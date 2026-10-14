کد خبر: 1384779
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶
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زلنسکی: به من خیانت شد!

3 رئیس‌جمهور اوکراین گفت نسبت به تعاملات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا با روسیه احساس «خیانت» می‌کند.

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شامگاه چهارشنبه در مصاحبه‌ای با پیرس مورگان، روزنامه‌نگار معروف انگلیسی که برنامه «آنسنسورد» را در یوتیوب تولید می‌کند، گفت: من احساس می‌کنم از تعاملات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده با روسیه خیانت دیده‌ام. البته این موضوع پیچیده‌تر از احساسات و عواطف من است.

به گزارش ایسنا، زلنسکی در پاسخ به این سوال که آیا اوکراین، آمریکا را از دست می‌دهد، گفت: بله، اما ما نمی‌توانیم ضعیف باشیم. حیف است که ما یک شریک قوی را از دست بدهیم. ما کشورمان را نمی‌فروشیم. ببینید، این مسئله برای ما تجارت نیست. این زندگی ماست. این کشور ما، خانه ما و فرزندان ما است.

او در واکنش به توافق گازوئیلی روسیه و آمریکا گفت: دردناک است که می‌بینیم ایالات متحده طرف اوکراین را نمی‌گیرد. اشکالی ندارد که در میانه باشد، اما شما باید در میانه بمانید، نه در سمت اشتباه! من فکر می‌کنم مشاوران ترامپ اشتباه می‌کنند. من نمی‌دانم چه کسی او را به سمت اشتباه سوق می‌دهد. این سمت درست تاریخ نیست.

اوایل این هفته، دونالد ترامپ از موافقت روسیه با عرضه گازوئیل به بازار‌های جهانی خبر داد تا قیمت سوخت کاهش یابد.

همزمان، ترامپ تحریم‌های مربوط به سوخت روسیه را که برای محروم کردن مسکو از درآمد‌های جنگ طراحی شده بود، لغو کرد؛ توافقی که از سوی قانون‌گذاران آمریکایی و ولودیمیر زلنسکی مورد انتقاد قرار گرفت.

برچسب ها: زلنسکی ، ترامپ ، روسیه
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