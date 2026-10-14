جوان آنلاین: رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان درحالی امروز به پایان رسید که از بین نفرات اعزامی به لاس‌وگاس ملی‌پوشان ۸۲ کیلوگرم، ۶۷ کیلوگرم و ۹۷ کیلوگرم یک طلا و ۲ دو برنز را به گردن آویختند و رفتن روی سکوی جهان را به کارنامه افتخارات‌شان اضافه کردند. به‌رغم اینکه چند فرنگی‌کار موفق به مدال‌آوری نشدند، دیگر نفرات جور بقیه را کشیدند و برای کسب خوش‌رنگ‌ترین مدال‌ها جنگیدند.

روسفیدی مهمدی

دیدار‌های رده‌بندی و فینال روز اول رقابت‌های کشتی فرنگی امید‌های جهان بامداد دیروز برگزار شد و ۵ نفر از شاگردان حسن رنگرز روی تشک رفتند. ابوالفضل مهمدی از جمله امید‌هایی بود که همه منتظر درخشش او بودند و خوشبختانه جوری روی تشک جهانی کشتی گرفت که هم خودش روسفید شد و هم کادرفنی تیم‌ملی.

براساس قرعه وزن ۸۲ کیلو، مهمدی در گام نخست استراحت داشت. در دور دوم برای آنکه به یک‌چهارم نهایی صعود کند به میکلادزه گرجستانی فرصت نداد و ۴ بر یک برنده میدان شد. صعود به نیمه‌نهایی تقابل با لوکاچ کروات را درپی داشت. اما برای مهمدی که تنها هدفش قهرمانی بود نام حریفان فرقی نداشت و با پیروزی ۹ بر صفر قاطعانه فینالیست شد. اولین فینالیست کاروان کشتی فرنگی ایران مارتیک پتروسیان ارمنستانی را ۲ بر یک شکست داد و با ضرب اولین طلای کشورمان قهرمانی جهان را به مردم ایران هدیه داد.

سرباز وطن

قهرمان امید‌های جهان اهتزاز پرچم ایران در خاک امریکا را افتخاری بزرگ خواند. ابوالفضل مهمدی که نزدیک به هشت ماه برای رسیدن به طلای جهان عرق ریخته، خودش را سرباز ایران می‌داند: «خدای بزرگ را شاکرم که توانستم با تلاش شبانه‌روزی و حمایت‌های کادر فنی، مدال زرین طلا را برای کشور عزیزم به ارمغان بیاورم. ما هفت تا هشت ماه اردو‌های بسیار پرفشار، سنگین و منظمی را پشت سر گذاشتیم. در تمامی این مراحل سخت، تکیه‌گاه اصلی‌ام ابتدا خدا، دوم خدا و سوم هم خدا بود.

ما ایرانی هستیم و کشتی در خون و رگ‌های ما جریان دارد؛ مدال طلا همیشه و در هر میدانی متعلق به ایران و ایرانی است و خوشحالم که توانستم پرچم ایران را در خاک امریکا به اهتزاز درآورم و برافراشته کنم. این مدال طلا را پیش از هر کس دیگری، به پدر عزیزم تقدیم می‌کنم که زحمات بسیار زیادی برای من کشید و در تمام مراحل زندگی و ورزشی‌ام پشتیبان من بوده است. همچنین مدالم را به مردم فهیم و قدرشناس سرزمینم تقدیم می‌کنم. سرباز کوچک این آب و خاک هستم و دوست دارم همیشه سرباز این وطن بمانم و تا پای جان برای سربلندی و افتخارآفرینی برای ایران تلاش کنم.»

برنز‌های ارزشمند

فرنگی‌کاران ۶۷ و ۹۷ کیلوگرم هم کوشیدند تا دست‌خالی از امریکا بازنگردند. محمد کمالی در ۳ مبارزه اول خود هیچ امتیازی به رقبایش نداد. حریفانی از شیلی، بلغارستان و لهستان را ۹ بر صفر، ۹ بر صفر و ۸ بر صفر شکست داد. اما زورش به زاکریف روس نرسید و با قبول شکست ۱۳ بر ۲ به رده‌بندی رفت. در مصاف با هوویان ارمنستانی هم امتیاز از دست نداد و با برد ۶ بر صفر به مدال برنز دست یافت.

محمدهادی صیدی نیز تا رسیدن به نیمه‌نهایی فرنگی‌کاران اکوادور، یونان و لهستان را از پیش‌رو برداشت و در جدال با یاکوشنکو اوکراینی ۴ بر ۱ بازنده شد. اما از آنجا که عزمش را برای مدال‌آوری جزم کرده بود رقیب قزاقستانی را در رده‌بندی شکست داد تا صیدی هم برنزی شود.

ناکامی و مصدومیت

محمد عشیری در ۶۰ کیلوگرم بعد از یک برد مقابل اسکریپچاک لهستانی، به حریف آذربایجانی باخت و حذف شد. احمدرضا محسن‌نژاد نماینده ۷۲ کیلوگرم هم در کشتی اول به کوچکوروف ازبک نتیجه را واگذار کرد و ابوالفضل فتحی تزنگی ملی‌پوش ۱۳۰ کیلوگرم امید‌ها به حریف مجارستانی باخت و دستش به مدال نرسید. مصدومیت شدید آرمین شمسی‌پور هم فرصت کسب یک مدال را از کشتی فرنگی کشورمان گرفت. ملی‌پوش ۵۵ کیلوگرم پس از کسب ۲ پیروزی، مقابل حریف هندی مغلوب شد و دیشب می‌بایست در شانس مجدد مقابل مارین ماتا مکزیکی کشتی می‌گرفت. اما آسیب‌دیدگی کتف این اجازه را به او نداد.

حسن رنگرز سرمربی تیم‌ملی کشتی فرنگی با اشاره به این مصدومیت گفت: «آرمین شمسی‌پور با وجود توانایی‌های فنی بالا، متأسفانه به دلیل آسیب‌دیدگی شدید کتف، مقابل حریف هندی شکست خورد؛ حریفی باتجربه که سابقه کسب مدال در رده‌های پایه را نیز داشت و در ادامه با پیروزی مقابل حریف روس خود به دیدار فینال راه یافت. با توجه به شدت آسیب‌دیدگی کتف شمسی‌پور و همچنین اضافه‌وزن وی، شرایط برای حضور در وزن‌کشی مهیا نبود و متأسفانه این کشتی‌گیر در مسابقه بعدی روی تشک نرفت.»