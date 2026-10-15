تلویزیون در آخر این هفته فیلم‌های سینمایی مختلفی در ژانر‌های گوناگون، از درام‌های لطیف خانوادگی و عاشقانه‌های دفاع مقدسی تا آثار معمایی و کمدی‌های کلاسیک را به نمایش می‌گذارد.

جوان آنلاین: شبکه‌های مختلف سیما در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ مهر میزبان فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی متنوعی، چون «خدانگهدار جون»، «شیدا»، «در مسیر تندباد»، «جزیره شاتر» و «جنجال بزرگ» هستند. در این گزارش به معرفی و بررسی این آثار می‌پردازیم.

«خدانگهدار جون» و آخرین روز‌های یک مادر

فیلم سینمایی جدید و درام «خدانگهدار جون» به کارگردانی کیت وینسلت، پنجشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۶ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با هنرنمایی ستارگانی، چون کیت وینسلت، تونی کولت، جانی فلین و هلن میرن آمده است: چند هفته پیش از آغاز سال نو، جون چشایر درمی‌یابد که سرطانش به مراحل پیشرفته رسیده است. این خبر باعث می‌شود فرزندانش از گوشه و کنار گرد هم بیایند تا روز‌های پایانی را در کنار او بگذرانند. در این میان، اختلاف دیرینه جولیا و مالی سایه سنگینی بر خانواده انداخته و برنی همسر جون نیز در سکوتی سرد فرو رفته است. با وخیم‌تر شدن حال جون، تنها آرزوی او پیش از مرگ، آشتی دخترانش است. سرانجام با پادرمیانی پرستارِ جون، یخ اختلافات آب می‌شود و تلنگر کانر به پدرش، برنی را وادار می‌کند تا احساسات فروخورده‌اش را ابراز کند.

این فیلم درامی لطیف درباره مواجهه با بیماری، سوگ و پیچیدگی‌های روابط خانوادگی است که اهمیت بخشش، درک متقابل و کنار هم بودن را در روز‌های سخت زندگی به تصویر می‌کشد.

«شیدا» و نوای عشق و التیام در روز‌های پرالتهاب جنگ

فیلم سینمایی عاشقانه و دفاع مقدسی «شیدا» محصول سال ۱۳۷۷ به کارگردانی کمال تبریزی، پنجشنبه ۲۳ مهر ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با نقش‌آفرینی لیلا حاتمی، پارسا پیروزفر و محمدرضا شریفی‌نیا آمده است: فرهاد رزمنده‌ای است که مجروح شده و موقتاً بینایی‌اش را از دست می‌دهد. او در یک بیمارستان صحرایی تحت مراقبت پرستاری به نام شیدا قرار می‌گیرد. شیدا به تدریج درمی‌یابد که تلاوت آیات قرآن می‌تواند التیام‌بخش درد‌های فرهاد باشد. این مراقبت‌های خالصانه، به مرور پیوندی عمیق میان آنها ایجاد می‌کند، اما ترخیص ناگهانی فرهاد به این جدایی دامن می‌زند. فرهاد که شیفته شیدا شده، برای یافتن او به جبهه بازمی‌گردد، اما با پایان یافتن جنگ، جستجویش بی‌نتیجه می‌ماند و به اصرار خانواده پای سفره عقد با دختری ثروتمند می‌نشیند.

«شیدا» در هفدهمین دوره جشنواره فیلم فجر در چندین رشته از جمله بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین موسیقی متن نامزد دریافت جایزه شد.

«در مسیر تندباد» و حماسه مقاومت

فیلم سینمایی حماسی و تاریخی «در مسیر تندباد» محصول سال ۱۳۶۷ به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی، جمعه ۲۴ مهر ساعت ۱۷ از شبکه افق پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با هنرنمایی زنده‌یاد عزت‌الله انتظامی، مجید مظفری و زنده‌یاد فردوس کاویانی آمده است: در بحبوحه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، دکتر راستان برای مداوای شوهرخواهر خود راهی اطراق‌گاه ایل قشقایی می‌شود. او پس از بازگشت به شیراز متوجه می‌شود برادر کوچکش، سرکرده اشرار شهر را از پا درآورده است. دکتر برای دور نگه داشتن او از خطر، دوباره به میان ایل پناه می‌برد، اما در آنجا درمی‌یابد که عشایر برای دفاع از سرزمین خود، درگیر جنگی بزرگ با نیرو‌های بیگانه شده‌اند.

این اثر مبارزات عشایر جنوب را به تصویر می‌کشد. «در مسیر تندباد» در هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین صداگذاری را از آن خود کند.

«جزیره شاتر» و هزارتوی وهم و جنون

فیلم سینمایی تحسین‌شده و دلهره‌آور «جزیره شاتر» (Shutter Island) محصول سال ۲۰۱۰ آمریکا به کارگردانی مارتین اسکورسیزی، جمعه ۲۴ مهر ساعت ۱۳ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با نقش‌آفرینی لئوناردو دی‌کاپریو، مارک روفالو و بن کینگزلی آمده است: در سال ۱۹۵۴، تدی دانیلز مارشال ایالتی به همراه همکار تازه‌واردش، برای بررسی پرونده فرار یک بیمار روانی به نام سولاندو، به جزیره شاتر سفر می‌کنند. تدی از بدو ورود با رفتار‌های عجیب پلیس و پنهان‌کاری‌های رئیس بیمارستان روبه‌رو می‌شود. از سوی دیگر، همسر تدی در یک آتش‌سوزی عمدی کشته شده و او معتقد است مجرم در همین جزیره نگهداری می‌شود. با قطع شدن راه‌های ارتباطی جزیره، تدی احساس می‌کند همه افراد در یک بازی خطرناک که برای او طراحی شده نقش ایفا می‌کنند.

این اثر با وجود اینکه به دلیل زمان‌بندی اکران نامزد هیچ اسکاری نشد، اما توانست در فهرست ۱۰ فیلم برتر هیئت ملی بازبینی فیلم قرار گیرد. «جزیره شاتر» در سایت آی‌ام‌دی‌بی نمره عالی ۸.۲ و در راتن تومیتوز امتیاز ۶۸ درصد را کسب کرده است.

در اجماع منتقدان راتن تومیتوز آمده است: «این فیلم با هیجانات بی‌پروا و تعلیق‌های نفس‌گیرش، یک سواری جذاب و کاملاً سینمایی است که مخاطب را تا لحظه آخر میخکوب می‌کند.»

«جنجال بزرگ» و فرار دردسرساز از چنگ نازی‌ها

فیلم سینمایی کمدی و کلاسیک «جنجال بزرگ» (La Grande Vadrouille) محصول سال ۱۹۶۶ فرانسه به کارگردانی ژرار اوری، جمعه ۲۴ مهر ساعت ۰۸:۴۵ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با نقش‌آفرینی زوج کمدی فرانسه بورویل و لوئی دوفونس آمده است: در دوران جنگ جهانی دوم، یک بمب‌افکن نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در آسمان پاریس هدف قرار گرفته و سقوط می‌کند. خدمه این بمب‌افکن با کمک شهروندان فرانسوی پنهان شده و درگیر ماجرا‌های به‌شدت خنده‌دار و پردردسری می‌شوند تا بتوانند از چنگ مأموران نازی فرار کنند و خود را به منطقه آزاد در جنوب فرانسه برسانند.

«جنجال بزرگ» یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای فرانسه است و برای بیش از چهار دهه رکورددار فروش در این کشور بود. این کمدی کلاسیک در وب‌سایت آی‌ام‌دی‌بی نمره بسیار خوب ۷.۹ را از سوی مخاطبان دریافت کرده است.