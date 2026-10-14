کمالوند: خیبر را به عنوان تیمی مدعی در فوتبال ایران بپذیرید

سرمربی تیم فوتبال خیبر بعد از کسب تساوی برابر پرسپولیس با تمجید از عملکرد بازیکنان جوان این تیم مقابل پرسپولیس، گفت: خیبر دیگر تیمی نیست که به تازگی از لیگ دسته اول به لیگ برتر آمده باشد، بلکه با فوتبالی که ارائه می‌دهد باید به عنوان تیمی مدعی در فوتبال ایران پذیرفته شود.

جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال خیبر و پرسپولیس، معوقه از هفته هفتم لیگ برتر با تساوی بدون گل خاتمه یافت. فراز کمالوند، سرمربی تیم فوتبال خیبر در نشست خبری بعد از این بازی اظهار کرد: بازی بسیار خوبی بود و هر دو تیم فوتبال باکیفیتی به نمایش گذاشتند. کمتر مسابقه‌ای را شاهد هستیم که به این اندازه موقعیت گل، هیجان و رفت‌وآمد توپ در محوطه‌های جریمه دو تیم داشته باشد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به عملکرد خیبر در نیمه نخست افزود: در ابتدای مسابقه شروع بسیار خوبی داشتیم و چند موقعیت صددرصد گلزنی ایجاد کردیم که متأسفانه نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. در نیمه دوم، کفه ترازو به سمت پرسپولیس سنگینی کرد که یکی از دلایل آن، برخورداری این تیم از بازیکنان پرتعداد و باکیفیت است. پرسپولیس هر بازیکنی را که تعویض می‌کند، بازیکنی هم‌سطح یا حتی بهتر از او وارد زمین می‌شود و از این نظر دست کادر فنی این تیم باز است.

سرمربی خیبر با تمجید از عملکرد پرسپولیس ادامه داد: حدود سه، چهار سال بود که پس از دوران آقای برانکو، پرسپولیس را تا این اندازه سرحال ندیده بودم. این موضوع نشان می‌دهد که این تیم از کادر فنی خوبی برخوردار است.

کمالوند با بیان اینکه بازیکنان خیبر تحت تأثیر نام پرسپولیس قرار نگرفتند، تصریح کرد: بازیکنان ما در مقابل پرسپولیس پا پس نکشیدند. این در حالی است که پرسپولیس در مسابقات گذشته خود بیشتر تیم‌ها را با اختلاف سه، چهار گل شکست داده بود. بازیکنان جوان ما با شجاعت بازی کردند و نشان دادند که از نام تیم‌های بزرگ هراسی ندارند.

وی با اشاره به میانگین سنی پایین خیبر و روند پیشرفت بازیکنان جوان این تیم گفت: بسیار خوشحالم که مربی این بازیکنان جوان هستم. بازیکنانی که به تدریج در حال شکوفایی هستند. فکر می‌کنم با روندی که خیبر در چهار تا پنج مسابقه اخیر داشته است، بتوانیم در نیم‌فصل دوم امتیازات بیشتری نسبت به نیم‌فصل نخست جمع‌آوری کنیم، زیرا بازیکنان جوان ما به‌تدریج در حال پیشرفت هستند و تجربه بیشتری به دست می‌آورند.

سرمربی خیبر با اشاره به عملکرد حمید حاجی آقایی در پست دفاع اظهار کرد: حمید برای نخستین بار در پست دفاع بازی کرد و عملکرد بسیار خوبی داشت. سایر بازیکنان نیز با وجود جوانی، نمایش قابل قبولی ارائه دادند و به اعتقاد من، بدون ذره‌ای استرس یا ترس از نام پرسپولیس بازی کردند.

کمالوند در بخش دیگری از صحبت‌های خود به صحنه مشکوک به پنالتی در محوطه جریمه پرسپولیس اشاره کرد و گفت: آقای دکتر بیژن حیدری از نظر من یکی از بهترین داوران سه دهه اخیر فوتبال کشور است و احترام ویژه‌ای برای ایشان قائلم. با این حال، معتقدم در یکی از صحنه‌ها می‌توانست برای خیبر اعلام پنالتی کند.

وی افزود: در صحنه موردنظر، آقای زارع پیراهن مسعود محبی را کشید و ما تصاویر این صحنه را نیز دیده‌ایم. به اعتقاد من، اگر اتاق کمک‌داور ویدئویی این صحنه را بررسی می‌کرد و داور را برای بازبینی فرا می‌خواند، امکان اعلام پنالتی وجود داشت.

سرمربی خیبر با تأکید بر اینکه قصد زیر سؤال بردن عملکرد داور را ندارد، بیان کرد: داور وسط نمی‌تواند تمام اتفاقاتی را که در شلوغی محوطه جریمه و با حضور تعداد زیادی از بازیکنان رخ می‌دهد، به خوبی ببیند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود اتاق کمک‌داور ویدئویی به داور وسط کمک کند.

کمالوند با اشاره به قضاوت‌های پیشین بیژن حیدری خاطرنشان کرد: من به قضاوت و شخصیت ایشان اعتقاد دارم. حتی در هفته سوم که مقابل پیکان شکست خوردیم و آقای حیدری داور مسابقه بود، پس از بازی از ایشان تشکر کردم، زیرا معتقدم هر چه ببیند، قضاوت می‌کند. با این حال، شاید در صحنه امروز، اتاق کمک‌داور ویدئویی می‌توانست کمک بیشتری به داور داشته باشد.

حمایت هواداران، پشتوانه اصلی خیبر

وی در ادامه از حمایت هواداران خیبر خرم‌آباد قدردانی کرد و گفت: از هوادارانمان واقعاً ممنونم و دست تک‌تک آنها را می‌بوسم. از دو تا سه ساعت پیش از مسابقه در ورزشگاه حضور پیدا کردند و با انرژی خود به بازیکنان روحیه دادند. حمایتی که کمک کرد بچه‌های ما تا دقیقه ۹۰ و حتی دقایق پایانی، پا به پای تیم بزرگی مانند پرسپولیس بازی کنند.

سرمربی خیبر با بیان اینکه این تیم به یکی از تیم‌های پرآوازه فوتبال کشور تبدیل شده است، افزود: بخش مهمی از این جایگاه را مدیون هواداران هستیم. امروز هم دیدید که در مقطعی از نیمه دوم، پرسپولیس برای حدود ۳۰ دقیقه کمتر توانست در زمین ما حضور مؤثری داشته باشد و حمایت تماشاگران در این عملکرد تأثیرگذار بود.

کمالوند با تأکید بر نقش حضور پرشور تماشاگران در پیشرفت تیم اظهار کرد: اگر هواداران در هر مسابقه به ورزشگاه بیایند و آن را پر کنند، بازیکنان ما نیز بازی به بازی بهتر خواهند شد. من تقریباً در بیشتر تیم‌های پرتماشاگر ایران، از جمله تراکتور، صنعت نفت آبادان، نساجی، شاهین بوشهر و استقلال، مربیگری کرده‌ام، اما شور و اشتیاقی که در خرم‌آباد می‌بینم، واقعاً کم‌نظیر است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم این انرژی را در تمام مسابقات داشته باشیم، شرایط بسیار خوبی برای تیم ایجاد خواهد شد. هواداران خیبر همواره به ما کمک کرده‌اند و امیدوارم این حمایت در ادامه فصل نیز ادامه پیدا کند.

بیش از نیمی از فهرست خیبر را بازیکنان جوان تشکیل می‌دهند

کمالوند با اشاره به فرصت دادن به بازیکنان جوان در ترکیب خیبر گفت: بازیکنان ما بسیار جوان هستند و تعداد زیادی از آنها زیر ۲۰ سال سن دارند. حدود دو سوم فهرست ما را بازیکنان جوان تشکیل می‌دهند و این موضوع نویدبخش آینده‌ای روشن برای خیبر است.

وی افزود: بازی دادن به بازیکنان جوان طبیعتاً هزینه‌هایی دارد. ممکن است یک بازیکن باتجربه در یک موقعیت توپ را به گل تبدیل کند، اما بازیکن جوان نیز برای رسیدن به تجربه و پختگی به فرصت نیاز دارد. باید پای این بازیکنان بایستیم تا به‌تدریج توانایی‌های خود را نشان دهند.

سرمربی خیبر با اشاره به پیشرفت بازیکنانی مانند تیموری، فارسی، دیناروند و محبی اظهار کرد: این بازیکنان در حال جا افتادن در ترکیب تیم هستند و هرچه زمان بیشتری بگذرد، شرایطشان بهتر خواهد شد. من به این بازیکنان اعتماد دارم و معتقدم با ادامه این روند، خیبر در آینده عملکرد بهتری خواهد داشت.

کمالوند با تأکید بر اینکه این تیم در مسیر پیشرفت قرار دارد، گفت: شاید در برخی مسابقات، به‌ویژه به دلیل جوانی بازیکنان، با مشکلاتی مواجه شویم، اما این موضوع بخشی از مسیر رشد تیم است. بازیکنان ما در حال کسب تجربه هستند و امیدوارم در نیم‌فصل دوم نتیجه تلاش‌های خود را با کسب امتیازات بیشتر ببینیم.

برای لژیونر شدن نیمار برنامه داریم

وی در بخش دیگری از نشست خبری، درباره یکی از استعداد‌های جوان خیبر گفت: ما برای نیمار برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در آینده لژیونر شود و معتقدم او واقعاً یک پدیده است.

سرمربی خیبر با اشاره به وضعیت این بازیکن پیش از مسابقه با پرسپولیس افزود: او در هفته گذشته سرماخوردگی بسیار شدیدی داشت و پنج جلسه تمرین نکرد، اما امروز توانایی‌های فنی خود را نشان داد. نیمار فوتبالیست بسیار توانمندی است و من آینده خوبی برای او متصور هستم.

کمالوند همچنین از عملکرد دیگر بازیکنان جوان خیبر در دیدار با پرسپولیس تمجید کرد و گفت: دیناروند، عرفان قهرمانی، مسعود محبی و سایر بازیکنان عملکرد خوبی داشتند. خوشحالم که مجموعه‌ای از بازیکنان جوان و مستعد در اختیار داریم و امیدوارم بتوانیم زمینه رشد و پیشرفت آنها را فراهم کنیم.

وی در ادامه از اسماعیل بابایی، کاپیتان خیبر، نیز قدردانی کرد و اظهار کرد: تشکر ویژه‌ای از کاپیتان عزیزمان، آقای بابایی، دارم. امروز قنبری را در اختیار نداشتیم و بابایی در نیمه دوم به ترکیب اضافه شد. او از نظر فنی و اخلاقی بازیکنی در سطح بالا و انسانی بسیار شریف است.

سرمربی خیبر افزود: در دوران مربیگری‌ام شاگردان زیادی داشته‌ام و بازیکنان ملی‌پوش متعددی را هدایت کرده‌ام، اما رفتار و منش اسماعیل بابایی به‌گونه‌ای است که انسان نمی‌تواند با صدای بلند با او صحبت کند. او بازیکنی مؤدب و بااخلاق است و حضور چنین بازیکنانی در مجموعه تیم ارزشمند است.

کمالوند با اشاره به دشواری‌های اقتصادی و هزینه‌های تیمداری در فوتبال حرفه‌ای اظهار کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، حمایت از خیبر و ایجاد شور و نشاط در شهر خرم‌آباد کار آسانی نیست. از آقای دکتر عبدی تشکر می‌کنم که برای مردم لرستان و قوم لر چنین حمایتی انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه خیبر از حمایت دولتی برخوردار نیست، افزود: این تیم یک مجموعه خصوصی است که به هیچ ارگانی متصل نیست و از زمانی که آقای عبدی وارد فوتبال شده، حتی یک ریال کمک دولتی دریافت نکرده است. با وجود این شرایط، هزینه‌های زیادی برای تیم انجام می‌شود و گاهی نیز مشکلات و موانعی پیش روی مجموعه قرار می‌گیرد.

سرمربی خیبر ادامه داد: واقعاً معتقدم باید در خرم‌آباد برای آقای عبدی مجسمه بسازند چرا که در این شرایط اقتصادی، با حمایت از خیبر باعث ایجاد شور و اشتیاق در شهر شده است. البته این حمایت‌ها در کنار تلاش بازیکنان، کادر فنی و همراهی هواداران معنا پیدا می‌کند و همه این عوامل در کنار هم به پیشرفت تیم کمک کرده‌اند.

خیبر دیگر تیمی تازه‌وارد نیست

کمالوند با تأکید بر جایگاه کنونی خیبر در فوتبال کشور گفت: پیش از این مسابقه نیز گفته بودم که فوتبال ایران باید خیبر را به عنوان یک تیم مدعی بپذیرد. خیبر دیگر تیمی نیست که به‌تازگی از لیگ دسته اول به لیگ برتر آمده باشد؛ بلکه با فوتبالی که ارائه می‌دهد، می‌تواند مقابل تیم‌های بزرگ رقابت کند.

وی با اشاره به نتایج خیبر مقابل تیم‌های مطرح فوتبال ایران تصریح کرد: پارسال نیز خیبر توانست پرسپولیس را شکست دهد و استقلال را متوقف کند. این نتایج نشان می‌دهد که توانایی رقابت با تیم‌های بزرگ را داریم. بخشی از این موفقیت به کیفیت خود تیم و بخش دیگر به حمایت هواداران در ورزشگاه بازمی‌گردد.

سرمربی خیبر با ابراز امیدواری نسبت به ادامه روند رو به رشد این تیم خاطرنشان کرد: از مردم خرم‌آباد می‌خواهم همچنان از تیم حمایت کنند. ابتدای فصل نیز قول دادم که تلاش کنیم رتبه بهتری نسبت به فصل‌های گذشته به دست بیاوریم. بازیکنان جوان ما به تدریج در حال کسب تجربه هستند و اگر با همین روند پیش برویم، می‌توانیم در نیم‌فصل دوم امتیازات بیشتری جمع کنیم و نتایج بهتری رقم بزنیم.