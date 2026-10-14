جوان آنلاین: «ابومجاهد العساف» مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله عراق عدم دریافت پاسخ رسمی نخست‌وزیر این کشور درباره سند ساماندهی سلاح که از طریق کمیته مذاکره‌کننده چارچوب هماهنگی مورد توافق قرار گرفته بود، نشان می‌دهد روند توافق درباره این سند همچنان در نقطه صفر قرار دارد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در راستای حفظ ثبات و امنیت کشور، لازم است موضع رسمی درباره مسائل سرنوشت‌سازی که بر حاکمیت عراق و سیاست خارجی آن تأثیر می‌گذارند، مشخص شود. ازاین‌رو، پرسش‌ها و مطالب زیر مطرح می‌شود و مردم عراق انتظار دارند نخست‌وزیر به پرسش‌های مهم زیر پاسخ دهد:

۱. موضع شما در قبال تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران چیست؟ اگر با این تحریم‌ها مخالفید، برای کاهش آثار آن چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

۲. موضع دولت عراق در قبال جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان چیست؟

۳. موضع شما در قبال اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی چیست؟ آیا حق ملت فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگری را به رسمیت می‌شناسید؟ آیا می‌دانید که مراجع دینی برجسته ما بر حق فلسطینیان برای آزادسازی سرزمین خود و بیرون راندن اشغالگران صهیونیست تأکید دارند؟

۴. موضع شما در قبال نقض مکرر حاکمیت عراق از سوی آمریکا چیست؟ از زمان برگزاری مراسم «روز حاکمیت» در اول اکتبر، ده‌ها مورد از این نقض‌ها ثبت شده است. آیا این اقدامات را محکوم می‌کنید؟ آیا به طرف آمریکایی درباره لزوم پایان دادن به نقض حاکمیت عراق هشدار داده‌اید؟

۵. موضع شما در قبال جنایت‌های عربستان سعودی علیه مردم یمن چیست؟ جنایت‌هایی که با گرسنگی دادن به مردم، محروم کردن آنان از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی و کشتار وحشیانه زنان و کودکان همراه بوده است.

۶. موضع شما در قبال دخالت آشکار امارات در امور داخلی عراق چیست؟ این دخالت‌ها حوزه‌هایی مانند نظام بانکی، برخی سیاستمداران و رسانه‌ها و فعالیت‌های امنیتی شرکت‌های شناخته‌شده را دربرمی‌گیرد. آیا این اقدامات را رد و محکوم می‌کنید؟

۷. آیا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از شما خواسته است به آنچه «صلح» با رژیم صهیونیستی خوانده می‌شود، تن دهید؟ پاسخ شما به این درخواست چه بوده است؟

۸. اگر دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی بار دیگر از طریق حریم هوایی عراق به جمهوری اسلامی ایران حمله کند، موضع شما چه خواهد بود؟ آیا در کنار جبهه حق خواهید ایستاد یا بی‌طرفی را انتخاب می‌کنید؟ آیا به جوانان مؤمن عراقی که به این جبهه خواهند پیوست، ملحق می‌شوید؟

مردم عراق حق دارند پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش بکشند و لگدمال کنند. همچنین حق دارند کسانی را که با این دو طرف همکاری می‌کنند، به دلیل مشارکت در جنایت‌های آنان علیه امت اسلامی و کشور، خائن بدانند.

مقاومت اسلامی تاکنون هیچ پاسخ رسمی‌ای از نخست‌وزیر درباره سند سامان‌دهی سلاح دریافت نکرده است؛ سندی که توافق بر سر آن از طریق کمیته مذاکره چارچوب هماهنگی صورت گرفته بود. بنابراین، این پرونده همچنان در نقطه صفر قرار دارد.