اتلتیکو عامل بحران جدید یونایتد

نتایج پرنوسان منچستریونایتد باعث شد شکست این تیم مقابل اتلتیکومادرید خیلی عجیب به‌نظر نیاید، اما باخت خانگی اینتر برابر کلوب‌بروژ و شکست ناپولی در زمین ویارئال تعجب‌برانگیز بود. همچنین از وایکینگ‌ها هم انتظار نمی‌رفت بایرن‌مونیخ را با تساوی ۳ – ۳ متوقف کنند

جوان آنلاین: نتایج پرنوسان منچستریونایتد باعث شد شکست این تیم مقابل اتلتیکومادرید خیلی عجیب به‌نظر نیاید، اما باخت خانگی اینتر برابر کلوب‌بروژ و شکست ناپولی در زمین ویارئال تعجب‌برانگیز بود. همچنین از وایکینگ‌ها هم انتظار نمی‌رفت بایرن‌مونیخ را با تساوی ۳ – ۳ متوقف کنند.

هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا برای برخی تیم‌های شناخته شده خوب پیش نرفت و نتایج‌شان ناامیدکننده بود. در این بین بارسلونا با برد پرگل برابر گالاتاسرای همچنان کوبنده ظاهر شد.

شکست در مادرید

جدال در متروپولیتانو برای تیم مایکل کریک بسیار سخت بود و یونایتد حرفی برای گفتن نداشت. اتلتیکومادرید درحالی ۲ بر صفر از سد شیاطین‌سرخ عبور کرد که گل اول راه‌راه‌پوشان را در دقیقه اول باریوس به ثمر رساند. عملکرد منچستر هیچ جای دفاعی نداشت و فقط چند دقیقه پس از اخراج یورو و ۱۰ نفره شدن، اتلتیکو گل دومش را نیز زد. شاگردان سیمئونه با ثبت پنجمین برد متوالی برابر منچستر، رکورد شکست‌ناپذیری مقابل این تیم انگلیسی را حفظ کردند. واکنش هواداران یونایتد حاضر در ورزشگاه به عملکرد ضعیف تیم کریک در نوع خود عجیب بود. آنها با فریاد زدن نام کریس رونالدو مدیریت باشگاه را به چالش کشیدند. همچنین مارتینس، مدافع شیاطین هم از عملکرد باشگاه در فصل نقل و انتقالات انتقاد کرد.

گلایه سیمئونه

دیه‌گو سیمئونه از اینکه تیمش نتوانسته بیش از دو گل به ثمر برساند ناراضی بود. سرمربی اتلتیکو بر این بود که موقعیت‌های زیادی در مصاف با منچستر از دست رفته است: «با توجه به موقعیت‌هایی که داشتیم می‌توانستیم با گل‌های بیشتری زمین را ترک کنیم. ما بازی بهتری را به نمایش گذاشتیم و موقعیت‌های بیشتری برای رسیدن به گل خلق کردیم.»

متحد باشید

مایکل کریک در واکنش به شعار‌های هواداران و همچنین مصاحبه انتقادی مارتینس، از همه خواست برای کمک به منچستر متحد شوند: «همه ما به تیم اهمیت می‌دهیم، اما هرکسی به شیوه متفاوتی این موضوع را ابراز می‌کند. اکنون زمان آن است که متحد باشیم و برای عبور از این مرحله، در کنار یکدیگر تلاش کنیم. می‌توانستیم و حتی باید نتیجه بهتری می‌گرفتیم. نباید همه‌چیز را بر اساس یک مسابقه مانند این بازی قضاوت کرد.»

یقه‌گیری در مه‌آتزا

تیم بلژیکی در اروپا نیز همانند ژوپیرلیگ حریفانش را به دردسر می‌اندازد. کلوب‌بروژ با اینکه هفته اول مغلوب استون‌ویلا شده بود، بازیکنان این تیم ناامید نشدند و در ورزشگاه جوزپه مه‌آتزا اینترمیلان را ۴ بر ۳ مغلوب کردند. صدرنشین ایتالیا در خانه جوری به زحمت افتاد که نتوانست گل‌های خورده را جبران کند. تیم کریستین کیوو در بازی اول هم مغلوب رئال‌مادرید شده بود.

زنگ‌خطر در میلان به صدا درآمده است و کیوو سرمربی اینتر با پذیرفتن مسئولیت این باخت، کمی اوضاع را آرام کرد: «کلافه و شتاب‌زده بودیم، به همین دلیل فاصله‌ها و تعادل‌مان را از دست دادیم و بعد از گل دوم، همه چیز از کنترل خارج شد. نمی‌توانم بگویم بابت ۴ گلی که دریافت کرده‌ایم، نگران نیستم. از نظر شدت بازی و کیفیت فنی، سری آ و لیگ قهرمانان کاملاً متفاوت هستند.»

کولاک بارسا

کاتالان‌ها بعد از اینکه یک گل از گالاتاسرای خوردند، نه‌تنها تمرکزشان را از دست ندادند بلکه با زدن ۴ گل پیروزی شیرین به دست آوردند. شاگردان هانسی فلیک نتایج درخشانشان را در اروپا نیز ادامه دادند تا با آمار خیره‌کننده ۴۳ گل در ۱۰ بازی، حریفان را بترسانند. بارسلونا در این فصل همه مسابقات داخلی و اروپایی را با برد به پایان رسانده و سرمربی آلمانی باید هم به تیمش افتخار کند: «به روندی که در پیش گرفته‌ایم، افتخار می‌کنیم. ما خوشحالیم و نه تنها اعتمادبه‌نفس بلکه نسبت به سبک و شیوه بازی‌مان هم یقین کامل داریم، اما جاه‌طلبی ما بیشتر از این است. به دنبال کسب جام‌های قهرمانی هستیم.»

سایر بازی‌ها

زمین‌گیر شدن باواریایی‌ها در زمین تیم تازه‌وارد وایکینگ شوک بزرگی به بایرن وارد کرد. تیم نروژی ابتدا دو گل از بایرن‌مونیخ پیش افتاد و پس از گلزنی هری کین (۲ گل) و دیاز، گل تساوی را در دقیقه ۹۰ به ثمر رساند. پیروزی ۳ بر صفر آرسنال برابر لیل نیز در عرض هفت دقیقه به دست آمد. توپچی‌ها در نیمه‌دوم و طی هفت دقیقه سه بار دروازه تیم فرانسوی را باز کردند. ویارئال ۳ بر یک ناپولی را برد تا آلگری با بحرانی جدید مواجه شود، لانس ۲ بر صفر به اسپورتینگ باخت، صباح‌باکو با دو گل اسلاویاپراگ را شکست داد و لایپزیش هم در خانه با یک گل از سد آیندهوون گذشت.