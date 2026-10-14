جوان آنلاین: کمتر از سه هفته به انتخابات کنگره امریکا، تنگه هرمز بیش از هر موقع دیگری به صحنه رویارویی تهران و واشینگتن تبدیل شده است. امریکا با استفاده از تاکتیک‌هایی مانند تغییر مسیر انتقال نفت، اسکورت نظامی و تغییر شیوه جابه‌جایی محموله‌ها، می‌کوشد تنگه را در آستانه انتخابات باز نگه دارد، ولی، تشدید حملات به کشتی‌های تجاری و گسترش دامنه عملیات با استفاده از «دیده‌بان‌های غیرمسلح»، سطح عبور نفت را به کمترین میزان ماه‌های بعد از جنگ رسانده است.

به گزارش «جوان»، دو مقام ارشد ایرانی دیروز به رویترز گفتند که تهران از حدود ۱۰ روز پیش تاکتیک‌های تهاجمی خود را تغییر داده است؛ تغییری که به گفته آنان، هم نوع حملات و هم سرعت و تواتر آنها را دربر می‌گیرد. یکی از اهداف راهبرد جدید، جلوگیری از کاهش قیمت نفت پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر ۲۰۲۶ است که حالا کمتر از سه هفته به آن مانده است. رویترز می‌گوید که در حملات جدید، از دیده‌بان‌های غیرمسلح در قایق‌های کوچک برای شناسایی شناور‌ها و اهداف احتمالی استفاده می‌شود. دیده‌بان‌ها می‌توانند حرکت کشتی‌ها را رصد کنند و اطلاعات لازم برای شناسایی اهداف احتمالی، از جمله شناور‌های نظامی امریکا، را منتقل کنند. تغییر دیگر، گسترش جغرافیایی حملات دریایی فراتر از تنگه هرمز است. رویترز با استناد به داده‌های منابع امنیت دریایی گزارش داده که در روز‌های اخیر حوادثی در آب‌های دریای عمان و محدوده نزدیک قطر و امارات نیز ثبت شده است. دست‌کم پنج حادثه مربوط به نفتکش‌ها و دیگر کشتی‌های تجاری در ۴۸ ساعت پیش از انتشار گزارش ثبت شده‌اند؛ مواردی که برخی از آنها شامل حملات پهپادی بوده‌اند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز در روز‌های اخیر از اصابت پرتابه‌های ناشناس به کشتی‌ها خبر داده است.

امریکا در مقابل، کوشیده مسیر انتقال نفت را با ترکیبی از اسکورت نظامی و تغییر شیوه جابه‌جایی محموله‌ها باز نگه دارد، به‌طوری که سنتکام در بیانیه‌های مختلف از باز بودن تنگه هرمز صحبت می‌کند. عصر دیروز، فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد که با وجود این حملات غیرموجه، تردد تجاری از تنگه هرمز با حفاظت هماهنگ نیرو‌های امریکایی و شرکای منطقه‌ای همچنان ادامه دارد.

در مواردی نفتکش‌ها با همراهی نیرو‌های امریکایی از تنگه عبور کرده‌اند و در یک مورد، عبور بیش از ۱۹ میلیون بشکه نفت خام در یک روز تحت اسکورت امریکا مطرح شده که البته برای این رقم، فقط به حجم عبوری روز دو‌شنبه این هفته استناد شده که به‌تنهایی نشان‌دهنده حجم معمول یا پایدار عبور نفت در شرایط کنونی نیست. یک روش دیگر امریکا، انتقال نفت میان کشتی‌هاست: محموله‌ها پس از عبور از محدوده پرخطر، به نفتکش‌های بزرگ‌تری در بیرون از تنگه، از جمله در خلیج عمان، منتقل می‌شوند که این شیوه می‌تواند به ادامه صادرات کمک کند، اما در شرایط جدید، این روش به یک نقطه آسیب‌پذیر تازه‌ای تبدیل شده است. آسوشیتدپرس به نقل از مؤسسه مطالعات جنگ گزارش کرده که ایران ظاهراً کشتی‌های درگیر در انتقال نفت از شناوری به شناور دیگر را نیز هدف قرار می‌دهد؛ اقدامی که می‌تواند نه فقط عبور از تنگه، بلکه مرحله بعدی زنجیره انتقال نفت را مختل کند.

در حالی که رویترز در گزارشی ادعا کرده که صادرات نفت خاورمیانه در سپتامبر، در مجموع و با استفاده از مسیر‌های مختلف، به سطحی نزدیک یا بالاتر از میزان پیش از جنگ بازگشته بود، ولی افزایش حملات نفتکش‌ها در هفته نخست اکتبر نشان می‌دهد که احیای صادرات با خطر‌های جدی همراه است، چیزی که پیامد آن، از بازار نفت فراتر رفته است. فایننشال‌تایمز نوشت که قیمت قرارداد‌های آتی گاز طبیعی اروپا به ۲۰/۸۷ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسیده؛ سطحی نزدیک به بالا‌ترین میزان در چهار سال اخیر و بسیار بالاتر از حدود ۳۲ یورو پیش از آغاز جنگ. ذخایر گاز اروپا نیز به کمتر از ۷۴ درصد ظرفیت رسیده، در حالی که این میزان در چنین مقطعی از سال معمولاً حدود ۹۰ درصد است. اختلال در انتقال محموله‌های گاز طبیعی مایع از خلیج فارس، نگرانی درباره سرمای زمستان و رقابت اروپا و آسیا برای تأمین انرژی، فشار بر قیمت‌ها را افزایش داده است. روزنامه دی‌مارکر به نقل از نیویورک‌تایمز گزارش داد که جنگ ایران و بسته‌شدن عملی تنگه هرمز، زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرده و حتی بازار موز را نیز تحت فشار قرار داده است. تولیدکنندگان موز در امریکای لاتین که سال‌ها با حاشیه سود پایین فعالیت می‌کردند، اکنون با افزایش هزینه سوخت، کود شیمیایی و سموم کشاورزی مواجه شده‌اند.