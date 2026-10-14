جوان آنلاین: رومن رادف، نخست‌وزیر بلغارستان گفت: با توجه به تحقیقات جاری، جزئیات بیشتری ارائه نخواهیم داد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش رسانه خبری آلمانی دی‌پی‌ای، یک نماینده پارلمان بلغارستان از «اقدام خرابکارانه» دو فرد ناشناس در تخریب و به آتش کشیدن تجهیزات ماهواره‌ای مرتبط با جنگ اوکراین در نزدیکی صوفیه خبر داد.

این گزارش افزود: افراد نقاب‌دار ۱۱ آنتن از مجموع ۱۷ آنتن استارلینک را در یک تاسیسات سرّی در نزدیکی صوفیه به آتش کشیدند. این آنتن‌های ماهواره‌ای از خطوط ارتباطی مورد استفاده در جبهه‌های جنگ اوکراین پشتیبانی می‌کردند.

ولیسلاوا پترووا-چامووا، وزیر امور خارجه بلغارستان در جریان سفر به برلین به این رسانه آلمانی گفت: امنیت این تاسیسات اکنون در حال افزایش است.