مسجدالاقصی اولویت همیشگی ایران است

جوان آنلاین: شبکه المیادین از پیام سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه به مؤسسه بین‌المللی قدس خبر داد که در بخشی از آن آمده است: حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مقاومت آن، واجبی است که از سال ۱۹۷۹ به آن متعهد بوده‌ایم و تا به امروز به آن پایبندیم.

موضوع مسجدالاقصی و مقابله با تهدیدات دشمنان، به عنوان یک عهد و پیمان قطعی، همواره در بالاترین سطح محاسبات و اولویت‌های ایران قرار دارد.

از مواضع حمایتی شما در دفاع از ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، دشمنانمان و همچنین تسلیت شهادت رهبر انقلاب صمیمانه سپاسگزاریم.