کد خبر: 1384828
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۳
سیاست » اخبار کلی
دریادار سیاری:

تنگه هرمز بسته است؛ عبور باید با هماهنگی باشد

3 معاون هماهنگ‌کننده ارتش با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز گفت: هرگونه عبور از این تنگه باید با هماهنگی انجام شود و نیرو‌های مسلح کنترل و نظارت صددرصدی بر منطقه دارند.

جوان آنلاین: دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، روز پنجشنبه ۲۳ مهر در حاشیه مراسم تجلیل از پرستاران ارتش، در جمع خبرنگاران درباره وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز بسته است؛ اگر بسته نبود، نفت از آن عبور می‌کرد و قیمت بنزین در آمریکا افزایش پیدا نمی‌کرد. این موضوع کاملاً روشن و مشخص است.

وی با تشریح حضور نیرو‌های مسلح در منطقه افزود: در غرب تنگه هرمز، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محکم ایستاده و در شرق تنگه هرمز تا شمال دریای عمان نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران با اقتدار حضور دارد و کنترل و نظارت صددرصدی بر منطقه اعمال می‌کند.

دریادار سیاری تأکید کرد: اگر عبوری هم انجام شود، باید با هماهنگی باشد؛ در غیر این صورت، در اخبار می‌بینید چه اتفاقی می‌افتد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش ادامه داد: همین وضعیت نشان‌دهنده بسته بودن تنگه هرمز است. اگر این تنگه باز بود، نفت عبور می‌کرد و قیمت بنزین در آن کشور‌ها افزایش نمی‌یافت.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این کشور‌ها به دنبال تأمین بنزین و گازوئیل هستند، یعنی تنگه هرمز بسته است و دلیل روشن آن نیز همین موضوع است.

برچسب ها: دریادار سیاری ، نیروهای مسلح ، تنگه هرمز
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