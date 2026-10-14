کد خبر: 1384801
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
ورزش » ساير
اینتر انتظار باخت خانگی را نداشت

اتلتیکو عامل بحران جدید یونایتد

1 نتایج پرنوسان منچستریونایتد باعث شد شکست این تیم مقابل اتلتیکومادرید خیلی عجیب به‌نظر نیاید، اما باخت خانگی اینتر برابر کلوب‌بروژ و شکست ناپولی در زمین ویارئال تعجب‌برانگیز بود. همچنین از وایکینگ‌ها هم انتظار نمی‌رفت بایرن‌مونیخ را با تساوی ۳ – ۳ متوقف کنند
اشرف رامین

جوان آنلاین: نتایج پرنوسان منچستریونایتد باعث شد شکست این تیم مقابل اتلتیکومادرید خیلی عجیب به‌نظر نیاید، اما باخت خانگی اینتر برابر کلوب‌بروژ و شکست ناپولی در زمین ویارئال تعجب‌برانگیز بود. همچنین از وایکینگ‌ها هم انتظار نمی‌رفت بایرن‌مونیخ را با تساوی ۳ – ۳ متوقف کنند. 
هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا برای برخی تیم‌های شناخته شده خوب پیش نرفت و نتایج‌شان ناامیدکننده بود. در این بین بارسلونا با برد پرگل برابر گالاتاسرای همچنان کوبنده ظاهر شد. 

 شکست در مادرید
جدال در متروپولیتانو برای تیم مایکل کریک بسیار سخت بود و یونایتد حرفی برای گفتن نداشت. اتلتیکومادرید درحالی ۲ بر صفر از سد شیاطین‌سرخ عبور کرد که گل اول راه‌راه‌پوشان را در دقیقه اول باریوس به ثمر رساند. عملکرد منچستر هیچ جای دفاعی نداشت و فقط چند دقیقه پس از اخراج یورو و ۱۰ نفره شدن، اتلتیکو گل دومش را نیز زد. شاگردان سیمئونه با ثبت پنجمین برد متوالی برابر منچستر، رکورد شکست‌ناپذیری مقابل این تیم انگلیسی را حفظ کردند. واکنش هواداران یونایتد حاضر در ورزشگاه به عملکرد ضعیف تیم کریک در نوع خود عجیب بود. آنها با فریاد زدن نام کریس رونالدو مدیریت باشگاه را به چالش کشیدند. همچنین مارتینس، مدافع شیاطین هم از عملکرد باشگاه در فصل نقل و انتقالات انتقاد کرد. 

 گلایه سیمئونه
دیه‌گو سیمئونه از اینکه تیمش نتوانسته بیش از دو گل به ثمر برساند ناراضی بود. سرمربی اتلتیکو بر این بود که موقعیت‌های زیادی در مصاف با منچستر از دست رفته است: «با توجه به موقعیت‌هایی که داشتیم می‌توانستیم با گل‌های بیشتری زمین را ترک کنیم. ما بازی بهتری را به نمایش گذاشتیم و موقعیت‌های بیشتری برای رسیدن به گل خلق کردیم.»

 متحد باشید
مایکل کریک در واکنش به شعار‌های هواداران و همچنین مصاحبه انتقادی مارتینس، از همه خواست برای کمک به منچستر متحد شوند: «همه ما به تیم اهمیت می‌دهیم، اما هرکسی به شیوه متفاوتی این موضوع را ابراز می‌کند. اکنون زمان آن است که متحد باشیم و برای عبور از این مرحله، در کنار یکدیگر تلاش کنیم. می‌توانستیم و حتی باید نتیجه بهتری می‌گرفتیم. نباید همه‌چیز را بر اساس یک مسابقه مانند این بازی قضاوت کرد.»

 یقه‌گیری در مه‌آتزا
تیم بلژیکی در اروپا نیز همانند ژوپیرلیگ حریفانش را به دردسر می‌اندازد. کلوب‌بروژ با اینکه هفته اول مغلوب استون‌ویلا شده بود، بازیکنان این تیم ناامید نشدند و در ورزشگاه جوزپه مه‌آتزا اینترمیلان را ۴ بر ۳ مغلوب کردند. صدرنشین ایتالیا در خانه جوری به زحمت افتاد که نتوانست گل‌های خورده را جبران کند. تیم کریستین کیوو در بازی اول هم مغلوب رئال‌مادرید شده بود. 
زنگ‌خطر در میلان به صدا درآمده است و کیوو سرمربی اینتر با پذیرفتن مسئولیت این باخت، کمی اوضاع را آرام کرد: «کلافه و شتاب‌زده بودیم، به همین دلیل فاصله‌ها و تعادل‌مان را از دست دادیم و بعد از گل دوم، همه چیز از کنترل خارج شد. نمی‌توانم بگویم بابت ۴ گلی که دریافت کرده‌ایم، نگران نیستم. از نظر شدت بازی و کیفیت فنی، سری آ و لیگ قهرمانان کاملاً متفاوت هستند.»

 کولاک بارسا
کاتالان‌ها بعد از اینکه یک گل از گالاتاسرای خوردند، نه‌تنها تمرکزشان را از دست ندادند بلکه با زدن ۴ گل پیروزی شیرین به دست آوردند. شاگردان هانسی فلیک نتایج درخشانشان را در اروپا نیز ادامه دادند تا با آمار خیره‌کننده ۴۳ گل در ۱۰ بازی، حریفان را بترسانند. بارسلونا در این فصل همه مسابقات داخلی و اروپایی را با برد به پایان رسانده و سرمربی آلمانی باید هم به تیمش افتخار کند: «به روندی که در پیش گرفته‌ایم، افتخار می‌کنیم. ما خوشحالیم و نه تنها اعتمادبه‌نفس بلکه نسبت به سبک و شیوه بازی‌مان هم یقین کامل داریم، اما جاه‌طلبی ما بیشتر از این است. به دنبال کسب جام‌های قهرمانی هستیم.»

 سایر بازی‌ها
زمین‌گیر شدن باواریایی‌ها در زمین تیم تازه‌وارد وایکینگ شوک بزرگی به بایرن وارد کرد. تیم نروژی ابتدا دو گل از بایرن‌مونیخ پیش افتاد و پس از گلزنی هری کین (۲ گل) و دیاز، گل تساوی را در دقیقه ۹۰ به ثمر رساند. پیروزی ۳ بر صفر آرسنال برابر لیل نیز در عرض هفت دقیقه به دست آمد. توپچی‌ها در نیمه‌دوم و طی هفت دقیقه سه بار دروازه تیم فرانسوی را باز کردند. ویارئال ۳ بر یک ناپولی را برد تا آلگری با بحرانی جدید مواجه شود، لانس ۲ بر صفر به اسپورتینگ باخت، صباح‌باکو با دو گل اسلاویاپراگ را شکست داد و لایپزیش هم در خانه با یک گل از سد آیندهوون گذشت.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، فوتبال ، مادرید
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

خشایارستیزی روبی کوچولو

تقدیر از پزشکیان بسیجی

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

بدون شرح

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

حمایت آقای خاص از امباپه

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

جنگ اقتصادی دشمن را با خدمت‌رسانی و همراهی مردم به شکست می‌کشانیم

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

محله‌ها کارکرد خود را برای بازی و رشد کودکان از دست داده‌اند

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

صدر جدول دست به دست نشد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار