رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ وعده داد تا در صورت رسیدن به کاخ الیزه، به کمک‌های مالی پاریس به اوکراین پایان دهد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری راشا تودی، مارین لوپن رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ در این کشور امروز چهارشنبه در سخنانی متعهد شد که به کمک‌های مالی پاریس به اوکراین پایان دهد.

به گزارش مهر، نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ همچنین وعده داد که در صورت رسیدن به الیزه، با تلاش این کشور برای ادامه عضویت در اتحادیه اروپا مخالفت کند و در تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه نیز تجدیدنظر نماید.

مارین لوپن در ادامه افزود: ما تاکنون ۹۰ میلیارد یورو وام [برای اوکراین]در نظر گرفته‌ایم که سهم فرانسه از آن ۱۸ میلیارد یورو می‌شود؛ ۱۸ میلیارد یورو واقعاً رقم هنگفتی است.

به گزارش خبرگزاری راشا تودی، لوپن در نظرسنجی‌ها برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری فرانسه، پیشتازی قابل‌توجهی دارد.