جوان آنلاین: تیم فوتبال گل‌گهر ایران در چارچوب دومین دیدار خود در رقابت‌های سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه، ۲۲ مهر) در عمان به مصاف المحرق بحرین رفت که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود المحرق به پایان رسید.

آمار دیدار المحرق مقابل گل‌گهر از نگاه AFC:

مالکیت

المحرق: ۴۳.۴

گل‌گهر: ۵۶.۶

برتری در دوئل‌ها

المحرق: ۵۳.۵

گل‌گهر: ۴۶.۵

برتری در دوئل‌های هوایی

المحرق: ۶۸.۸

گل‌گهر: ۳۱.۳

توپ ربایی

المحرق: ۵

گل‌گهر: ۱۲

آفساید

المحرق: یک

گل‌گهر: یک

کرنر

المحرق: ۵

گل‌گهر: ۳

شوت (شوت در چارچوب)

المحرق: ۱۰ (۵)

گل‌گهر: ۱۳ (یک)

تکل (درصد تکل موفق)

المحرق: ۱۱ (۸۱.۸)

گل‌گهر: ۲۰ (۷۰)

دفع توپ

المحرق: ۳۸

گل‌گهر: ۱۵