 وظیفه ما تربیت نسلی برخوردار از هویت ملی و دینی است 

جوان آنلاین: «ما میراث‌دار بزرگان و شخصیت‌هایی هستیم که هر یک در تاریخ این سرزمین نقش‌آفرین بوده‌اند. باید ضمن معرفی فرهنگ، تمدن، افتخارات و شخصیت‌های برجسته کشور به کودکان و نوجوانان، نسلی برخوردار از هویت ملی و دینی تربیت کنیم.»

آیین رونمایی از چهار عنوان کتاب کودک و آغاز فعالیت بخش کودک انتشارات ملک، با حضور دکتر علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد. این مراسم با اجرای آیین زورخانه‌ای توسط کودکان در سالن تختی موزه ملک برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، دکتر علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، ضمن قدردانی از آستان قدس رضوی و همکاران کتابخانه و موزه ملی ملک، به جایگاه حاج حسین ملک در حفظ و حراست از فرهنگ، تمدن و هنر ایران اشاره کرد و گفت: حاج حسین ملک از مفاخر و چهره‌های ماندگار کشور است که در حوزه وقف و خدمت به جامعه اقدامات ارزشمندی انجام داده است. کمتر شخصیتی را می‌توان یافت که در این گستره، از حوزه فرهنگ و بهداشت و سلامت تا مسکن معلمان، موقوفاتی را به این شکل اختصاص داده باشد. به این شخصیت بزرگ درود می‌فرستیم.

او با اشاره به ظرفیت‌های کتابخانه و موزه ملی ملک در حوزه تعلیم و تربیت اظهار کرد: ما در آموزش‌وپرورش وظیفه داریم فرهنگ، تمدن، افتخارات و شخصیت‌های برجسته کشورمان را به کودکان و نوجوانان بشناسانیم و نسلی برخوردار از هویت ملی و دینی تربیت کنیم. ما میراث‌دار بزرگان و شخصیت‌هایی هستیم که هر یک در تاریخ این سرزمین نقش‌آفرین بوده‌اند.

کاظمی با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در معرفی شخصیت‌های برجسته، از جمله نمایشگاه تختی، افزود: کتابخانه و موزه ملی ملک روایت‌های ارزشمندی برای شناساندن شخصیت‌های فرهنگی و تاریخی کشور در اختیار دارد و در حوزه تربیت و معرفی میراث فرهنگی و روایتگری تاریخ و هنر و تمدن ایرانی اسلامی نیز نقش‌آفرینی می‌کند. توجه به حوزه کودک از دیگر اقدامات مهم این مجموعه است، چراکه شکل‌گیری هویتی محکم و پایدار، چه در بعد ملی و چه در بعد دینی، از دوران کودکی آغاز می‌شود. تأثیر آثار هنری و فرهنگی بر کودکان، در شکل‌گیری هویت آنها نمایان خواهد شد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت همکاری نهاد‌های فرهنگی و آموزشی گفت: همه ما باید در کنار یکدیگر کار فرهنگی کنیم و با هم‌افزایی، زمینه آشنایی نسل آینده با میراث فرهنگی کشور را فراهم آوریم. باید کودکان را به دیدن این روایت‌ها دعوت کنیم؛ روایت‌هایی که کتابخانه و موزه ملی ملک از فرهنگ و تمدن ایران ارائه می‌دهد. پیوند این روایت‌ها با کتاب، فرصتی ارزشمند برای آشنایی کودکان با تاریخ و هویت ایرانی فراهم می‌کند.

او در پایان، ضمن قدردانی از کتابخانه و موزه ملی ملک، خواستار برنامه‌ریزی برای بازدید از این مجموعه شد تا کودکان و دانش‌آموزان از نزدیک با گنجینه‌ها و روایت‌های تاریخی و فرهنگی آن آشنا شوند.

در ادامه این برنامه امیر خوراکیان، رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک نیز گفت: کتابخانه و موزه ملی ملک گنجینه‌ای از تاریخ و تمدن ایران اسلامی است و این گنجینه و محتوای ارزشمند آن نباید محبوس بماند. ما تلاش می‌کنیم این محتوا‌ها را در قالب‌های گوناگون عرضه کنیم و در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

او با اشاره به رویکرد جدید این مجموعه در توجه به کودکان و نسل آینده افزود: رونمایی از این چهار کتاب، آغاز فعالیت بخش کودک انتشارات ملک است.

وی در پایان با قدردانی از نویسندگان و تصویرگران این آثار خاطرنشان کرد: بدون همراهی آنها این اتفاق ممکن نبود. در آینده نیز برای هر یک از این کتاب‌ها، نشست تخصصی جداگانه‌ای با حضور نویسنده و تصویرگر برگزار خواهد شد.

در ادامه این آیین، با حضور وزیر آموزش‌وپرورش، رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک و کودکان حاضر در مراسم، از چهار عنوان کتاب کودک رونمایی شد. این کتاب‌ها عبارتند از: کتاب «دیوار ماجرا» نوشته نیلوفر نیک‌بنیاد با تصویرگری عاطفه فتوحی؛ کتاب «قلمدان عجیب» نوشته سیده سمیه سیدیان با تصویرگری ویدا کریمی؛ کتاب «پهلوانان نمی‌میرند» نوشته تهمینه حدادی با تصویرگری عاطفه ملکی‌جو و همچنین کتاب «کارآگاه نیمو و سکه گمشده» نوشته سپیده نیک‌رو با تصویرگری ناهید زمانی.