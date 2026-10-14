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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
جامعه » اخبار كلی

‌قصاص ۳ قاتل در زندان

آرمین بینا

سحرگاه دیروز سه مرد که در پرونده‌های جداگانه مرتکب قتل شده بودند، در زندان قزلحصار کرج قصاص شدند. در جریان اجرای احکام، یک محکوم به قصاص از اولیای دم مهلت گرفت و به سلولش بازگشت. همچنین اجرای حکم اعدام دو محکوم به تجاوز به دلیل درخواست اعاده دادرسی به تعویق افتاد. 
نخستین محکومی که سحرگاه دیروز قصاص شد، مرد جوانی بود که شهریور سال ۱۴۰۲ در جریان اختلاف مالی با یک چاپخانه‌دار، مرتکب قتل شده بود. 
متهم روز حادثه برای گفت‌و‌گو با مرد چاپخانه‌دار مقابل جایگاه سوختی در محله جنت‌آباد قرار گذاشته بود. مقتول که شاگرد چاپخانه‌دار بود، صاحب‌کارش را به محل قرار رسانده بود، اما در جریان این ماجرا با شلیک گلوله‌ای که به‌اشتباه شلیک شده بود، جان باخت. پس از رسیدگی به پرونده و صدور حکم قصاص، محکوم سحرگاه دیروز پای چوبه دار رفت و حکم او اجرا شد. 


 قصاص قاتل خبرنگار ایرنا 
دومین محکومی که حکم قصاصش اجرا شد، مردی بود که نوزدهم آبان سال ۱۴۰۳ همسرش، منصوره قدیری جاوید، خبرنگار خبرگزاری ایرنا را به قتل رسانده بود. 
متهم پس از دستگیری به قتل همسرش اعتراف کرد و اختلافات خانوادگی را از دلایل این جنایت عنوان کرد. پس از رسیدگی قضایی، حکم قصاص او صادر شد. 
در حالی که پسر متهم از حق قصاص پدرش گذشت کرده بود، مادر مقتول همچنان خواستار اجرای حکم بود. سرانجام سحرگاه دیروز، مادر منصوره قدیری جاوید پیش از طلوع آفتاب درخواست خود را اجرا کرد و دامادش به قصاص رسید. 


 قتل دوست در پارک چیتگر 
سومین محکومی که سحرگاه دیروز قصاص شد، مردی بود که سی‌ام مهر سال ۱۴۰۳ همراه یکی از دوستانش برای تفریح به پارک چیتگر رفته بود، اما این گردش با درگیری میان آن دو به جنایتی هولناک ختم شد. 
متهم که در حالت مستی بود، پس از درگیری روی دوستش بنزین ریخت و او را به آتش کشید. مرد جوان بر اثر این اقدام جان باخت و عامل جنایت پس از دستگیری و رسیدگی قضایی به قصاص محکوم شد. حکم او نیز سحرگاه دیروز اجرا شد. 
 مهلت قاتل در آستانه اعدام 
در میان محکومان دیگری که برای اجرای حکم به زندان قزلحصار منتقل شده بودند، مرد جوانی نیز حضور داشت که اوایل آذر سال ۱۴۰۲ دوستش را به قتل رسانده بود. بررسی پرونده نشان می‌داد متهم به دلیل اختلاف بر سر تحویل موتورسیکلت، با چوب بیسبال به دوستش حمله کرده و او را به قتل رسانده است. این محکوم سحرگاه دیروز در آستانه اجرای حکم، از اولیای دم مهلت گرفت و به سلولش بازگشت. 


 ۲ محکوم به تجاوز در انتظار رسیدگی مجدد 
در میان افرادی که قرار بود سحرگاه دیروز حکم اعدامشان اجرا شود، دو مرد نیز حضور داشتند که حدود ۱۴ سال قبل، دختر جوانی را فریب داده و به باغی در اطراف تهران کشانده و به او تجاوز کرده‌بودند. 
این دو متهم پس از رسیدگی قضایی به اعدام محکوم شده بودند، اما با ثبت درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکمشان به تعویق افتاد تا درخواست آنها در مراجع قضایی بررسی شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اعدام ، قاتل ، پلیس
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