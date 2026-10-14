رایزنی ایران و سازمان ملل درباره همکاری در مبارزه با مواد مخدر

نمایندگی دائم ایران در وین با انتشار تصاویری از دیدار سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی با مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد عنوان کرد: تبادل نظر سازنده‌ای با مونیکا جوما، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد انجام شد.

جوان آنلاین: سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، با مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایسنا، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین با انتشار تصاویری از دیدار «رضا نجفی»، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، با «مونیکا جوما»، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، نوشت: تبادل نظر سازنده‌ای با مونیکا جوما، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد انجام شد.

این نمایندگی در ادامه پیام خود تاکید کرد: مشارکت طولانی‌مدت ایران با UNODC در رسیدگی به معضل جهانی مواد مخدر و مقابله با جرم، همچنان ادامه داشته و تقویت می‌شود.