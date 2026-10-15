زلنسکی به ماسک: قطع فعالیت استارلینک در اوکراین «اشتباه بزرگی» بود

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «تاس»، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شب گذشته، چهارشنبه در مصاحبه با پیرس مورگان، مجری و روزنامه‌نگار انگلیسی اعلام کرد که کی‌یف از ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی درخواست کرده تا فعالیت سامانه ماهواره‌ای استارلینک را از سر بگیرد.

به گزارش تسنیم، زلنسکی گفت: «امیدوارم این اتفاق یک اشتباه باشد، شاید یک مشکل فنی بزرگ باشد، نمی‌دانم. اما ما درخواست می‌کنیم که استارلینک دوباره فعال شود.»

به گفته وی، تصمیم برای قطع فعالیت استارلینک در اوکراین «اشتباه بزرگی» بوده که در نتیجه آن این کشور متحمل خسارات زیادی خواهد شد. زلنسکی تأکید کرد که اگر ماسک فعالیت استارلینک را از سر بگیرد، این اقدام تصمیمی عادلانه در روابط بین شرکا خواهد بود.

زلنسکی در پایان دیدارش با اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس در لندن، پس از مطرح شدن سئوالی از سوی خبرنگاران در این خصوص که «به عقیده او، ایالات متحده چرا تبادل داده‌های اطلاعاتی را متوقف کرده و سرعت عملکرد استارلینک را کاهش داده است؟» از این پرسش عصبانی شد و با عجله محل را ترک کرد.

زلنسکی روز چهارشنبه برای گفت‌و‌گو درباره مسائل امنیتی و آماده‌سازی تصمیمات جدید برای تقویت توان دفاعی اوکراین به انگلیس سفر کرد.

روزنامه «نیویورک تایمز» روز گذشته گزارش داد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر عملکرد استارلینک، توان عملیاتی کی‌یف را به‌شدت محدود کرده و موجب اختلال در اجرای شماری از عملیات رزمی نیرو‌های مسلح اوکراین شده است. طبق اطلاعات این روزنامه، مقامات کی‌یف از اطلاع یافتن درباره اعمال محدودیت‌های سامانه «استارشیلد» شوکه شدند.

ایگور نیکولین، کارشناس نظامی و عضو سابق کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد نیز یادآور شد که قطع دسترسی به استارلینک برای دستگاه‌هایی که با سرعت بیش از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنند، تأثیر جدی بر توانایی نیرو‌های مسلح اوکراین برای انجام حملات به عمق خاک روسیه خواهد گذاشت.

ماسک: ارتش آمریکا درباره استفاده از استارلینک در اوکراین تصمیم می‌گیرد

ایلان ماسک، بنیان‌گذار شرکت اسپیس‌ایکس در واکنش به اتهامات مطرح شده از سوی مقامات کی‌یف در خصوص اعمال محدودیت بر خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای ارائه اطلاعات به نیرو‌های مسلح اوکراین تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌های استفاده از سامانه ارتباطی نظامی «استارشیلد» بر عهده ارتش آمریکا و شخص دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور است.

ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سامانه‌های استارشیلد متعلق به دولت ایالات متحده هستند و تحت کنترل آن قرار دارند. هرگونه محدودیت در سرعت یا نحوه استفاده از این سامانه‌ها از سوی ارتش آمریکا و در نهایت دونالد ترامپ تعیین می‌شود.»

ماسک یادآور شد که استارلینک یک سرویس تجاری متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس است که برای اهداف غیرنظامی و دفاعی طراحی شده و نمی‌توان از آن برای انجام عملیات نظامی تهاجمی استفاده کرد.

این تاجر آمریکایی این توضیحات را در پاسخ به پیام میخائیل فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین درباره سرعت عملکرد سامانه‌های استارلینک و استارشیلد ارائه کرد.

ایلان ماسک همچنین صبح امروز ابراز عقیده کرد که زمان آن فرا رسیده تا ولودیمیر زلنسکی از سمت خود کناره‌گیری کند. وی این اظهارنظر را در پس از شنیدن سخنان زلنسکی در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی انگلیس مطرح کرد.

او با موافقت با این دیدگاه که بزرگ‌ترین نگرانی زلنسکی در حال حاضر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است، در صفحه ایکس نوشت: «وقت آن رسیده است که زلنسکی کناره‌گیری کند و اوکراین واقعاً به رهبر جدیدی نیاز دارد.»

ایلان ماسک چند روز قبل نیز از پیشنهاد دونالد ترامپ در خصوص ضرورت برگزاری انتخابات در اوکراین حمایت کرد. این میلیاردر آمریکایی با این اظهارات به سخنان دونالد ترامپ واکنش نشان داد که پیشنهاد کرده بود کی‌یف برای دستیابی به توافق صلح، رهبری خود را تغییر دهد.