عربستان تصور می‌کرد با حمله به شرکت نفتی صنعا می‌تواند ضرب حملات انصارالله را بگیرد، اما حالا دود این جنگ‌افروزی به چشم خود سعودی‌ها رفته است و یمنی‌ها همان‌طور که وعده داده بودند، بار دیگر با شلیک چند موشک، تأسیسات نفتی آرامکو در ظهران و ریاض را هدف قرار دادند. حملاتی که علاوه بر وارد ساختن خسارات قابل‌توجه به این شرکت، کارکنان آرامکو را هم به دورکاری فرستاد. سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفته که ابعاد این عملیات در روز‌های آینده گسترش خواهد یافت تا دشمن سعودی دست از تجاوز به یمن بردارد.

جوان آنلاین: عربستان تصور می‌کرد با حمله به شرکت نفتی صنعا می‌تواند ضرب حملات انصارالله را بگیرد، اما حالا دود این جنگ‌افروزی به چشم خود سعودی‌ها رفته است و یمنی‌ها همان‌طور که وعده داده بودند، بار دیگر با شلیک چند موشک، تأسیسات نفتی آرامکو در ظهران و ریاض را هدف قرار دادند. حملاتی که علاوه بر وارد ساختن خسارات قابل‌توجه به این شرکت، کارکنان آرامکو را هم به دورکاری فرستاد. سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفته که ابعاد این عملیات در روز‌های آینده گسترش خواهد یافت تا دشمن سعودی دست از تجاوز به یمن بردارد.

به گزارش «جوان»، درگیری عربستان و انصارالله یمن این روز‌ها وارد فاز تازه‌ای شده و به جنگ زیرساخت‌ها کشیده است، تا جایی که هر دو طرف تلاش می‌کنند با هدف قرار دادن مراکز و دارایی‌های حیاتی یکدیگر، معادلات بازدارندگی را به نفع خود تغییر دهند. عربستان با تکیه بر برتری هوایی خود و حمله به مراکز حساس در صنعا به دنبال پاسخ به حملات اخیر یمن به فرودگاه‌ها بود، اما این اقدام تحریک‌آمیز بار دیگر با واکنش انصارالله روبه‌رو شد.

یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن سه شنبه شب از اجرای عملیاتی نظامی علیه تأسیسات حیاتی عربستان خبر داد. به گزارش المسیره، سریع تأکید کرد: این عملیات در راستای پایبندی نیرو‌های مسلح یمن به هشدار‌های پیشین خود به طرف سعودی انجام شد و طی آن، شرکت آرامکو در ظهران، واقع در منطقه شرقی عربستان، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در ریاض با شمار زیادی از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد هدف قرار گرفتند. این حملات با اصابت دقیق اهداف همراه بوده و موجب تخریب و وقوع آتش‌سوزی در مناطق هدف‌قرار گرفته، شده است.

سریع گفت که عملیات علیه عمق خاک عربستان طی روز‌های آینده ادامه خواهد یافت و فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی این کشور را هدف قرار خواهد داد. وی هشدار داد که این حملات، به خواست و قدرت خداوند، پیامد‌های سنگینی برای عربستان به همراه خواهد داشت. او همچنین از تمامی شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی، شهروندان و کارکنان فرودگاه‌ها و شرکت‌های هدف خواست از این مراکز فاصله بگیرند و فوراً آنها را تخلیه کنند، زیرا این مراکز به اهداف مشروع نیرو‌های مسلح یمن تبدیل شده‌اند. یحیی سریع در پایان تصریح کرد که نیرو‌های مسلح یمن به اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره، تشدید تنش در برابر تشدید تنش» و هدف قرار دادن تجمعات نیرو‌های وابسته به عربستان ادامه خواهند داد تا تجاوز علیه یمن متوقف و محاصره این کشور پایان یابد.

خسارات جدی به آرامکو

وزارت انرژی عربستان سعودی نیز دیروز تأیید کرد که ساختمان مرکزی شرکت آرامکو در شهر «الظهران» هدف قرار گرفته و منجر به آتش‌سوزی شده است. رسانه عراقی «نایا» نیز تصاویری از برخاستن ستون‌های دود از تأسیسات آرامکو در الظهران پس از حمله موشکی یمن نشان می‌دهد. رویترز گزارش داد که دفتر مرکزی آرامکو در ظهران آسیب گسترده‌ای دید و آتش به چندین طبقه سرایت کرد. همچنین، به کارکنان دستور داده شد دورکاری کنند و پس از این حمله، بخشی از فعالیت‌های شرکت به دفاتر آن در خارج از کشور منتقل شد. برخی مقامات صنعا با هشدار به سهامداران آرامکو، از آنها خواسته‌اند سهام خود را زودتر بفروشند و پیش از گسترش حملات یمن، از زیان‌های احتمالی خود را برهانند.

نیرو‌های انصارالله در هفته‌های اخیر ده‌ها حمله به تأسیسات آرامکو در مناطق مختلف عربستان و همچنین فرودگاه‌های این کشور انجام داده‌اند که علاوه بر وارد کردن خسارات جدی، به توقف پرواز‌ها و تحمیل هزینه‌های اقتصادی سنگین به ریاض منجر شده است. تداوم حملات موشکی یمن و هشدار‌های مکرر رهبران صنعا نشان می‌دهد که ماجراجویی نظامی عربستان نه تنها نتوانسته اهداف موردنظر ریاض را محقق کند، بلکه با گسترش دامنه درگیری‌ها، امنیت این کشور و منافع اقتصادی آن را نیز بیش از پیش در معرض تهدید قرار داده است.

این در حالی است که حملات هوایی عربستان تاکنون نتوانسته مانع تداوم حملات انصارالله شود، حتی گزارش وال‌استریت ژورنال از تلاش یمنی‌ها برای توسعه موشک‌های بالستیک با برد حدود ۱۲۰۰ مایل گزارش داده است. در صورت دستیابی انصارالله به چنین موشک‌هایی، دامنه تهدید علیه اهدافی در سراسر خاک عربستان گسترش خواهد یافت و ریاض بیش از پیش با چالش تأمین امنیت زیرساخت‌های حیاتی خود روبه‌رو خواهد شد، وضعیتی که می‌تواند هزینه‌های ادامه تقابل نظامی را برای سعودی‌ها افزایش دهد.

عربستان به قدری در برابر یمنی‌ها درمانده شده که رسانه‌های غربی نیز به آن اذعان دارند. «آسوشیتدپرس» گزارش داد که عربستان با وجود آنکه زرادخانه تسلیحاتی بزرگی در اختیار دارد و بیش از ۸۰ میلیارد دلار برای بخش نظامی اختصاص داده، اما در برابر حملات نیرو‌های مسلح یمن عاجز و ناتوان است.

تحمیل شروط انصارالله به ریاض

در حالی که یمنی‌ها همچنان به اجرای معادلات چندگانه خود علیه عربستان ادامه می‌دهند، محمد منصور، معاون وزیر اطلاع‌رسانی یمن در سخنان جدید خود اعلام کرد که تحولات نظامی و میدانی، شکست شرط‌بندی‌های عربستان برای مطیع کردن یمن را آشکار کرده است. محمد منصور در گفت‌و‌گو با المسیره اظهار داشت که معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» پیامد‌های مستقیمی بر اقتصاد عربستان، عملیات فرودگاهی، خطوط هوایی و فعالیت‌های ورزشی داشته است. منصور با تأکید بر ورود یمن به مرحله تحمیل شروط خود گفت که معادلات یمن باتلاق عربستان را عمیق‌تر کرد. وی افزود: یمن از مرحله پایداری و مقاومت در برابر تجاوز، به مرحله‌ای از توانایی پاسخگویی، بازدارندگی و تحمیل شرایط خود رسیده است. نتایج میدانی کاملاً این واقعیت را ثابت می‌کند و تلاش‌های دشمن برای ایجاد اختلاف داخلی در یمن، به ویژه در استان تعز که در آستانه آزادسازی کامل به دست رزمندگان یمنی است، شکست خورد.

نمای نزدیک

صندوق بین‌المللی پول: تاب‌آوری اقتصاد جهانی به آستانه تحمل خود رسیده است

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، هشدار داد که حملات اخیر یمن به عربستان سعودی می‌تواند پیامد‌های منفی جهانی داشته باشد. جورجیوا روز سه شنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ در نشست خبری در بانکوک تایلند با تأکید بر اهمیت اقتصادی عربستان گفت: «اقتصاد عربستان برای منطقه و جهان مهم است. از این منظر، این تحولات می‌تواند پیامد‌های سرریز منفی بالقوه‌ای برای همه، در همه‌جا داشته باشد.» او همچنین هشدار داد که «تاب‌آوری اقتصاد جهانی در حال رسیدن به محدودیت‌های خود است» و خواستار تعمیرات فوری در ساختار‌های مالی شد. جورجیوا تأکید کرد که کشور‌های کم‌درآمد به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و بدهی‌های سنگین بیش از همه آسیب‌پذیرند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود، پیش‌بینی رشد جهانی ۲۰۲۶ را ۳.۱ درصد اعلام کرد، اما هشدار داد هزینه‌های خدمات بدهی دولت‌ها از ۶ درصد درآمد در یک دهه پیش به ۱۴ درصد رسیده است.