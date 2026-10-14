جوان آنلاین: تیم فوتبال گلگهر ایران در چارچوب دومین دیدار خود در رقابتهای سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه، ۲۲ مهر) در عمان به مصاف المحرق بحرین رفت که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود المحرق به پایان رسید.
آمار دیدار المحرق مقابل گلگهر از نگاه AFC:
مالکیت
المحرق: ۴۳.۴
گلگهر: ۵۶.۶
برتری در دوئلها
المحرق: ۵۳.۵
گلگهر: ۴۶.۵
برتری در دوئلهای هوایی
المحرق: ۶۸.۸
گلگهر: ۳۱.۳
توپ ربایی
المحرق: ۵
گلگهر: ۱۲
آفساید
المحرق: یک
گلگهر: یک
کرنر
المحرق: ۵
گلگهر: ۳
شوت (شوت در چارچوب)
المحرق: ۱۰ (۵)
گلگهر: ۱۳ (یک)
تکل (درصد تکل موفق)
المحرق: ۱۱ (۸۱.۸)
گلگهر: ۲۰ (۷۰)
دفع توپ
المحرق: ۳۸
گلگهر: ۱۵