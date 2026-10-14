اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری زبان آیس در گزارشی در این رابطه اعتراف کرد که امروز نظریه تاریخی و مبهم فروپاشی ساختار‌های یهودی (صهیونیستی) همزمان با فرار رسیدن به دهه هشتم (اشغال سرزمین فلسطین) خود همچنان ذهن شخصیت‌های اسرائیلی را به خود مشغول کرده و با وجود آنکه این نظریه از سوی دشمنان اسرائیل تبلیغ می‌شود، اما می‌توان طرفدارانی در میان اسرائیلی هام برای آن یافت.

به گزارش تسنیم، به نوشته این رسانه صهیونیستی: در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که قطبی‌شدن جامعه اسرائیل به یکی از رایج‌ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شده است.

از کشمکش‌ها بر سر نظام قانونی گرفته تا درگیری‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی، غالباً هشدار‌هایی درباره شکافی عمیق شنیده می‌شود که ممکن است آینده اسرائیل را تهدید کند.

اما در پس این نگرانی‌ها، یک نظریه تاریخی جالب نهفته است که بر این واقعیت استوار است که دو دوره از حاکمیت کهن یهود در حدود ۸۰ سالگی خود شاهد بحران‌های شدیدی بودند که بخشی از آن به دلیل درگیری‌های داخلی بود. اکنون، اسرائیل با نزدیک شدن به هشتادمین سالگرد تأسیس خود، این موضوع اهمیت تازه‌ای پیدا کرده است.

این نظریه که به «نفرین دهه هشتم» معروف است، بر دو نمونه اصلی از تاریخ یهود استوار است. نخست، پادشاهی داوود و سلیمان است که طبق روایات توراتی، حدود ۸۰ سال پادشاهی متحد بود تا اینکه در نتیجه کشمکش‌ها بر سر قدرت، به دو پادشاهی تقسیم شد.

اما نمونه دوم، پادشاهی حشمونائیم است که پس از حدود هشت دهه استقلال، خود را درگیر درگیری میان دو برادر به نام‌های هیرکانوس و آریستوبولوس یافت، که این امر به مداخله رومی‌ها در سال ۶۳ پیش از میلاد انجامید.

به اعتراف این رسانه صهیونیستی: اگرچه این یک شباهت تاریخی است و نه یک قانون علمی اثبات‌شده، اما این مسئله در طول سال‌ها به عنوان هشداری درباره خطرات چند دستگی داخلی مطرح شده و توسط سیاستمداران، دانشمندان و حتی دشمنان اسرائیل پذیرفته شده است.

جالب است کشف کنیم که ترس از چند دستگی داخلی تنها دغدغه اسرائیلی‌ها نبوده است. حماس نیز مسئله «نفرین دهه هشتم» را پذیرفته و در طول سال‌ها پیش‌بینی‌هایی درباره پایان قریب‌الوقوع اسرائیل شنیده شده است، اگرچه لزوماً مبتنی بر همین نظریه نبوده است.

در سال ۲۰۱۵، رهبر عالی ایران، (قائد شهید) اعلام کرد که اسرائیل ظرف ۲۵ سال از بین خواهد رفت و در سال ۲۰۱۷، ساعتی در تهران نصب شد که تا سال ۲۰۴۰ روزشمار معکوس داشت.

در مقابل، رهبران اسرائیلی نیز به این سابقه تاریخی پرداخته‌اند، اما دقیقاً به عنوان درسی که باید از آن آموخت. در سال ۲۰۱۷، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، در نشست یک جلسه مطالعه کتاب مقدس در خانه‌اش (این کابوس را) ذکر کرد که پادشاهی حشمونائیم تنها حدود ۸۰ سال دوام آورد و بر لزوم تضمین رسیدن اسرائیل به صدسالگی‌اش تأکید کرد.

همچنین ایهود باراک، نخست‌وزیر سابق، در سال ۲۰۲۲ درباره «نفرین دهه هشتم» و خطر نهفته در کینه‌توزی برادرانه هشدار داد. علاوه بر این، پروفسور دیوید پاسیگ، متخصص آینده‌پژوهی، در کتاب خود با عنوان «فاجعه پنجم» به الگو‌هایی پرداخته است که منجر به بحران‌ها و فاجعه‌ها در تاریخ یهود (استفاده ابزاری از واژه یهود برای پیشبرد پروژه شوم صهیونیسم) شده‌اند و نیز به مسئله چگونگی اجتناب از تکرار اشتباهات گذشته پرداخته است.