‌اعدام عامل جنایت خانه وحشت متوقف شد 

درست در آستانه اجرای حکم اعدام عامل جنایت، پرونده جنجالی «خانه وحشت»، مردی که نامش با ماجرای زندانی‌کردن، شکنجه و آزار دختران جوان گره خورده بود، نوشتن توبه‌نامه به دادسرای امور جنایی تهران، اجرای حکم را متوقف کرد. حالا باید دادگاه توبه‌نامه او را بررسی کند و درباره ادامه روند اجرای حکم تصمیم بگیرد.

جوان آنلاین: درست در آستانه اجرای حکم اعدام عامل جنایت، پرونده جنجالی «خانه وحشت»، مردی که نامش با ماجرای زندانی‌کردن، شکنجه و آزار دختران جوان گره خورده بود، نوشتن توبه‌نامه به دادسرای امور جنایی تهران، اجرای حکم را متوقف کرد. حالا باید دادگاه توبه‌نامه او را بررسی کند و درباره ادامه روند اجرای حکم تصمیم بگیرد.

سحرگاه دیروز، سعید ۳۳ ساله، عامل جنایت خانه وحشت تهران برای اجرای حکم اعدام به پای چوبه دار منتقل شد، اما اجرای حکم متوقف شد. این اتفاق در حالی رخ داد که پرونده خانه وحشت از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی سال ۱۴۰۰ بود؛ پرونده‌ای که با کشف جسد دختری در خانه‌ای حوالی میدان قزوین آغاز شد و ابعاد هولناک‌تری از زندگی متهم را آشکار کرد. ۱۵ آذر ۱۴۰۰، مأموران پلیس برای دستگیری یک سارق به خانه‌ای در حوالی میدان قزوین رفتند، اما آنچه در آن خانه دیدند، فراتر از یک عملیات معمولی بود.

جسد دختری که حدود چهار ماه از مرگش می‌گذشت، در میان کیسه‌های نایلونی پیچیده شده بود و بوی تعفن فضای خانه را پر کرده بود. هم‌زمان، دو دختر جوان نیز در شرایطی اسفبار در آنجا پیدا شدند؛ دخترانی که گفته می‌شد ماه‌ها در خانه زندانی و تحت شکنجه بوده‌اند. با آغاز تحقیقات، راز خانه‌ای که بعد‌ها «خانه وحشت» نام گرفت، کم‌کم فاش شد. سعید، متهم ۳۳ ساله پرونده، متهم بود با فریب دختران فراری و کشاندن آنها به خانه‌اش، آنان را مورد آزار و شکنجه قرار می‌داده و زندانی می‌کرده است.

یکی از دختران نجات‌یافته سه سال و دیگری هشت ماه در آن خانه گرفتار بود. شناسایی هویت دختری که جسدش پیدا شده بود نیز پس از تحقیقات پلیسی و دستیابی به سرنخ یک شماره تلفن امکان‌پذیر شد. مشخص شد او دختری اهل مشهد بوده که پس از آمدن به تهران گرفتار متهم شده است.



از انکار اتهامات تا حکم اعدام

سعید در جریان تحقیقات، اتهامات مطرح‌شده علیه خود را انکار می‌کرد و مدعی بود دختران با میل خود به خانه‌اش آمده‌اند. او همچنین ادعا می‌کرد دو دختر دیگر در قتل مقتول نقش داشته‌اند؛ ادعایی که با ادامه تحقیقات، بی‌گناهی دختران نجات‌یافته در این جنایت مشخص شد. پرونده متهم در بخش اتهام تجاوز، با صدور حکم اعدام در دادگاه کیفری یک استان تهران مواجه شد. حکمی که پس از نقض در دیوان عالی کشور، بار دیگر در رسیدگی مجدد صادر شد. در بخش مربوط به قتل نیز سعید به قصاص محکوم شد و حکم صادرشده به تأیید دیوان عالی کشور رسید. اکنون در شرایطی که تشریفات قانونی اجرای حکم انجام شده بود، توبه‌نامه متهم روند اجرای حکم را متوقف کرده است تا بعد از روند بررسی توبه‌نامه در دادگاه، نظر نهایی در این باره صادر شود.