ضعف یکدیگر، جامعه را از دستیابی به اهداف مشترک بازمی‌دارد. رویکرد دولت باید بر تقویت همبستگی، کاهش شکاف‌ها و افزایش توان ملی برای مواجهه با چالش‌ها استوار باشد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پاسداشت فداکاری مدافعان کشور و خدمتگزاران مردم، به تصویر یکی از پرستاران در جمع حاضران اشاره کرد که در جریان جنگ اخیر به شهادت رسیده بود و اظهار داشت: انتخاب جایگاه خدمت به مردم، دفاع از تمامیت ارضی و تلاش برای حفظ سلامت جامعه، بیانگر مسئولیت‌پذیری و تعهدی عمیق است. این روحیه ایثار و ازخودگذشتگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود و باید در سیاست‌گذاری‌ها و رفتار مسئولان نیز مورد توجه قرار گیرد.

پزشکیان با تجلیل از فداکاری پرستاران و دیگر نیرو‌های خدمت‌رسان در شرایط بحرانی، خاطرنشان کرد: هنگامی که پرستاری در شرایط بمباران و خطر، جان خود را برای نجات جان دیگران به خطر می‌اندازد، با رفتاری مواجه هستیم که ارزش آن را نمی‌توان با پول، شهرت یا موقعیت اجتماعی سنجید. این نوع مسئولیت‌پذیری، برخاسته از وجدان انسانی و تعهد اخلاقی است؛ تعهدی که در دشوارترین شرایط، انسان را به یاری انسان دیگر فرامی‌خواند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به فداکاری افرادی که در خطوط مقدم دفاع از کشور و در موقعیت‌های کمتر دیده‌شده فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: بسیاری از این افراد، ماه‌ها از خانواده و زندگی شخصی خود دور می‌مانند و بی‌آنکه نام و نشانشان در معرض دید عموم باشد، مسئولیت‌های سنگینی را بر عهده می‌گیرند. معیار ارزیابی خدمت، میزان تأثیر آن در حفظ جان مردم، دفاع از کشور و ارتقای امنیت و سلامت جامعه است، نه میزان دیده‌شدن یا برخورداری از شهرت و امتیاز.

پزشکیان با تأکید بر اینکه خدمت در نظام سلامت باید الگویی برای رفتار عادلانه در همه عرصه‌های حکمرانی باشد، تصریح کرد: افتخار حرفه پزشکی و پرستاری در این است که ارائه خدمت به انسان‌ها را به تفاوت‌های سیاسی، اعتقادی، اقتصادی، قومی و اجتماعی مشروط نمی‌کند. در این نگاه، هدف اصلی کاهش رنج انسان و تلاش برای درمان و بهبود وضعیت اوست. چنین رویکردی، جلوه‌ای از انسانیت و مسئولیت اخلاقی است و می‌تواند مبنایی برای تقویت عدالت و اعتماد عمومی در نظام حکمرانی قرار گیرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت گسترش فرهنگ همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی افزود: همان‌گونه که باران بدون تمایز میان خانه‌ها، مسجد‌ها و دیگر مکان‌ها می‌بارد، خدمت انسانی نیز نباید تابع دسته‌بندی‌های اجتماعی و اعتقادی باشد. اگر حرکت به سوی ارزش‌های الهی و انسانی را هدف خود قرار داده‌ایم، باید در رفتار فردی و اجتماعی نیز به اصولی پایبند باشیم که بر پایه عدالت، مهربانی، حمایت از انسان‌ها و پرهیز از تبعیض استوار است.

پزشکیان در ادامه با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف تاب‌آوری اجتماعی، تأکید کرد: یکی از اهداف فشار‌های خارجی، فرسایش توان جامعه برای تحمل دشواری‌ها و ایجاد زمینه اختلاف و بی‌اعتمادی در داخل کشور است. تجربه نشان داده است که صرف استفاده از ابزار‌های نظامی و وارد کردن خسارت، لزوماً به تسلیم یک ملت منجر نمی‌شود؛ اما تشدید اختلافات داخلی و شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی می‌تواند ظرفیت کشور برای مقابله با بحران‌ها را کاهش دهد. از این رو، حفظ وحدت و تقویت همبستگی ملی باید در شمار اولویت‌های اصلی کشور قرار گیرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به بازتاب ایستادگی مردم ایران در تعاملات و سفر‌های خارجی، اظهار داشت: پایداری و مقاومت مردم در برابر فشارها، تصویری متفاوت از جامعه ایران در عرصه بین‌المللی ارائه کرده است. این ظرفیت اجتماعی، زمانی می‌تواند به دستاوردی پایدار تبدیل شود که با تقویت اعتماد عمومی، کاهش اختلافات و همکاری میان بخش‌های مختلف جامعه همراه باشد. عبور موفق از دشواری‌های پیش‌رو، به حفظ همین سرمایه اجتماعی و استفاده مؤثر از توان جمعی کشور وابسته است.

پزشکیان ضمن قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری‌های جامعه پرستاری، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی برای رفع مشکلات تأکید کرد و گفت: باید تا حد امکان از اختلافات فاصله بگیریم و بر نقاط مشترکی تمرکز کنیم که امکان حرکت جمعی را فراهم می‌سازند. دولت نیز خود را موظف می‌داند در حد توان و ظرفیت‌های موجود، برای پیگیری مسائل و حمایت از خدمتگزاران مردم اقدام کند. حضور در جمع پرستاران، فرصتی برای قدردانی از خدمات آنان و تأکید مجدد بر اهمیت جایگاه این قشر در حفظ سلامت و کرامت جامعه است.

پزشکیان با اشاره به ضرورت شناخت محدودیت‌های موجود در تخصیص منابع و توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور، اظهار داشت: مدیریت منابع مستلزم آن است که میان امکانات در دسترس و انتظارات، تناسبی منطقی برقرار شود. نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت‌های موجود، انتظار داشت همه نیاز‌ها به‌صورت هم‌زمان و فوری برطرف شوند. در چنین شرایطی، درک متقابل، پرهیز از تقابل و مشارکت در یافتن راه‌حل‌های عملی، زمینه تصمیم‌گیری مؤثرتر و حرکت در مسیر اصلاحات را فراهم می‌کند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه محدودیت منابع نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن مطالبات مردم یا چشم‌پوشی از مسئولیت‌های دولت باشد، خاطرنشان کرد: کشور با مجموعه‌ای از نیاز‌ها و مسائل انباشته‌شده مواجه است که حل آنها به اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح منابع نیاز دارد. برای اصلاح شرایط باید ضمن درک دشواری‌های موجود، راهکار‌هایی اتخاذ کرد که هم پاسخ‌گوی نیاز‌های ضروری مردم باشد و هم امکان تداوم خدمات عمومی و حفظ ظرفیت‌های اجرایی کشور را فراهم کند.

پزشکیان با اشاره به شرایط کاری نیرو‌های انتظامی، کادر درمان و دیگر گروه‌های خدمت‌رسان، اظهار داشت: برخی از نیرو‌های کشور در شرایطی فعالیت می‌کنند که حتی از امکانات و فضای مناسب برای استقرار و انجام وظایف خود برخوردار نیستند. رسیدگی به این مسائل نیازمند بررسی دقیق نیازها، شناخت محدودیت‌ها و اتخاذ تصمیماتی است که بتواند به‌تدریج شرایط خدمت‌رسانی را بهبود بخشد. مسئولیت مدیریت کشور ایجاب می‌کند که مطالبات گروه‌های مختلف به‌صورت منصفانه بررسی و برای رفع مشکلات آنان راهکار‌های اجرایی طراحی شود.

رئیس‌جمهور با تشریح ضرورت اصلاح سازوکار‌های تأمین مالی و ارائه خدمات در نظام سلامت، بر اهمیت اجرای مؤثر برنامه پزشک خانواده تأکید کرد و گفت: پزشک خانواده را نباید صرفاً یک سازوکار پرداخت کارانه‌ای تلقی کرد؛ بلکه این برنامه باید در چارچوب خرید راهبردی خدمات سلامت و مدیریت هدفمند منابع تعریف شود. تحقق این رویکرد مستلزم آن است که منابع موجود بر اساس نیاز‌های واقعی مردم، اولویت‌های سلامت و شاخص‌های عدالت توزیع شوند و همه اجزای نظام سلامت در اجرای آن مشارکت داشته باشند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت دستیابی به توافق میان بخش‌های مختلف نظام سلامت درباره نحوه تخصیص منابع، خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که از مجموع منابع سلامت، چه سهمی به تأمین دارو، چه میزان به نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی، زیرساخت‌ها و نگهداری مراکز درمانی اختصاص یابد. این تصمیمات باید بر اساس ارزیابی کارشناسی و در چارچوب یک برنامه منسجم اتخاذ شود؛ زیرا تا زمانی که هر بخش صرفاً در پی افزایش سهم خود باشد، امکان دستیابی به الگویی عادلانه و کارآمد برای مدیریت منابع فراهم نخواهد شد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اصلاحات نظام سلامت باید از مرحله توافق و طراحی به مرحله اجرا و ارزیابی برسد، افزود: با وجود برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و انجام اقداماتی در برخی مناطق، همچنان میان اهداف موردنظر و میزان اجرای برنامه‌ها فاصله وجود دارد. گسترش برنامه‌های اصلاحی مستلزم رفع موانع اجرایی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و پذیرش مسئولیت مشترک است. هر مجموعه‌ای که راهکار مؤثر و عملی برای حل مشکلات ارائه می‌کند، باید بتواند توانایی خود را در یک محیط مشخص نشان دهد تا نتایج آن ارزیابی و زمینه بهره‌گیری از تجربه‌های موفق فراهم شود.

پزشکیان با بیان اینکه چالش‌های کشور به حوزه سلامت محدود نیست و موضوعاتی همچون بنزین، برق، گاز، مسکن، نظام پرداخت و نحوه تخصیص منابع را نیز دربرمی‌گیرد، تصریح کرد: هیچ‌یک از این مسائل را نمی‌توان بدون بررسی ابعاد مختلف آن و در یک مقطع کوتاه به‌طور کامل حل کرد. همان‌گونه که درمان بیماری به تشخیص درست، انتخاب روش مناسب، تعیین میزان مداخله و مراقبت مستمر نیاز دارد، اصلاح نظام‌های اقتصادی و اجرایی نیز باید بر پایه شناخت علمی مسئله، تعیین مسیر اجرا و ارزیابی نتایج پیش برود.

رئیس‌جمهور با اشاره به پیچیدگی مدیریت ناترازی گاز و برق، اظهار داشت: تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تأمین نیاز‌های ضروری مردم، از توقف فعالیت‌های تولیدی و وارد آمدن آسیب به اشتغال جلوگیری شود. مدیریت انرژی تنها به معنای تنظیم میزان مصرف نیست، بلکه حفظ پایداری شبکه، تأمین نیاز‌های خانوارها، استمرار فعالیت صنایع و جلوگیری از اختلال در چرخه تولید را نیز شامل می‌شود. از این رو، هر تصمیم باید با در نظر گرفتن پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن اتخاذ شود.

پزشکیان با اشاره به فشار‌های واردشده بر زیرساخت‌های انرژی کشور، از جمله آسیب به ظرفیت‌های تولید گاز، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین انرژی در فصل زمستان تأکید کرد و گفت: دولت باید هم‌زمان به نیاز گرمایشی خانوارها، استمرار تولید و مدیریت محدودیت‌های موجود توجه داشته باشد. هرگونه اختلال در تأمین انرژی می‌تواند پیامد‌هایی برای زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی به همراه داشته باشد؛ بنابراین، مدیریت این شرایط نیازمند پیش‌بینی دقیق، اولویت‌بندی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حفظ اشتغال و پایداری تولید، خاطرنشان کرد: اولویت مدیریت اجرایی کشور باید این باشد که چرخ تولید از حرکت بازنایستد و کارگران با خطر بیکاری مواجه نشوند. در شرایط بحران، تصمیمات اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن مدیریت هزینه‌ها و محدودیت منابع، ظرفیت تولید حفظ شود. تجربه اداره کشور در دوره‌های دشوار نشان داده است که حضور نیرو‌های مسئول و خدمت‌رسان در میدان، نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار فعالیت‌های ضروری دارد و باید این واقعیت در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

پزشکیان با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار اداری و نحوه استفاده از نیروی انسانی، اظهار داشت: اصلاح نظام اداری و مدیریت هزینه‌های دولت، مسئله‌ای پیچیده است که نمی‌توان آن را صرفاً با افزایش یا کاهش تعداد کارکنان حل کرد. هرگونه تغییر در ساختار نیروی انسانی باید با بررسی دقیق مأموریت‌ها، نیاز‌های واقعی دستگاه‌ها، بهره‌وری و پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی تصمیمات همراه باشد. هدف، دستیابی به ساختاری کارآمدتر است که بتواند با استفاده بهینه از منابع، خدمات عمومی را با کیفیت مناسب و هزینه قابل قبول ارائه کند.

رئیس‌جمهور با انتقاد از ارائه راهکار‌های ساده‌انگارانه برای مسائل پیچیده اجرایی، تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره اداره یک بیمارستان، یک دستگاه اجرایی یا یک نظام خدماتی، نیازمند حضور کارشناسان و مسئولان مرتبط، شناخت دقیق مسئله و دستیابی به زبان و چارچوبی مشترک است. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و پیامد‌های تصمیمات، نسخه‌ای کلی برای همه مسائل تجویز کرد. حل مشکلات کشور به همفکری، همدلی، دانش تخصصی و پذیرش مسئولیت مشترک نیاز دارد.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر اینکه اصلاحات باید بر پایه شواهد و نتایج قابل ارزیابی پیش برود، اظهار داشت: دولت در حوزه مدیریت مصرف انرژی اقداماتی را دنبال کرده و بر اساس آمار ارائه‌شده، مصرف برق در مقطعی حدود پنج درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که روند سالانه مصرف با افزایش همراه بوده است. همچنین اقداماتی برای کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن در حال انجام است. استمرار این اقدامات، در کنار اصلاحات ساختاری و ارتقای بهره‌وری، می‌تواند به کاهش فشار بر منابع کشور کمک کند.

پزشکیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف سوخت و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور، اظهار داشت: مدیریت مصرف بنزین و سایر حامل‌های انرژی، در شرایط محدودیت منابع و دشواری‌های تأمین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. برآورد‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که تأمین بنزین موردنیاز کشور می‌توانست هزینه ارزی قابل‌توجهی به دولت تحمیل کند؛ ازاین‌رو، کنترل مصرف و مدیریت منابع، نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تشدید ناترازی‌های اقتصادی دارد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی هزینه‌های عمومی کشور تصریح کرد: دولت در شرایطی فعالیت می‌کند که باید میان نیاز‌های مختلف، از جمله تأمین سوخت، پرداخت حقوق کارکنان و پاسخ‌گویی به تعهدات عمومی، تصمیم‌گیری کند. محدودیت منابع مالی و دشواری‌های موجود در مسیر تأمین نیاز‌های کشور، ضرورت اتخاذ تصمیمات سنجیده و استفاده بهینه از امکانات را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، مدیریت هزینه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تأمین نیاز‌های ضروری، از بروز اختلال در خدمات عمومی جلوگیری شود.

پزشکیان با اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه‌های برق، گاز، بنزین و آب، خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره‌وری منابع، از الزامات اساسی مدیریت کشور است. میزان مصرف برخی حامل‌های انرژی در ایران، بنا بر مقایسه‌های مطرح‌شده، به‌مراتب بالاتر از بسیاری از کشور‌های اروپایی است و اصلاح این وضعیت، به برنامه‌ریزی دقیق، اصلاح سازوکار‌های مصرف و همراهی مردم نیاز دارد. بااین‌حال، اجرای سیاست‌های اصلاحی باید با درک شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه همراه باشد تا ضمن دستیابی به اهداف موردنظر، از تحمیل فشار‌های غیرضروری به مردم جلوگیری شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر پیچیدگی مدیریت هم‌زمان ناترازی‌ها و حفظ رضایت عمومی افزود: تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها صرفاً به تنظیم میزان عرضه و تقاضا محدود نمی‌شود، بلکه پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی هر اقدام نیز باید مورد توجه قرار گیرد. محدودیت‌های موجود در مسیر تأمین منابع و تجارت خارجی، ضرورت مدیریت دقیق‌تر را افزایش داده است. اگر سیاست‌های کنترلی و برنامه‌های اصلاح مصرف به‌درستی اجرا نشوند، مشکلات موجود می‌توانند به نارضایتی اجتماعی دامن بزنند؛ ازاین‌رو، دولت ناگزیر است میان ضرورت اصلاحات، حفظ ثبات اجتماعی و تأمین نیاز‌های اساسی مردم توازن برقرار کند.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر تعهد خود به تحقق عدالت و کاهش تبعیض، خطاب به جامعه پرستاری اظهار داشت: همه مردم، به‌ویژه نسل جوان، فرزندان این سرزمین هستند و مسئولان در قبال آینده و زندگی آنان مسئولیت دارند. دولت خود را موظف می‌داند تا در چارچوب امکانات و اختیارات موجود، برای استقرار عدالت، گسترش انصاف و کاهش نابرابری‌ها تلاش کند. این رویکرد، صرفاً یک شعار نیست، بلکه مبنای مسئولیت‌پذیری در اداره کشور و جهت‌گیری اصلی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی است.

رئیس‌جمهور با اشاره به نگاه سلامت‌محور خود در پذیرش مسئولیت اداره کشور، خاطرنشان کرد: سلامت جامعه تنها به ارائه خدمات پزشکی و درمان بیماری‌ها محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی در تأمین و ارتقای آن نقش دارند. فقر، محرومیت، فقدان حمایت اجتماعی و آسیب‌پذیری ناشی از شرایط زندگی، می‌توانند سلامت افراد را با مخاطره مواجه کنند. بنابراین، سیاست‌های سلامت باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر درمان بیماری‌ها، به عوامل زمینه‌ای مؤثر بر سلامت و کیفیت زندگی مردم نیز توجه داشته باشند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، اظهار داشت: افراد کم‌برخوردار، محرومان، کودکان یتیم، سرپرستان خانوار و سالمندان، به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی خود ممکن است با مخاطرات بیشتری در حوزه سلامت مواجه باشند. مسئولیت دولت ایجاب می‌کند که نیاز‌های این گروه‌ها به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و سازوکار‌های حمایتی متناسب با شرایط آنان طراحی و اجرا شود. تحقق عدالت در نظام سلامت، مستلزم آن است که دسترسی به خدمات ضروری، متناسب با نیاز‌های واقعی افراد و بدون تبعیض فراهم شود.

رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به دشواری مسیر اصلاحات و ضرورت همکاری همه بخش‌های جامعه، تصریح کرد: حل مسائل انباشته‌شده کشور به زمان، تدبیر، تلاش مستمر و مشارکت جمعی نیاز دارد. بخشی از مشکلات موجود، ریشه در محدودیت‌ها و فشار‌های کنونی دارد و بخشی دیگر از مسائل گذشته به ارث رسیده است؛ ازاین‌رو، عبور از این شرایط مستلزم آن است که با همدلی و همکاری، ظرفیت‌های کشور را در مسیر حل مشکلات به کار گیریم. هدف دولت، حرکت در مسیری است که نتیجه آن بهبود شرایط زندگی مردم، تقویت عدالت و حفظ عزت و سربلندی ایران باشد.

پزشکیان در خاتمه، با ابراز امیدواری نسبت به همراهی و همدلی مردم و مسئولان برای عبور از شرایط دشوار پیش‌رو، بر ضرورت تلاش مستمر برای پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه تأکید کرد و گفت: امیدوارم با یاری خداوند و تقویت همکاری و همبستگی میان مردم و مسئولان، بتوانیم وظایف خود را به‌درستی انجام دهیم، در برابر مردم شرمنده نشویم و با عزت و سربلندی از مشکلات عبور کنیم.